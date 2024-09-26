Washington Post: противники должны быть уверены, что Россия готова применить ядерное оружие

14:37 27.09.2024

The Washington Post

США



Российская ядерная доктрина пополнится ударами по неядерным государствам

WP: противники должны быть уверены, что Россия готова применить ядерное оружие



Путин заявил о расширении ядерной доктрины России, пишет WP. Теперь Москва вправе нанести ядерный удар на агрессию любой страны при поддержке ядерной державы, в том числе и по Киеву. Но Запад судьба Украины, похоже, не волнует.



Франческа Эбель (Francesca Ebel), Наталья Аббакумова, Робин Диксон (Robyn Dixon), Кэтрин Белтон (Catherine Belton)



Владимир Путин выступил с новыми ядерными угрозами Западу. Он отметил, что агрессия против России со стороны любой страны с помощью обычного оружия, но при поддержке ядерной державы, будет расцениваться как совместная.



На заседании Совета безопасности Путин заявил, что в свете "возникновения новых источников военных угроз и рисков для себя и союзников" специалисты из Минобороны и других российских профильных ведомств весь последний год вели глубокий анализ ядерной доктрины страны с целью ее корректировки.



"Расширенная версия документа предполагает, что агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке такового, Москва будет рассматривать как их совместное нападение", - заявил Путин на заседании.



По его словам, условием для того, чтобы рассмотреть вопрос применении ядерного оружия для Москвы станет "достоверная информация о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы".



"Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного Государства", - добавил президент.



Заявление последовало за потоком угроз, касающихся применения ядерного оружия, от российских должностных лиц в ответ на просьбы Украины к США и другим союзникам снять ограничения на применение западного оружия. В настоящее время бить поставленными союзниками ракетами большей дальности по целям в глубине России Украине не разрешено.



Украина - неядерное государство, но получает военную поддержку от США и других ядерных стран с начала российской спецоперации России в феврале 2022 года.



Аналитики и чиновники, близкие к высокопоставленным российским дипломатам, отвергли многие угрозы применения ядерного оружия как труднореализуемые, поскольку Путин, по их словам, ищет иные способы противостоять западной поддержке Украины.



В последние годы диалог между Москвой и Вашингтоном по контролю ядерных вооружений практически прекратился, тогда как российский ядерный шантаж, наоборот, набирает обороты. С началом боевых действий призывы в России к нанесению ядерных ударов по Европе и Украине звучат все громче, но в международном сообществе крепнет понимание того, что это не более чем запугивание и угрозы.



"Ядерные угрозы стали для Кремля обыденностью. Каждый раз, когда Киеву поставляют новый вид оружия, дают разрешение использовать западное оружие для удара по территории России или атакуют российские системы предупреждения о ракетном нападении, Москва прибегает к ядерным угрозам, - написал эксперт Максим Старчак в недавнем анализе для Фонда Карнеги*. - Этим ядерным шантажом Москва пытается воссоздать мировой порядок, имевший место во второй половине двадцатого века".



Однако российские пропагандисты и официальные лица поспешили подтвердить заявления Путина.



В беседе с российскими государственными СМИ глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сказал, что предложенные поправки в ядерной доктрине России "позволят ей стать более гибкой и эффективной".



"Изменения были внесены для того, чтобы доктрина соответствовала реалиям дня сегодняшнего", - добавил Картаполов.



Российский пропагандист Сергей Марков заявил у себя в Telegram, что порог применения ядерного оружия теперь снижен, и предсказал, что России будет легче развернуть такое оружие. "Вообще говоря, это означает, что Россия по новой доктрине сейчас может применить ядерное оружие против Украины. Агрессия Украины в Курской области есть. Поддержка ядерных США, Британии, Франции есть. Значит можно уже бить по Киеву ядерным оружием", - сказал Марков.



Марков добавил, что Москву подтолкнула к изменению ядерной доктрины "угроза полной эскалации Западом войны против России".



Российский ученый, близкий к высокопоставленным российским дипломатам, на условиях анонимности в силу деликатности темы сообщил "Вашингтон пост", что поправки придадут доктрине гибкости и "в некотором смысле ее расширят".



"Мне кажется, что элемент неопределенности будет сохранен, чтобы повысить уровень гибкости. Но поскольку применение ядерного оружия в случае атак, подобных той, что была в Курской области, будет сопровождаться существенными побочными эффектами, это вряд ли может быть оправдано с военной точки зрения", - заявил ученый.



По его словам, момент для заявления Путина не случаен: это явный "сигнал", Западу, хотя "сохраняется большой выбор вариантов для эскалации".



"Ядерный вариант нельзя назвать предпочтительным", - заявил ученый.



Между тем российский политолог и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов назвал заявление президента "настоящим позором".



"Опять расписались в том, что победить Украину с помощью конвенционального оружия они уже не рассчитывают", - написал Галлямов у себя в Telegram (на Украине против России уже ведут боевые действия, помимо украинцев, страны Запада: их дальнобойные ракеты по российским целям в тыловой части фронта и по Крымскому мосту наводят именно их специалисты, они же будут наводить эти ракеты и по целям в глубине российской территории. – Прим. ИноСМИ ).



Аналитик из Женевы и руководитель проекта "Российские ядерные силы", Павел Подвиг рассказал "Вашингтон пост", что поправки были разработаны для создания "неопределенности и двусмысленности вокруг возможного ответа", и назвал предыдущую редакцию доктрины "весьма ограничительной" - добавив, что именно так ее воспринимают многие в России.



"Вообще, это посыл и предостережение Западу. В данном случае речь идет о том, что тот вид помощи, что обсуждается прямо сейчас, может оказаться проблематичным", - сказал он.



Подвиг добавил, что замечания Путина вызовут вопросы о том, чтó считать нападением на Россию, и "заставят людей гадать и быть осторожнее в трактовках".



Первые намеки на то, что Москва рассматривает возможность обновления своей ядерной доктрины, появились, пока Запад размышлял над тем, разрешать ли Украине бить ракетами большой дальности по российской территории или нет.



В июне Путин назвал ядерную доктрину "живым инструментом", который может меняться в соответствии с мировыми событиями. А ранее в этом месяце замминистра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил государственным СМИ, что Москва внесет изменения в свою доктрину применения ядерного оружия в ответ на эскалацию Запада на Украине.



"Работа находится на продвинутой стадии, и есть четкое намерение внести исправления", - заявил Рябков российским государственным СМИ.



Предыдущая редакция ядерной доктрина, изложенная в указе Путина от 2020 года, гласила, что Россия может применить ядерное оружие в случае ядерного нападения противника или обычного нападения, которое угрожает существованию государства.



Российские "ястребы" и военные аналитики давно призывают Путина снизить порог применения ядерного оружия, дабы "отрезвить" противников страны на Западе.



Российский политолог и внешнеполитический "ястреб" Сергей Караганов, убеждавший Путина занять более жесткую ядерную позицию, заявил ранее в этом месяце, что Россия сможет нанести "локальный ядерный удар" по стране НАТО, не спровоцировав при этом полномасштабной ядерной войны.



"Главная цель доктрины должна заключаться в том, чтобы все нынешние и будущие противники были уверены, что Россия готова применить ядерное оружие", - заключил Караганов.



* Организация, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России.