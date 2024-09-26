Байден подтвердил Зеленскому курс на уничтожение Украины. Решено продолжать доить конфликт

01:29 28.09.2024

В США встретились два человека, президент Байден и гражданин Зеленский, и подтвердили свой курс, результатом которого должно стать исчезновение Украины как государства.



Решено продолжать доить конфликт



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Формально они обсуждали привезенный Зеленским новый "план победы". В котором (что признала и американская администрация) нет ничего нового, а есть все те же старые просьбы: больше оружия и удары западным вооружением вглубь России. Денежку Байден попрошайке отсыпал, бить по России пока вслух не разрешил. Арифмометр у них там крутится. Пытаются просчитать, что выгоднее: инвестировать в апокалипсис (а Путин о его возможности прямо заявил) или доить конфликт как есть. Поэтому паузу держат.



Но перед обсуждением вышли к прессе с заявлениями. Байден сказал, что для успеха Украины необходимы два элемента: продолжение военной помощи стран Запада и международная поддержка для обеспечения долгосрочной безопасности, в том числе за счет приближения Киева к членству в ЕС и НАТО. "Эти два элемента критически важны для определения того, как закончится эта война. Хочу четко сказать - Россия не победит в этой войне. Россия не победит. Победит Украина, и мы будем стоять рядом с ней в течение всего пути к победе", - сказал Байден. Зеленский заявил, что США и Украина "разделяют одно видение, что будущее безопасности Украины лежит в НАТО и ЕС", и поблагодарил за оружие: "Сегодня у нас есть новый пакет помощи на сумму 7,9 млрд долларов, это очень поможет".



По не очень понятной мне причине военно-политическое руководство России считает, что Украина может сохраниться как мирное (демилитаризация), демократическое (денацификация) и независимое (внеблоковый статус) государство. И однозначно и неоднократно заявляет: эти цели будут достигнуты. Как их достичь при таком противоречии с заявлениями Байдена и Зеленского?



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Технологию объяснял уже (и не раз) Дмитрий Медведев. Суть простая: если Украину не отказываются брать в НАТО, значит в итоге брать будет нечего. То есть Украина может сохраниться, но вы (Запад) этого не хотите, и она тогда не сохранится.



Пока мнение Запада о дальнейшей судьбе Украины не поменялось.



Авторы: ДМИТРИЙ ПОПОВ