Политолог Рустам Бурнашев о проблеме раскола и консолидации KZобщества

13:26 27.09.2024

Референдум – это фотография настроений общества



26.09.2024



Владислав ЮРИЦЫН



Политолог Рустам Бурнашев о проблеме раскола и консолидации общества



