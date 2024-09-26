Хуситы уверяют, что поразили 23 крылатыми и баллистическими ракетами 3 эсминца ВМС США

18:51 27.09.2024

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли массированный удар по трем американским эсминцам с использованием 23 крылатых и баллистических ракет. Об этом заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.



"Вооруженные силы Йемена нанесли удар по трем вражеским американским эсминцам в Красном море, направлявшимся на поддержку израильского противника. Операция проводилась с использованием 23 баллистических и крылатых ракет, а также одного беспилотника", - сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.