В Таджикистане возобновляют авиарейсы из Душанбе в Хорог

01:08 28.09.2024

Мухаммадназар Наджмиддинов, Манзума Фируз,



Первый рейс будет уже 30 сентября.

АН28, который будет летать в Хорог



Полеты по маршруту Душанбе-Хорог возобновляются после перерыва, и первый рейс запланирован на понедельник, 30 сентября. Об этом "Азия-Плюс" сообщил председатель "Таджик Эйр" Парвиз Шодмонзода.



По его словам, сегодня стартовала продажа билетов по цене 900 сомони.

Билеты можно приобрести в точках продаж "Таджик Эйр" в главном здании компании (ул. Мирзо Мастонгулова, 32/1).



"Перелет будет осуществляться самолетом АН-28, вмещающим 17 человек. Рейсы будут три раза в неделю: в понедельник, среду и субботу", - сказал Шодмонзода.



По его словам, самолет из Душанбе будет вылетать в 8.00, время в полете составит 1 час 10 минут. Обратный рейс из Хорога будет в 10:00.



В "Таджик Эйр" подчеркнули, что полеты по этому маршруту будут зависеть от погодных условий.



"Если погода будет плохой, рейс, соответственно, не состоится, и "Таджик Эйр" будет заранее информировать пассажиров о ситуации", - сказал глава компании.



Он также сказал, что накануне в Душанбе состоялся испытательный полет самолета АН-28 после ремонта.

Проверку, ремонт и обновление самолета провели специалисты из Киева и Антоновского конструкторского бюро, которых привлекло Агентство гражданской авиации по указу президента страны Эмомали Рахмона.



Кроме того, для ремонта и переоборудования двух авиадвигателей были приглашены специалисты из Омска.



В ближайшем будущем планируются полеты в Лахш, Гарм, Куляб, Вандж, Рушан, Айни и Ишкашим.



Ранее власти Таджикистана заявляли, что основным препятствием для восстановления авиасообщения между Душанбе и Хорогом является отсутствие подходящих самолетов для высокогорной местности.



Директор Агентства гражданской авиации Хабибулло Назарзода 24 июля на пресс-конференции говорил, что в этом направлении ведется работа. Рейсы в Хорог выполнял "Таджик Эйр", но его самолеты, в частности два АН-28, в нерабочем состоянии.



Ранее была проведена презентация чешского самолета L410 NG, однако Назарзода сказал, что его характеристики не позволяют выполнять регулярные рейсы по этому маршруту. он тогда также говорил, что рассматриваются альтернативные варианты для приобретения подходящего самолета.



Напомним, регулярного авиасообщения между Душанбе и Хорогом нет с октября 2017 года, когда вышел из строя последний самолет АН-28. Столицу с ГБАО связывает автодорога, которая на большей части ГБАО находится в плохом состоянии. Люди добираются из Хорога до Душанбе и обратно на внедорожниках за 14-16 часов.