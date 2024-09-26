В Кыргызстане создана государственная Торговая компания

00:48 28.09.2024

Tazabek - Создана Торговая компания со стопроцентным участием государства в ее уставном капитале. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.



Стало известно, что решение было принято распоряжением кабмина от 23 августа 2024 года. Учредителем данной компании является Министерство экономики и коммерции.



"Данная компания создана в целях осуществления мониторинга торговых потоков, в которых участвуют кыргызские компании, чьи товары не поступают на территорию страны", - говорится в сообщении.



Ведомство сообщило, что создание данной компании должно упорядочить вышеотмеченную торговую деятельность и будет служить инструментом контроля финансовых операций по данным видам торговых сделок.



Согласно устава, основными задачами торговой компании, является осуществление международной торговли, организация и контроль финансовых операций, включая валютные переводы, расчеты с зарубежными контрагентами, управление валютными рисками и обеспечение финансовой устойчивости.