Новейшая атомная подлодка ВМС Китая затонула в середине года в районе Уханя. Тайное становится явным

07:05 28.09.2024

Новейшая атомная подлодка ВМС Китая затонула в середине года у пирса, утверждает Reuters со ссылкой на источник в Пентагоне.

Как заявил собеседник, инцидент произошел в мае-июне. По его словам, причины произошедшего неизвестны, как и то, находилось ли на борту подлодки ядерное топливо.



Ранее в четверг издание The Wall Street Journal опубликовало серию спутниковых снимков Planet Labs, сделанных в июне, на которых видны краны на верфи в Ухане, где, как утверждается, должна была быть пришвартована затонувшая субмарина.



Официальный представитель посольства Китая в США заявил агентству, что у них отсутствует информация по поводу возможного инцидента.