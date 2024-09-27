 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Стало известно, кого Зеленские сделали директором семейного офшора на Кипре
07:03 28.09.2024

Зеленские сделали директором своего офшора на Кипре сестру главы счетной палаты
Семья Владимира Зеленского в июне 2024 года поставила во главе своего кипрского офшора Aldorante Limited сестру руководителя счетной палаты Украины Светлану Пищанскую, выяснило РИА Новости на основе анализа документов регистрационных инстанций Кипра и Италии.

Из документов следует, что 19 июня 2024 года директором офшора Aldorante Limited была назначена Светлана Пищанская. Она является сестрой Ольги Пищанской, которая была назначена на должность главы счетной палаты Украины в январе. Тогда депутат Рады Ирина Геращенко назвала это назначение "позором и кумовством", так как "председателем счетной палаты назначили подругу президента и его соседку из Кривого Рога Ольгу Пищанскую".

До Пищанской, согласно документам, должности в руководстве офшора занимали Менелаос Стилиану, Елена Хасиенко-Кофтеру, Андреас Полидору, Василики Аргиру, Ирини Гаврилова-Фасули, а также с 2012 по 2019 год - сам Владимир Зеленский.

Компанией Aldorante Limited ранее владели совместно сам Зеленский и его жена Елена, сейчас владеет только супруга. При этом кипрская Aldorante Limited является владельцем итальянской фирмы San Tommaso S.R.L., которая в свою очередь владеет виллой Зеленского в итальянском Форте-дей-Марми.
Вилла была выставлена на продажу, но своего покупателя пока не нашла. В сентябре 2021 году украинское издание "Страна.ua" писало, что особняк в Тоскане, который принадлежит семье Зеленского, выставлен на продажу за 4,5 миллиона евро.

Источник - РИАН
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