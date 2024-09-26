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Кто и как убивал Украину. Украинские политико-экономические кланы и их западные хозяева, - М.Рожнецкий
14:44 27.09.2024

Кто и как убивал Украину. Украинские политико-экономические кланы и их западные хозяева

Михаил Павлив

Нынешний, 2024 год - юбилейный для Украины. Десять лет назад в этой стране в результате очередной цветной революции произошел госпереворот. В результате страна окончательно потеряла независимость, о чем говорят даже украинские эксперты и политики. Украина подходит к определенному рубежу, фактически находясь на грани полного уничтожения

Оглядываясь сейчас, из реалий 2024 года, не только обывателю, но и человеку, обладающему опытом и знаниями в части анализа политико-экономических процессов, порой трудно понять, как некогда цветущая, хлебосольная, братская Украинская ССР пришла к тому состоянию, в котором она пребывает сейчас. В чем причина такого перерождения и саморазрушения? Где истоки нынешней трагедии?

И тем не менее стоит признать, этот путь был во многом предопределен еще в 1991 году, когда случилась крупнейшая геополитическая катастрофа XX века, крушение СССР. Больше того, во многом он был и остается типичным для множества стран постсоветского пространства.

При этом, как верно подмечено в знаменитой фразе, приписываемой Сталину, а на деле принадлежавшей Лазарю Кагановичу, "у каждой проблемы есть имя, фамилия и должность". И путь украинского предательства и самоуничтожения, это антология, перечень фамилий и жизнеописаний тех, кто приложил руку к тому, чтобы шаг за шагом Украина пришла к нынешней катастрофе.

При этом сколь бы велика ни была роль сомнительных личностей в этой печальной истории, мотивы их всегда были глубоко шкурными и мелкотравчатыми, и они лишь были и остаются удобными инструментами в руках куда более могущественных тенденций и обстоятельств. Впрочем, чаще всего, также обладающих и именами, и фамилиями.

И поэтому, прежде чем оценивать и изучать этапы упомянутого выше болезненного черного русофобского перерождения стоит попытаться постулировать некое утверждение – еще одним итогом этой трансформации стал факт отсутствия к 2024 году, по сути, у несостоявшегося государства Украина, собственных суверенных политических и экономических элит.

Едва родившись в бурные 90-е и окрепнув в нулевые, они с той или иной степенью осознанности оказались поглощены элитами евро-атлантическими, Глобальным Западом. И на сегодняшний день это лишь жалкие марионетки, на очень коротком поводке транснациональных компаний (ТНК).

В пользу этого утверждения говорят не только факты из череды событий последних лет, доступные в новостных лентах и обсуждаемые всеми и вся. Но и структурный анализ крупнейших финансово-промышленных групп страны, их связей и деятельности.

Традиционно к началу двадцатых годов на Украине выделялись четыре таких крупнейшие группы, олицетворяющие собою львиную долю украинской экономики, и имеющие активы и интересы в основных секторах промышленности Незалежной – горно-металлургический комплекс, нефтегазовая отрасль и энергетика.

Это "донецкая группа" Рината Ахметова, группа "Приват" Игоря Коломойского* и Геннадия Боголюбова, EastOne Виктора Пинчука, а по сути, семейный клан Леонида Кучмы, второго президента Украины, и Group DF (до того "РосУкрЭнерго") Дмитрия Фирташа и аффилированных с ним Сергея Левочкина и Юрия Бойко.

По факту, еще до начала СВО все эти крупнейшие политико-экономические кланы утратили свою независимость, и в той или иной форме были включены в крупнейшие наднациональные западные конгломераты.

Виктор Пинчук и возглавляемая им "семья Кучмы" на сегодняшний день находятся внутри правящей на Украине американской левоцентристской группы интересов, связанной с Клинтонами, Прицкерами, Джорджем/Алексом Соросом и их младшим партнером на Украине Томашем Фиалой (Dragon Capital), оружейным лобби и The BlackRock Foundation.

При участии и посредничестве Пинчука компания BlackRock Financial Market Advisory (BlackRock FMA), финансируемая банком JP Morgan, стала основным залогодержателем Украины, при посредничестве Фонда развития Украины (UDF), созданного Владимиром Зеленским, и на основании договора с Министерством финансов Украины.

Группа "Приват", возглавляемая Игорем Коломойским* и Геннадием Боголюбовым, интегрирована в систему власти ортодоксального еврейского хасидского движения Хабад-Любавич и системно связана с республиканцами и Лаудерами. Именно "Приват" стоял за запуском коррупционного скандала вокруг Burisma Holdings, ответственного за дискредитацию Байденов и Атлантического совета.

