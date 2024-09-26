Израиль утверждает, что убил ракетой лидера "Хезболла" Хасана Насраллу

00:58 28.09.2024

Reuters узнал о состоянии лидера "Хезболлы" после израильского удара



Информация о состоянии Хасана Насраллы после израильского удара, целью которого был он, разнится. Reuters, иранские и арабские СМИ сообщают, что лидер "Хезболлы" жив, но Израиль назвал операцию по его ликвидации успешной



Лидер шиитской группировки "Хезболла" Хасан Насралла жив, сообщил источник Reuters, близкий к группировке, а также собеседники иранского агентства Tasnim и саудовского al Hadath после удара Израиля по центральному штабу движения в пригороде Бейрута.



Tasnim отмечает, что Насралла находится в "безопасном месте", а "Хезболла" скоро выступит с заявлением. Высокопоставленный иранский источник сказал Reuters, что Тегеран "проверяет статус" лидера "Хезболлы". В то же время источник Sky News Arabia заявил, что, по оценкам израильской стороны, операция по убийству Насраллы прошла успешно.



Насралле 64 года, он стал генсеком "Хезболлы" в 1992 году, после того как был убит предыдущий лидер группировки Аббас аль-Мусави.



Израильские военные нанесли удар по центральному штабу "Хезболлы" в Бейруте вечером 27 сентября, целью удара ЦАХАЛ был Насралла. Телеканал Al Jazeera сообщил, что в районе удара полностью разрушены четыре здания. Axios пишет, что, по словам израильского чиновника, США были проинформированы об ударе за несколько минут до его нанесения, но два высокопоставленных собеседника в Вашингтоне сообщили, что Соединенные Штаты не получали предупреждения.



Израиль объявил о начале "упреждающей военной операции" против "Хезболлы" 23 сентября, после чего заявил о ликвидации нескольких командиров группировки. В Ливане сообщили о более чем 500 погибших из-за израильских ударов.