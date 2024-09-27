Кенгирское водохранилище заберут у казахстанских олигархов в госсобственность до конца года

00:32 28.09.2024

27.09.24



Кенгирское водохранилище. Фото министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана

Кенгирское водохранилище в области Улытау (в центральной части Казахстана) вернут в государственную собственность до конца года. Такое обещание жителям региона дал министр водных ресурсов республики Нуржан Нуржигитов, сообщает пресс-служба возглавляемого им ведомства.



"Кенгирское водохранилище - основной источник воды в регионе, но жители обеспокоены качеством воды, ее нерациональным использованием. В плачевном состоянии находятся гидротехнические сооружения на объекте. Вернув водохранилище в госсобственность, мы проведем его многофакторное обследование, чтобы определить меры по решению всех проблем", - подчеркнул министр.



Чиновник отметил, что процесс передачи объекта в госсобственность уже близится к завершению. Как ожидается, он перейдет на баланс республиканского предприятия "Казводхоз".



Кенгирское водохранилище - крупнейшее в области Улытау. Его объем составляет 319 млн кубометров. О необходимости его возвращения государству говорили не один год. В частности, депутат Рыскали Абдикеров ссылался на постановление правительства от 1996 года, однако его исполнение под разными предлогами затягивалось. Также Абдикеров заявлял, что водохранилище и гидротехнические сооружения принадлежат ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн", пишет "Курсив.kz".



ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн" входит в структуру юридических лиц группы "Казахмыс". Согласно данным egov.kz, ТОО "Корпорация Казахмыс" владеет Kazakhmys Copper, 100% акций которого принадлежит нидерландскому холдингу KCC B.V. По данным отчетов, размещенных на KASE, конечным контролирующим лицом KCC B.V. является Владимир Ким (70%), а доля в 30% принадлежит уже экс-председателю правления корпорации Эдуарду Огаю, отмечает издание. Оба бизнесмена входят в первую двадцатку богатейших людей Казахстана по версии Forbes.kz.