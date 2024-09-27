 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Моссад" открыл ящик Пандоры
01:27 28.09.2024

27 Сентября 2024

Эксперты считают, что за взрывами устройств связи в Ливане стоит израильская разведка

Олег Шевцов, политический обозреватель "Труда"

Жертвами взрывов стали десятки человек.
От "пейджерных" взрывов в Ливане 17-18 сентября погибли по меньшей мере 37 человек, около 3 тысяч "тайных пехотинцев" "Хезболлы" были ранены. Пострадали и тысячи обычных граждан. К подобным жертвам в этом "стреляющем" регионе, увы, не привыкать, но в данном случае особую жуть навевает способ, выбранный Израилем для атаки: у людей внезапно стали детонировать пейджеры, ноутбуки, рации и прочая бытовая техника. Паника охватила страну. Многие ливанцы ждут продолжения дьявольских козней и спешно избавляются от мобильников и компьютеров. Усилилась миграция, чувство беззащитности толкает людей к бегству куда глаза глядят...

Насколько оправданны новые страхи пользователей современной электроники перед дистанционной агрессией, каков риск внезапно пасть жертвой чьей-то злой воли и преступного замысла? После зловещей атаки бойцы "Хезболлы" по приказу командиров отказались от любых электронных средств коммуникации, перейдя на режим личных встреч, что, конечно, сильно усложняет боевые действия.

А тем временем всплывают некоторые подробности. Американский телеканал ABC News со ссылкой на источник в разведке США подтвердил, что Израиль причастен к производству пейджеров, которые были поставлены в Ливан для шиитского движения "Хезболла". Тщательно отрубая следы, израильская разведка создала несколько подставных фирм для производства гаджетов, работники которых даже не знали, на кого работают.

Как сообщила The New York Times, судя по накладным, смертоносные пейджеры изготовила зарегистрированная в Будапеште компания BAC Consulting, хотя они вышли под брендом тайваньской Gold Apollo. Да только в Венгрии вообще ничего не производилось: в компании заявили, что они лишь посредники. Директор филиала исчез. "Хезболла" казнила причастных к закупкам. Приговоренные к высшей мере функционеры признались, что за откат в 20% от стоимости контракта приобрели у связанных с Израилем европейских компаний партию раций и пейджеров, которые затем были дистанционно подорваны "Моссадом".

Операция с минированными средствами связи разрабатывалась израильскими силовиками в течение 15 лет. Главным было сделать так, чтобы "Хезболла" ничего близко не заподозрила. А ведь у этой организации мощный СМЕРШ. На приемники для "шиитского заказа" ставили батареи, начиненные взрывчаткой PETN. Вес опасного напыления - 30-60 граммов. В приборе имелся дистанционный пусковой механизм. Чтобы не спугнуть острожного покупателя, компания выпускала и стандартные - безвредные - приборы.

Первая партия "заряженных" пейджеров поступила в Ливан в 2022 году. Массово их закупили после требования Насраллы к соратникам отказаться от западных мобильников. Вся внедренная в ряды движения корпоративная электроника была активирована только 10 дней назад, 17 сентября. А назавтра по всему Ливану вовсю взрывались электронные устройства - от раций до самокатов, унося заодно жизни и здоровье жен и детей. Это стало масштабным (и уж точно скотским) примером государственного терроризма.

"Хезболле" постфактум стало ясно, что масштабную операцию израильтяне готовили задолго до событий в Газе и их конфликта с ХАМАС. Ведь надо было вычислить адресатов атаки, рассчитать потребности движения в технике, определить круг поставщиков, внедриться в цепочку поставок, наладить производство, разработать тип взрывного устройства, все перепроверить по десять раз на каждом этапе...

Сотрудникам Корпуса стражей исламской революции (КСИР) теперь запрещено пользоваться любыми устройствами связи. Удар "Моссада" по "Хезболле" достал и до Тегерана. Иранские спецслужбы усилили поиск израильских агентов в стране. Технари проверяют все электронные устройства, выпускаемые даже местными производителями, не говоря уж о поставляемых из Китая, России и ввозимых в частном порядке с Запада.

А теперь представим, как это было. За пять секунд до взрыва раздавался сигнал, владелец девайса смотрел на экран, разрыв которого выжигал ему глазницы. Немало случаев, когда ребенок нес папе гудящий прибор... Ясно одно: спецслужбы Израиля открыли ящик Пандоры. Кровавая страница противостояния арабов и евреев на Земле обетованной не перевернута, да к тому же может вскоре напрямую затронуть другие регионы, народы, страны и постсоветское пространство чуть ли не в первую очередь. Теперь у желающих убивать появилось ноу-хау, как это делать эффективным способом. Нам же с вами привычно искать на радиорынках "серые" смартфоны, "умные" часы и планшеты неясной прошивки, не требуя у продавца восточной наружности ни документов, ни упаковки. Вот и...

Но эти пока - злые дилетанты, энтузиасты-душегубы. А если речь пойдет о целых сетях боевиков, специально обученных айтишному ремеслу? Израильтяне подали заразительный пример террористам всех мастей, а мотив им можно подобрать по вкусу. Обнаружить их заранее, как и доказать вину, будет труднее: время смыться за бугор у них теперь с запасом, ведь активировать "заряженные" гексогеном, С-4, да хоть и тротилом адские "игрушки" можно издалека, с задержкой в часы и дни.

Правда, пока эксперты не склонны сгущать краски насчет простоты хакерского подрыва любого смартфона по выбору или "дистанционной казни" хозяев телефонных номеров. Меры безопасности и контроль качества силами компаний-производителей делают такие операции трудноосуществимыми без подмены и спецобработки аппарата. Если за дело берутся могущественные спецслужбы, то можно начинать сразу проверять пыль под крышкой смартфона на детонацию или анализировать на процент содержания ОВ.

Кстати, британская пресса подогрела страхи соотечественников: дескать, бояться надо не столько Москву, сколько Китай, который производит почти всю номенклатуру электроники для Запада начиная с американских айфонов. В свете ливанского кошмара перегрев или возгорание любой литиевой батарейки будет трактоваться как теракт. Технически мировой производитель уровня Huawei или Samsung может сделать из своей продукции бомбу в прямом смысле слова. Так же как Airbus, Ferrari и Mercedes. Только зачем им устранять своих клиентов и, как следствие, свой бизнес? Трагедия в Ливане породит еще много бредовых теорий, но страшное зерно в рецептуре "Моссада" может и вправду дать ядовитые всходы.

Вместо послесловия

Эта тайная операция заставляет задуматься и над последствиями катастрофического отставания России в области микроэлектроники. А что, если подобную акцию задумают и проведут в нашей стране? Ведь российская доля девайсов и чипов не превышает 1% мирового производства. И кстати, где знаменитый телефон Чубайса, который Анатолий Борисович, будучи главой "Роснано", издали показывал президенту? Где сам Чубайс, мы догадываемся - на заслуженном отдыхе.

Источник - труд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727476020


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