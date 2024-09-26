Запад пляшет адский гопак, - Николай Сорокин

00:13 28.09.2024 о военно-техническом и политическом аспектах последнего плана Зеленского

Николай Сорокин



Зеленский рассказал в газете "Нью-Йоркер", что будет, если президент США Джо Байден откажется поддержать небезызвестный "план победы", который якобы придуман в Киеве. "Это ужасная мысль", - сказал Зеленский, добавив, что это означало бы, что конфликт не будет закончен способом, который "лишает Россию победы". По словам Зеленского, тогда "придется жить по плану "Б" в невозможной, изнурительной ситуации, которая приведет к гибели огромного количества людей". Он еще раз отметил, что "план победы" подразумевает быстрое усиление Украины в течение октября, ноября и декабря. Зеленский рассчитывает, что это приведет к тому, что Путин согласится на переговоры. Дмитрий Песков, комментируя задачи Специальной военной операции, отметил: "Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас".



Зеленский детализировать план не стал, но на брифинге заявил, что в него включены намерения нанести глубокие удары западными ракетами по территории России, в чем Лондон и Вашингтон пока отказывают. Отвечая на вопрос, как он может убедить Байдена во время встречи в четверг, Зеленский отметил, что уходящий президент в прошлом "менял свое мнение" после "сложных обсуждений". По его словам, некоторые персоны из окружения лидера США поддерживают предложение Киева, что "уже является достижением". "Байден может укрепить Украину и принять важные решения, чтобы Украина стала сильнее и защитила свою независимость, пока он является президентом США. Я думаю, что это все-таки историческая миссия", - заявил Зеленский. Как видим, опять та же написанная под копирку велеречивая ахинея.



Политолог Вадим Мингалев отметил, что плана у Киева нет, а есть только идеи Зеленского, основанные на его фантазиях. Так думают многие, это же относится к американским и европейским лидерам общественного мнения. Но тут есть загвоздка. Зеленский едет не к Байдену, тот более не влияет на военно-политическую систему в США, если не брать в расчет формальности. Едет он и не к Харрис, и даже не к Трампу. Они еще не могут принимать решений, а ответы ему нужны не через четыре месяца, а сейчас. Так к кому летит наш массовик-затейник? На кого он опирается в Штатах? Какая лоббистская группа обеспечит "добро" на использование ракет для ударов по глубинной России?



Ясно, что эскалация - последнее прибежище экстремистской группы во главе с Блинкеном, Бëрнсом, Муром и Стармером. Гипотетический удар в сторону Крыма и приморских городов, как мы уже писали в предыдущем выпуске, скорее всего, произойдет перед американскими выборами. Хотя даже самым упертым сторонникам бесконечной военной помощи Украине уже понятно, что по итогам мероприятия армия Зеленского будет разгромлена: 80 тыс. человек даже при поддержке ста самолетов и тысячи БПЛА не пробьются через линию Суровикина. Но с точки зрения политической предвыборной повестки, возможно, им этого и не надо.



Им важно поддерживать иллюзию мощного наступления и прорыва в течение предвыборной недели, а дальше - трава не расти. Именно из таких аргументов исходят Блинкен и Бëрнс. И именно опираясь на их протекцию, Зеленский летит в Соединенные Штаты. Будучи на прошедшей неделе в Киеве, Блинкен подробно проконсультировал своего протеже, как себя стоит вести в Вашингтоне, что можно, а что нельзя говорить в Белом доме, Капитолии, Пентагоне. Зеленский во время своего последнего американского визита здорово накосячил, превысив степень накала требований, например, обвиняя конгрессменов в нерадивости и эгоизме, что привело в изрядное изумление значительную часть вашингтонского истеблишмента.



Сейчас речь идет о "плане мира", в котором главную роль, по мыслям Ермака и Зеленского, должно сыграть ракетное нападение на Россию, которое не оставит Путину шансов не заключить мир на условиях Украины и Запада. А теперь разложим эту "гениальную" задумку по полочкам. Зеленского поддерживают: госсекретарь США Энтони Блинкен, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, директор ЦРУ Билл Бëрнс, демократическое большинство Сената.



По мнению Линды Томас-Гринфилд, постоянного представителя США при ООН, предложение украинского лидера по урегулированию кризиса в стране сможет сработать. При этом она не раскрыла никаких подробностей плана Зеленского. "Мы видели мирный план президента Зеленского. Мы считаем, что в нем изложена стратегия и план, которые могут сработать, и нам нужно посмотреть, как мы можем продвигать его, взаимодействуя со всеми странами, главами государств, которые будут здесь, в Нью-Йорке".



План Зеленского не поддерживают три ключевые фигуры американской политики: Дональд Трамп, на мнение которого опирается республиканское большинство Палаты представителей во главе со спикером Майклом Джонсоном, министр обороны Ллойд Остин и председатель Комитета начальников штабов Чарльз Браун.



У военных аргументы самые простые: все когда-то заканчивается, включая долготерпение России. Удары по российской территории вызовут рано или поздно ответку по западным военным, промышленным и энергетическим объектам. Тот факт, что оружие собственного производства Америка, видимо, не даст, ничего не меняет. Последствия ударов по Британии, Дании, Швеции также придëтся расхлëбывать Штатам, либо включившись в полномасштабную войну с до зубов вооруженной ядерной державой, либо пойдя на недопустимые для собственного престижа уступки. При таком раскладе человечество за несколько дней может вкатиться в режим термоядерной катастрофы без всякого шанса его покинуть. Но только этот вариант развития событий по иронии судьбы может спасти киевский режим от тотального разгрома. Мировой конфликт может отвлечь Россию от необходимости продолжать операцию, ей будет, чем заниматься. Не "план мира", а настоящий проект Третьей мировой везет Зеленский в Вашингтон.



