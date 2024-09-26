Иранская угроза дошла до Нью-Йорка. Тегеран жаждет сближения с Западом, - С.Строкань

14:42 27.09.2024

Иранская угроза дошла до Нью-Йорка

Тегеран жаждет сближения с Западом



Новое руководство Ирана стремится восстановить отношения с Западом и вернуться к ядерному соглашению 2015 года, которое ранее дало краткую передышку в конфронтации с США и их союзниками. В своей программной речи на 79-й сессии Генассамблеи ООН президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал главной целью "налаживание содержательного партнерства" с глобальными державами. Между тем США, в отличие от их европейских партнеров, не спешат идти на сближение с Тегераном. А кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп и вовсе заявил, что Иран создает угрозу для его жизни.



Одними из главных ньюсмейкеров на 79-й сессии Генассамблеи ООН стали президент Ирана Масуд Пезешкиан и возглавивший МИД страны Аббас Аракчи. Новое руководство Исламской республики занялось поисками выхода из кризиса в отношениях с Западом. И не случайно Иран так и не осуществил анонсированную силовую акцию против Израиля в ответ на ликвидацию в Тегеране 31 июля главы политбюро палестинского движения "Хамас" Исмаила Хании.



Подчеркнуто миролюбивый тон Тегерана задал в Нью-Йорке президент Пезешкиан, сразу после инаугурации которого и был убит один из лидеров "Хамаса". Речь иранского лидера не содержала привычной жесткой риторики, к которой прибегали его предшественники, а, напротив, стала призывом помириться с США и их союзниками. "Я хотел бы обратиться к американскому народу: не Иран строит базы вдоль ваших границ, не Иран навязывает санкции вашей стране и затрудняет торговые отношения со всем миром, не Иран препятствует доступу к медикаментам, не Иран ограничивает доступ к глобальной финансовой системе. Напротив, именно США убили выдающегося командующего Ирана в аэропорту Багдада",- перечислял свои аргументы президент Пезешкиан. Таким образом, он напомнил об инциденте 2020 года, когда в ходе ракетного удара по аэропорту иракской столицы был убит командующий спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.



"Для построения лучшего будущего Иран готов развивать экономические, социальные, политические отношения и партнерство в области безопасности с мировыми державами и своими соседями, но на равноправной основе",- назвал свою главную задачу иранский лидер. По его словам, ответом на послание Ирана со стороны Запада должны стать отказ от введения новых санкций и отмена существующих ограничений для создания основы будущего конструктивного сотрудничества.



Не обошел стороной президент Пезешкиан и украинский кризис.



"Иран выступает против войны и подчеркивает неотложную необходимость прекратить боевые действия на Украине. Мы поддерживаем все мирные инициативы и считаем, что диалог - это единственный способ урегулировать этот кризис",- заявил он.



До выступления с трибуны Генассамблеи ООН широкий резонанс вызвали слова президента о том, что в Тегеране "никогда не одобряли агрессию против Украины", а также заявление о готовности обсуждать за столом переговоров ситуацию на Украине с Европой и США. Комментируя эти высказывания, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их "суверенной позицией Ирана". "Мы продолжим разъяснять нашу позицию и все, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям",- добавил господин Песков.



Однако выступление с трибуны Генассамблеи ООН президента США Джо Байдена показало, что посылаемые иранским лидером сигналы пока не производят должного впечатления на Вашингтон. "Вместе мы обязаны... добиться того, чтобы Иран никогда не получил ядерное оружие",- заявил Джо Байден, призвав "продолжать бороться с иранской угрозой".



Тема возможности возвращения к выполнению ядерной сделки - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), подписанного в период правления президента США Барака Обамы и после этого отвергнутого его преемником в Белом доме Дональдом Трампом,- обсуждалась на 79-й сессии Генассамблеи ООН не раз.



Как Запад ищет коллективный ответ Ирану



"Иран и мировые державы в 2015 году достигли исторического соглашения, на основании которого Иран позволил вести беспрецедентное наблюдение за ядерными объектами на самом высоком уровне в обмен на признание наших прав и снятие санкций в рамках СВПД. Трамп в одностороннем порядке вышел из этого соглашения, притом что Иран соблюдал все взятые обязательства. Иран готов продолжать сотрудничество с участниками СВПД, если обязательства будут полностью выполняться",- сформулировал президент Пезешкиан последнюю версию иранской позиции с трибуны Генассамблеи ООН. "Иран ни в коем случае не стремится заполучить ядерное оружие. За последние 200 лет мы не начали ни одного конфликта, мы просто хотим жить в мире, безопасности и покое",- заявил он позднее в ходе встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем.



Этот же тезис Масуд Пезешкиан повторил в ходе встреч с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в то время как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил о намерении наладить общение с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.



"Я знаю нового министра, потому что работал с ним в прошлом. Мы обсудим все, и в частности ядерную сделку и поддержку России. Мы должны сохранять линии связи с Ираном открытыми",- заявил господин Боррель на полях Генассамблеи ООН.



На этом фоне глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью агентству Reuters сообщил о намерении в ближайшие недели посетить Иран, чтобы попытаться подготовить условия для возобновления переговоров с Западом об иранской ядерной программе. По словам господина Гросси, после дискуссий в Нью-Йорке он почувствовал готовность иранских представителей сотрудничать с экспертами МАГАТЭ в "содержательном плане". Рафаэль Гросси отметил, что за последние годы МАГАТЭ частично потеряло возможность проводить мониторинг иранской ядерной программы и этот вопрос он намерен обсудить в Тегеране.



В другом интервью - телеканалу CNN - Рафаэль Гросси выразил мнение, что возвращение к ядерной сделке с Ираном будет оставаться невозможным до тех пор, пока на это не согласятся США. При этом глава МАГАТЭ высказал предположение, что между Ираном и США, скорее всего, идут закрытые переговоры через посредников.



США ищут способы наказать Тегеран



Как отмечает газета The Wall Street Journal со ссылкой на западных дипломатов, переговоры по снятию санкций и ядерной сделке маловероятны до президентских выборов в США. При этом, как указывают американские официальные лица, ядерная сделка с Ираном окажется возможной, если в президентской гонке победит Камала Харрис. Однако если президентом станет Дональд Трамп, ситуация будет совершенно иной. Подтверждением того, что республиканский кандидат по-прежнему склонен демонизировать Тегеран, стало его последнее заявление о том, что Тегеран якобы создает угрозу для его жизни. "Иран серьезно угрожает моей жизни… Он уже сделал шаги и не достиг успеха, но будет пытаться снова",- написал Дональд Трамп загадочное послание в соцсети Truth Social.



Сергей Строкань