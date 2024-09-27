В ответ на просьбу не лезть не в свое дело Узбекистану напомнили об Украине

00:30 28.09.2024

27 Сентября 2024



Сенатор Андрей Климов прокомментировал скандал с избиением учительницей ученика за просьбу вести урок русского языка на русском языке



Адресованный России призыв вице-спикера парламента Узбекистана Алишера Кадирова "заниматься своими внутренними делами" на фоне скандала с учительницей, избившей школьника за просьбу говорить на уроке русского языка по-русски, вызывает недоумение. Об этом заявил в комментарии для интернет-издания "Лента.ру" заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Андрей Климов.



"Я противник того, чтобы по поводу любого происшествия сразу начинать разговаривать в такой тональности. То, что было сделано этим как бы учителем, это как минимум правонарушение, может быть и больше. То, что говорит вице-спикер, как минимум вызывает недоумение", -сказал Климов.



Сенатор отметил, что есть огромное количество желающих перессорить всю Центральную Азию с Россией и между собой.



"Такого рода инциденты - питательная почва для этого. Я не думаю, что эта учительница, которую учителем трудно назвать после этого, думала о каких-то геополитических историях. Скорее всего, сказывается какой-то бытовой фактор. Так что давайте посмотрим, каким образом по официальным каналам мы сможем этот вопрос урегулировать", - добавил он.



"Уже была одна страна, которая таким образом себя вела довольно долго. Теперь она оказалась в очень тяжелом положении", - подчеркнул Климов.



По его словам, инцидент должны обсудить министры иностранных дел России и Узбекистана Сергей Лавров и Бахтияр Саидов.



"Как прозвучала информация, как раз обсуждаются межнациональные темы. То, что мы эту тему держали, держим и будем держать в части защиты прав наших соотечественников - это то, что закреплено нашей Конституцией", - сообщил сенатор.



25 сентября издание Gazeta.uz сообщило, что учительница избила ученика шестого класса из-за его просьбы вести занятие по русскому языку на русском языке. Момент избиения попал на камеры видеонаблюдения.



После этого официальный представитель МИД России Мария Захарова запросила у властей Узбекистана разъяснения. А Кадиров призвал Россию "заниматься своими делами" и назвал реакцию ее властей на произошедшее попыткой "поднять шум на пустом месте".