Нетаньяху заявил, что уничтожил 23 из 24 батальонов ХАМАС в Газе

20:10 27.09.2024

Нетаньяху заявил об уничтожении 23 из 24 батальонов ХАМАС в Газе



ООН, 27 сен - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала 23 из 24 батальонов палестинского движения ХАМАС, которые действуют на территории сектора Газа, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на 79-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке.



"Израиль ликвидировал 23 из 24 батальонов ХАМАС", - сказал он.



Политик подчеркнул, что уже более 90% вооружения палестинского движения также уничтожено.



Премьер также заявил, что война в Газе закончится лишь в случае демилитаризации анклава, освобождения всех заложников и капитуляции ХАМАС. По его словам, Израиль не стремится "заселять" Газу, но Тель-Авив хочет "демилитаризации и дерадикализации" анклава. Как добавил Нетаньяху, только в этом случае можно будет гарантировать, что текущий раунд боевых действий будет последним.



"ХАМАС должен сложить оружие и сдаться, а также освободить всех похищенных. Но если они этого не сделают, мы будем сражаться до тех пор, пока не добьемся полной победы. Альтернативы этой победе нет", - подчеркнул израильский лидер.



Он также отметил, что Тель-Авив готов работать с региональными и другими партнерами для поддержки гражданской администрации в Газе.



При этом, когда Нетаньяху вышел на трибуну, многие делегации стран ООН, прежде всего представители арабских государств, покинули зал Генеральной Ассамблеи еще до того, как он начал свою речь.



Конфликт в секторе Газа



Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы еврейского государства, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным Тель-Авива, погибли около 1,2 тысячи человек.



Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.



ЦАХАЛ также начал наземное наступление, в результате которого сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части.



Сейчас Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.



Число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41,5 тысячи человек, более 96 тысяч пострадали.