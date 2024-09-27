Поляки. Белы и пушисты? Такие же нацисты!, - Ю.Борисов

14:47 27.09.2024 Белы и пушисты? Такие же нацисты!

Польша – совсем не та страна, которая вправе выступать обвинителем на суде истории



27.09.2024 | Юрий БОРИСОВ



Недавно президент Польши Анджей Дуда вновь напомнил Украине о сотрудничестве с Гитлером и участии в Холокосте. "Нахождение взаимопонимания с нами во всех трудных вопросах, также в исторических вопросах, находится в интересах Украины. Прошу помнить, что украинцы имеют очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны", – заявил он в эфире телеканала Polsat, пояснив, что имеет в виду такие темы, как коллаборационизм с нацисткой Германией, а также участие в Холокосте. "Это не только вопрос Волынской резни. Это также вопрос подразделений СС, в которых служили попросту украинцы. Это вопрос сотрудничества между тогдашними, скажем так, украинскими властями, господином (Степаном – Ред.) Бандерой и другими, и властями рейха во главе с Адольфом Гитлером. Это также вопрос украинско-еврейских отношений в те времена и участие в холокосте. Много есть очень трудных тем для Украины", – добавил Дуда.



Кровавый след, который оставили после себя в истории бандеровцы и прочие украинские национал-уголовники, выполнявшие при Гитлере самую грязную работу, в ходе акций массового уничтожения мирного населения на территориях Украинской и Белорусской ССР, а также Польши, до сих пор не удалось вымарать из истории даже их нынешним киевским последователям. Так что это не обсуждается.



Однако в случае с польским президентом вполне уместно известная пословица: "На зеркало неча пенять, коли рожа крива" – оттого что сама Польша, времен предыдущего нацистского еврорейха практически ничем не отличалась от своего украинского зеркала.



Мы не станем здесь повторять достаточно широко известные сведения о зигзагах польской предвоенной политики, которые в конечном счете привели к очередной ликвидации этого государства осенью 1939 года. Остановимся на несколько менее известных подробностях поведения якобы "белых и пушистых" поляков, которые нынешние власти Варшавы всячески затушевывают и пытаются вовсе изъять из мировой истории – потому, что эти "детали" полностью изобличают Польшу в том, что она ничуть не лучше бандеровской Украины и достойна осуждения наравне с ней. Для начала напомним о вопиющем эпизоде польской предвоенной истории, касающемся отношений между Варшавой и Третьим рейхом, каковые можно сравнить разве что с отношениями половых извращенцев. В декабре об этом напомнил Владимир Путин, напомнивший о предложении посла Польши в нацистской Германии, пообещавшего памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку: "Сволочь, свинья антисемитская, по-другому сказать нельзя. Он полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве".







Германия, 1938 год. Тот самый польский посол Юзеф Липский, который носился с идеей поставить памятник Гитлеру в Варшаве, в окружении нацистских бонз



Ровно под то же определение российского президента "сволочь и антисемитская свинья" полностью подпадает и поведение тех нынешних польских функционеров, которые вздумали переписать мировую историю в угоду своим собственным бредовым фантазиям.



Не менее омерзительно польские власти вели себя и в ходе самой Второй мировой войны. Начиная с того, что польская армия генерала Андерса полностью вооруженная и обеспеченная советским правительством, категорически отказалась воевать против нацистов на Восточном фронте и фактически сбежала через Иран к англичанам, и заканчивая фактами прямого предательства советского союзника, которые были вынуждены признать даже британские политики того времени.



Но и это еще только дополнительные штрихи к тому польскому портрету, коего эта страна вполне заслужила не только за то, что собиралась поставить памятник Гитлеру за фактическое уничтожение евреев, но и за то, что сами поляки приложили руку к "окончательному решению еврейского вопроса".



Гитлер, как известно, избрал главным местом для решения этого вопроса территорию самой Польши. С каковой целью приказал открыть там самые большие в Европе еврейские гетто и опять же самые крупные лагеря смерти, где людей в промышленных масштабах перерабатывали в пепел.