Будучи ярыми противниками Сороса, днепропетровский клан столкнулся с многочисленными судебными исками, криминальным преследованием со стороны администрации Байдена. На данный момент, большая часть их активов на Украине арестована или национализирована (и является вожделенным призом для структур, связанных с Соросом), Игорь Коломойский* уже больше года находится в заключении в следственном изоляторе СБУ, а Геннадий Боголюбов, опасаясь ареста, нелегально покинул страну.

Связи Дмитрия Фирташа и его ключевого партнера Сергея Левочкина распространяются крайне широко по обе стороны Атлантики. Это и неформальные элитные группы британской аристократии, тесно связанные с Виндзорами. Это и финансовый истеблишмент Сити, и тесно связанные с ними британские спецслужбы MI5 и MI6, которые, в свою очередь, очень близки к Консервативной партии.

Ключевым посредником и партнером Фирташа на Туманном Альбионе является семейство Асквит, графы Оксфорд, пэры Соединенного Королевства.

В то же время Сергей Левочкин, один из творцов Евромайдана 2014 года, помощник президента Кучмы и глава администрации президента Януковича, еще в начале нулевых, по слухам, был завербован DIA - Разведывательным управлением Министерства обороны США.

Больше того, между Левочкиным и Бойко с одной стороны и Фирташем с другой уже давно много разногласий. Вероятно, именно Левочкин сыграл важную роль в начавшихся еще в 2014 году расследованиях и уголовном преследовании Фирташа со стороны США, в связи с которым украинский олигарх был арестован в Австрии и по сей день находится в Вене под домашним арестом, ожидая экстрадиции в Штаты.

Вследствие этих обстоятельств Фирташ фактически утратил контроль над совместным с Левочкиным/Бойко газовым бизнесом, а его активы на Украине или арестованы, или национализированы, чего не скажешь об активах его "партнеров". К слову сказать, Левочкин не только не попал под украинские санкции и не стал фигурантом уголовных дел, но и по сей день сохраняет влияние в украинской политике и является одним из ближайших политических партнеров и советников главы офиса Зеленского Андрея Ермака.

Наконец, позиция самого богатого человека Украины Рината Ахметов в западных элитных кругах достаточно противоречивая. С середины нулевых (после 2004 года) у бизнесов Ахметова существовала сбалансированная система взаимоотношений и коммуникаций с американским и европейским истеблишментом.

Достаточно давно активы Ахметова управляются из Нидерландов, традиционной зоны влияния Валленбергов (находятся среди основных акционеров BlackRock) и Goldman Sachs. В то же время ING Bank, давний партнер и кредитор Ахметова, является частью банковского картеля Inter Alpha Group, основанного Джейкобом Ротшильдом, членом британского отделения известной семьи.

Но, с началом войны и потерей большей части активов (Ахметов не продемонстрировал желания узаконить свои активы и деятельность ни в 2015 в ЛДНР, ни после 2022 года в Российской Федерации), ситуация претерпела серьезные изменения. По имеющейся информации, в 2022 году собственник System Capital Management сделал резкий разворот в сторону поддержки левого крыла Демпартии США и "ястребов" из команды Байдена .

Существовавшая ранее тесная связь с финансовыми семьями Сити, а также шотландской и голландской элитами ослабела, и по состоянию на 2024 год ставка Ахметова и его лоббистских и бизнес-структур была сделана на публичное сближение с теми американскими транснациональными демократами, которые проявляли агрессивный интерес к его активам, ДТЭК и Метинвесту. Более того, они предпринимали публичные и непубличные ходы в коридорах киевской власти для национализации активов самой большой финансово-промышленной группы Украины. По слухам, готовность присягнуть новым хозяевам, и активные контакты внутри политических институтов влияния BlackRock привел к консенсусу, поскольку все попытки национализировать активы Ахметова на сегодняшний день приостановлены.

Как видим, бизнесы, финансы, политические и медийные надстройки ключевых политико-экономических кланов Украины, сформировавшихся еще на рубеже двухтысячных, густо оплетены "щупальцами" транснационалов всех мастей, "старыми" и "новыми" деньгами, кредитными и личными обязательствами. Как говорил Паниковский, их всех "купили, продали, снова купили и снова продали, но уже дороже".

Ровно так же, но масштабом поменьше и за цену поскромней скуплены Западом на корню и остальные украинские элитарии. И в бизнесе, и в политике, и в криминальном мире. Но об этом в следующих частях этой своеобразной антологии "Убийства Украины".

Подробнее о том, как и почему на самом деле умирает металлургия Украины - одна из самых некогда прибыльных отраслей страны, - в статье Ивана Лизана "От рассвета до заката: как Украина потеряла свою черную металлургию".

* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.

Источник - Ukraina.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727437440


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