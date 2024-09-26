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    Кыргызстан   | 
Глава ГКНБ Кыргызстана призвал подчиненных не выполнять просьбы его близких
17:05 27.09.2024

Глава государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев призвал сотрудников ведомства не выполнять просьбы и поручения от его родственников. Об этом он сказал, выступая на открытии нового здания управления ГКНБ в Кызыл-Кие.



"Если даже будете разговаривать по телефону с моими родными, детьми, то будете привлечены к ответственности. Вы не обязаны выполнять их просьбы, поручения. Я не решаю свои личные дела с помощью должности и никогда не давал заданий решать проблемы своих близких и не буду давать", - сказал Ташиев.

Он также напомнил про своего свояка, который находится в СИЗО третий месяц по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

"Оказалось, что, прикрываясь моим именем, совершал незаконные дела, и теперь сидит в тюрьме. Он выплатит пострадавшим деньги, получит свое наказание в рамках закона и потом только выйдет на свободу", - отметил глава ГКНБ.

Ранее Kun.uz писал, что Камчыбек Ташиев рассказал о фармацевтических мафиях Кыргызстана.

Источник - kun.uz
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