Причем, что характерно, "перерабатывали" не только польских евреев. Со всей Европы отправляли в последний путь в Польшу евреев из всех европейских стран, а также цыган, политически "неблагонадежных", советских военнопленных и еще массу других лишних для нацистов людей. И Гитлер в своем выборе не ошибся! Поляки, даже лишенные собственного государственного руководства, с энтузиазмом взялись за порученное дело. И отличились в нем не меньше, чем гестапо и войска СС. Собственно говоря, они действовали с ними, так сказать, в одном строю. Цитирую статью из журнала "Заметки по еврейской истории", основанную на воспоминаниях очевидцев:



"К началу Второй мировой войны в Лодзи проживала большая еврейская община, составлявшая треть – около 34% (около 226 000) от всех его 665 000 жителей. Лодзь также была важным центром еврейской мировой культуры. В Лодзи было три еврейских театра, в том числе кукольный театр на идише. В городе также проживало около 60 000 этнических немцев (около 9% населения).



С первых же дней нацистской оккупации города в нем стали действовать фашистские порядки. Они касались всех и особенно евреев. Формирования СС, местные фашисты из числа лодзинских этнических немцев и банды обычных поляков начали проводить планомерную политику преследования и уничтожения евреев.



Это исполнялось как в частном, местном, инициируемом снизу, порядке, так и на государственном, политическом уровне – сверху. На евреев нападали, их повсеместно преследовали. За их счет местные немцы и поляки "улучшали" свои материальные и квартирное условия, то есть грабили, отбирали имущество, выгоняли из квартир, безнаказанно убивали евреев.



Начались "спонтанные" еврейские погромы. Во всех этих "мероприятиях" активно участвовали местные "польские" немцы и сами поляки".



И это происходило не только в Лодзи, но везде, где гитлеровские оккупанты поручали своим местным приспешникам "разобраться с евреями".



Так, как это случилось в местечке Едвабне Белостокской области Белорусской ССР в июле 1941 года, где местными польскими юдофобами были зверски убиты все местные жители еврейской национальности. Всего около полутора тысяч человек.



"10.VII.41 г. утром в городок прибыли 8 гестаповцев, которые провели совещание с представителями властей города. На вопрос гестаповцев, каковы их намерения в отношении евреев, все единодушно ответили, что нужно всех перебить. На предложение немцев оставить по одной еврейской семье, владеющей каким-либо ремеслом, присутствовавший на совещании столяр Шлезиньский Бр.[онеслав] ответил: „У нас есть свои мастера, мы должны убить всех евреев, никто из них не должен остаться в живых". Бургомистр Кароляк и все остальные были согласны с его словами. Решено было всех евреев собрать в одном месте и сжечь. Для этой цели Шлезиньский отдал свой собственный овин, находившийся неподалеку от города. После этого совещания началась резня".



Причем поляки настолько вошли во вкус еврейских погромов, что им даже Второй мировой войны не хватило, и они пытались продолжать этим заниматься даже после изгнания нацистов из Польши.



"В послевоенной Польше антисемитские настроения питались распространенным мнением, что евреи являются сторонниками нового режима, так как послевоенные власти порицали антисемитизм, охраняли выживших евреев, среди представителей новой власти и Войска Польского были евреи. Вторым обстоятельством было нежелание возвращать евреям имущество, разграбленное польским населением в течение войны.



В докладной записке польских властей начала 1946 года говорилось, что с ноября 1944 года по декабрь 1945 года был убит, по доступным сведениям, 351 еврей. Большинство убийств произошли в Келецком и Люблинском воеводствах, жертвами были вернувшиеся из концлагерей или бывшие партизаны. Польша, без сомнения, после войны представляла собой самую опасную для евреев страну. По крайней мере 500 евреев были убиты поляками в период между капитуляцией Германии и летом 1946 г., большинство историков вообще называют цифру около 1500 человек".



Впрочем, было бы заблуждением думать, что польская палаческая ксенофобия ограничивалась одними евреями.



С учетом всего вышеупомянутого наш вывод о том, что Польша явно не та страна, которая имеет моральное право кого-либо обличать, потому что у самой руки по локоть в крови, полностью подтверждается неопровержимыми фактами истории, переписывать которую не позволено никому. Источник - Фонд стратегической культуры

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