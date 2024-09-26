Индия доплатила России за нефть миллиарды

00:50 28.09.2024

26 сентября 2024

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Самый крупный в мире НПЗ находится в индийском Джамнагаре.



В 2024 году Индия несколько увеличила импорт нефти из России, которая сохраняет второй год подряд звание главного поставщика страны. Но еще более увеличились платежи за сырье. Разница по сравнению с прошлым годом составила почти $ 6 млрд. Этому способствовали снижение скидок, стоимости фрахта и более высокие мировые цены на нефть.



В январе-июле 2024 года импорт нефти из России в Индию вырос на 4,6%, а общая сумма платежей - на 26,7%. Такую статистику публикует министерство торговли и промышленности Индии.



По его данным, за семь месяцев этого года индийские НПЗ получили 388 млн баррелей российской нефти и заплатили за них $ 31,56 млрд. Разница с прошлым годом составила почти $ 6 млрд.



Из-за запрета на импорт российской нефти в Европу поставщики из России перенаправили большие объемы в Азию, где с 2023 года Индия конкурирует с Китаем по закупкам сырья. Российские компании продают нефть в Индию со скидкой, однако она никогда не была большой и не превышала $ 15 за баррель, а за последний год снизилась до $ 3-$ 5.



По данным индийского ведомства, средняя цена российской нефти в январе-июле 2023 года составила $ 69,4 за баррель, а уже в этом году - $ 81,3. В эту цену уже включены расходы на транспортировку, включая страхование.



Такая разница цен связана не только со снижением скидки и стоимости фрахта танкеров. На рост цены повлияли более высокие в этом году мировые цены на нефть, от которых зависит стоимость российского сырья.



Дешевле российской нефти для Индии было только сырье из Ирака - $ 80,1. Однако с ближневосточной страной у индийских НПЗ более короткое транспортное плечо и, очевидно, стоимость самой нефти была выше.



Кроме России, поставки нефти в Иран увеличили ОАЭ (на 44%, до 85,5 млн баррелей) и Ирак (8,6%, до 221,8 млн баррелей). А вот импорт из Саудовской Аравия и США просел. Если из королевства поставки опустились на 14,8%, до 133,8 млн баррелей, то из США - на все 36,4%, до 33,8 млн баррелей.



"Если организация не находится под санкциями, нет никаких сомнений в том, что я буду покупать у самого дешевого поставщика",

- сказал Reuters на конференции GasTech в Хьюстоне на этой неделе министр нефти Индии Хардип Сингх Пури.

Как сообщало EADaily , по данным Минфина России, за восемь месяцев 2024 года нефтегазовые поступления в бюджет страны выросли более чем на 50% по сравнению с показателями 2023-го - до 7,55 трлн рублей. Эта картина более чем ясно демонстрирует, как российские компании смогли восстановить доходы от экспорта нефти после шоковых месяцев, когда из-за санкций пришлось переориентировать потоки нефти на новые рынки и создать новую логистику доставки, включая неподконтрольный странам Запада флот танкеров.



5 декабря 2022 года Евросоюз запретил импорт российской нефти и вместе со странами "Большой семерки" установил потолок цены на сырье из России для третьих стран в $ 60. Ранее западные СМИ писали, что российские компании сталкиваются с проблемами вывода средств из Индии, о чем жалуются и индийские предприятия в России.