Однако экстремисты дают этому совершенно иную интерпретацию. Они уверены, что обстрелы коренных российских регионов приведут к заключению мира на их условиях. Логика значительно более запутанная, чем в случае с военными, но тем не менее она есть. По их плану, Россия подвергается в течение недели массовым комбинированным атакам. Принцип такой: сначала перегружают ПВО/ПРО массовыми атаками дронов; происходит одновременный запуск нескольких сотен различных БПЛА по одному позиционному району, например, нефтеперерабатывающему заводу, аэродрому, военному городку; после того, как район ПВО исчерпает ресурсы к сопротивлению, наносится массовый ракетный удар. На этом военно-техническая часть "мирного плана" заканчивается.



В политическом плане они рассчитывают на следующее: в ответ на непрекращающиеся в течение нескольких дней нападения, Россия наносит ракетные удары в сторону Украины. Разрушаются центры крупных городов: Киева, Одессы, Днепропетровска, Львова. Начинается шумиха одновременно во всех СМИ о русских варварах, об ударах по мирным кварталам, о тысячах жертв среди мирного населения. Далее, по замыслу американских экстремистов, страны Глобального Юга должны отвернуться от Москвы, после чего собирается экстренное заседание Генассамблеи ООН, и Россия практически единогласно осуждается вплоть до требований приостановить ее членство в Совбезе (то, что это незаконно, уже никого якобы не остановит).



Следующий шаг их плана - срыв казанской конференции стран БРИКС и фактически замораживание работы организации. При этом мировые СМИ ежедневно нагнетают ситуацию, иллюстрируя ее рассказами о "преступном режиме" и "зверствах русских головорезов", создавая крайне напряженную, непрерывно обостряющуюся психологическую обстановку, в которой даже ближайшие партнеры якобы уже не смогут поддерживать Россию. Одновременно пятая колонна в России пытается раскачать ситуацию внутри страны. Запускаются тысячи новых интернет-каналов, ведущихся пораженцами, немогликами и прочими мерзавцами. И вот финальная точка плана Запада: Россию вынуждают пойти на подписание мира без Новороссии, Донбасса и Крыма. После чего Россия распадается на несколько частей, и Запад достигает своей многовековой цели: с главной военной угрозой покончено, можно переходить к экономическим проблемам и заняться Китаем. Вы находите, что это полный бред? А вот они так не считают - Блинкен, например, убежден, что это стратегия победы, как и Борис Джонсон. Руководители англосаксонских спецслужб - не так однозначно, как политики, но также склоняются к такой версии.



Генерация относительно молодых людей, которая меняет на Олимпе западной политической реальности поколение Байдена и Трампа - крайне специфична. Эти люди практически не жили ни в условиях полноценного кризиса, ни тем более во время хоть сколько-нибудь затрагивающей интересы Штатов войны. Это элита, только не армейская, как это было принято раньше, и не цээрушная, как это было совсем недавно. Нет, это вчерашняя "золотая молодежь", за редким исключением - представители семей крупного капитала. Они в зрелом возрасте не застали Советский Союз на пике его могущества. Они видели исключительно слабую страну, которая едва таскала ноги. У них полностью потерян страх перед матушкой-Россией. Они считают нас колоссом на глиняных ногах, наглыми выскочками. Разубедить их сможет только наша Победа, но для этого нам нужно пройти через окончание года, отразить возможное наступление на юге и потенциальные ракетные атаки по стратегическим объектам.



Уже сейчас можно сказать, что план экстремистов не сработает. Он нанесет определенный ущерб, но вовсе не в тех масштабах, на которые они надеются. Во-первых, у НАТО ограничено количество ракет. Годных для ударов по глубинной России конвенциальных изделий - около 1500. При мощности нашей ПВО - число ничтожное. А переход западной промышленности на военные рельсы, как мы уже отмечали в предыдущей публикации, идет плохо и медленно. Тем более не передадут же Украине все ракеты - это нереально, на это никогда не пойдет Пентагон. Сотня, две сотни - это максимум того, на что Киев может претендовать. Уровень успешности российской ПВО сегодня дошел до 79% для ракет и 95% для дронов. 20-30 ракет, которые чисто теоретически смогут поразить цели, никакого существенного военного и экономического ущерба причинить не смогут.



Во-вторых, наш ответ. Актуальных изделий сухопутного, морского и воздушного базирования (мы сейчас говорим только о неядерном компоненте) у нас больше, чем у НАТО. Производство же по темпам превосходит западные аналоги в семь раз. Никто не станет бить исключительно по Украине. Уже несколько раз было заявлено и Путиным, и Лавровым, и Песковым: удары пойдут по объектам стран-производителей. Нигде не утверждается, что это будут ядерные удары, пора оставить эти разговоры, но это будет крайне чувствительная ответка.



В-третьих, когда и под давлением какого противника мы рассыпа́лись изнутри? Как раз все обстоит ровно наоборот: внешняя угроза сплачивает народ и общество. Даже сейчас, в условиях войны небольшой интенсивности, посмотрите, насколько серьезнее и глубже стали люди, как изменились разговоры, особенно темы разговоров у молодежи. Источник - завтра

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