Глава ГКНБ Кыргызстана призвал подчиненных не выполнять просьбы его близких

17:05 27.09.2024

Глава государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев призвал сотрудников ведомства не выполнять просьбы и поручения от его родственников. Об этом он сказал, выступая на открытии нового здания управления ГКНБ в Кызыл-Кие.



