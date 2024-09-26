В афганском Парване эпидемия неизвестной болезни - есть жертвы

00:18 28.09.2024

В провинции Парван в центре Афганистана у более 500 человек выявлены симптомы неизвестного инфекционного заболевания. Об этом сообщает Ariana News со ссылкой на пресс-секретаря губернатора провинции Хекматуллу Шамима.



По его словам, в основном случаи заболевания были зарегистрированы в районе Дара Кашфан округа Шинвар, число больных продолжает увеличиваться. Местные власти подтвердили, что два человека скончались, еще 50 находятся в тяжелом состоянии.



Он также добавил, что медицинские бригады прибыли в наиболее пострадавший район и взяли образцы крови у инфицированных граждан.



Симптомами болезни являются физическая слабость, интенсивные мышечные боли, сильная диарея и высокая температура