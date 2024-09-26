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Европа переходит на рубли, евро и доллар отступают
14:41 27.09.2024

Окончательно убрать барьеры в расчетах позволит создание уполномоченных банков в дружественных странах

Георгий Смирнов
Материал комментируют:
Андрей Кушниренко
Павел Устюжанинов

На заседании президиума Госсовета 25 сентября президент Владимир Путин сказал, что за 2021−2023 годы доля рубля в расчетах за экспорт выросла почти в три раза - до 39%. В свою очередь расчеты в рублях за импорт прибавили еще два процента и теперь составляют 30%. В прошлом году доля расчетов за российский экспорт в западных валютах сократилась вдвое.

"Мы продолжаем работу по этому направлению, вместе с зарубежными коллегами планируем более широко использовать национальные валюты, проводить расчеты через клиринговые платежные системы, платформы и так далее", - отметил Путин.

В марте 2024 г. доля рубля при расчетах России с Европой за экспорт товаров и услуг уже достигла рекордных значений: 58,5%, по данным ЦБ. За год этот показатель увеличился на 10,8 процентных пункта (п.п.), за месяц - на 9,6 п.п. В то же время со странами Азии, на которые приходится более 75% российских товарных поставок за рубеж, в первом квартале 2024 г. рубль занял в экспорте долю в 37,5%.

"СП" опросила специалистов о том, насколько существенно может вырасти доля рубля в расчетах.

- Я сдержанно отношусь к такой перспективе. Что на эти рубли мы можем купить? Под это нужно переделывать всю систему внешней торговли. Мы же с Китаем торгуем за юани, и то в этом процессе всякие проблемы есть. Где на внешнем рынке мы можем предлагать рубли, чтобы что-то купить? - недоумевает доцент кафедры международной торговли ВАВТ Андрей Кушниренко. По его словам, повышение доли рубля на каком-то этапе работает как замена доллару, но если говорить о долгосрочной перспективе, то необходимо перестраивать всю систему финансово-расчетных отношений. "Если этот процесс и пойдет, то совсем не быстро", - отметил аналитик.

- Процесс роста доли рубля в расчетах контролируется правительством, регулируется ЦБ и соответствующими органами, в целом все в руках правительственных структур, - отмечает ответственный секретарь российской части Российско-Китайской палаты Павел Устюжанинов. Коммерческие структуры, занимающиеся поставками оборудования из-за рубежа, работают в прежнем объеме, есть только проблемы с оплатой.

- Вопрос в том, как правительство может планировать такое увеличение доли рубля. Но возник бы дисбаланс в отношениях с Китам, так как с ним были договоренности в том числе по использованию в расчетах юаня. Здесь вопрос превалирования той или иной валюты в торговом балансе. Прогнозировать, что будет с долей рубля в расчетах трудно, потому что ситуация меняется от месяца к месяцу.

В течение этого года было несколько ситуаций, которые кардинально меняли положение плательщиков в России при взаимодействии с зарубежными предприятиями. Так вторичные санкции заставили искать новые варианты, соответственно российские предприятия использовали различные схемы или посредничество третьих стран в торговых операциях, - напоминает Устюжанинов.

Из стран, которые расплачиваются рублями за российский экспорт, можно отметить европейские государства, которые импортируют газ из России. Среди них Венгрия, отмечает Кушниренко, а также, вероятно, Турция. По его словам, за импорт Россия платит в рублях преимущественно странам СНГ, в частности Казахстану, Киргизии, Узбекистану, Армении, через которые идет параллельный импорт.

Вопрос оплаты рублями за экспорт или импорт решается отдельными договоренностями, так как все коммерческие и ведущие хозяйственную деятельность государственные структуры прописывают возможность оплаты в той или иной валюте.

Сейчас, когда существуют барьеры по расчетам в долларах, евро и других валютах, предлагается платить в рублях, если продавец или покупатель за рубежом согласен на это, поясняет Устюжанинов.

По его словам, в Иране один из специальных банков уже делает проводки в рублях и риалах. В торговле с Китаем пока уполномоченного банка нет, но предложение об этом прорабатывается. Такие же разговоры ходят в отношении индийского направления, подчеркивает эксперт. Есть соответствующие предложения из-за рубежа.

Какое влияние на расчеты оказывают санкции? Они удорожают операции на 6−8% ежегодно, начиная с 2022 г., из-за того, что увеличивается цепочка посредников, полагает Кушниренко. По его словам, повышение доли рубля в расчетах само по себе не помогает в противостоянии санкциям.

Этому будет способствовать создание новой финансово-платежной системы, которая являлась бы авторитетной и востребованной многими странами. В таком случае против нее сложно ввести санкции.

Если подобная система ограничена тремя-семью странами, пусть и крупными, то в таком случае США в силах ввести ограничения. И все затормаживается - в частности, подобное произошло с системой "Мир", полагает аналитик.

- В БРИКС разрабатывается система межгосударственных расчетов, но дело не в том, где она развивается. Главное, чтобы она была востребована десятками стран. Если ее пользователями станут 30−50 государств, доллар будет вынужден сдать назад, - подчеркивает Кушниренко.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727437260


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