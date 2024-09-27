Харрис - Третья мировая, Трамп - гражданская война. Что выберут американцы, - СП

07:10 28.09.2024 27 сентября 24



Главный республиканец, став президентом, сделает Украину токсичной, но в повестке оставит

Дмитрий Родионов

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Владимир Можегов Иван Мезюхо



Дональд Трамп заявил, что после почти трех лет военных действий "Украины больше нет". Киев, по его мнению, должен был пойти на уступки России за несколько месяцев до февраля 2022 года, поскольку любая сделка, самая худшая, "была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас".



На восстановление украинских городов "уйдут сотни лет", "денег на ее восстановление не хватит, даже если весь мир объединится".



Достаточно резкое высказывание даже для Трампа. Что он имел в виду? Означает ли это "черную метку" киевскому режиму?



- Называть вещи своими именами - давно утерянное искусство на Западе, где все покрыто сплошным туманом эвфемизмов, - говорит политолог Владимир Можегов. - А Трамп - человек несистемный, этакий американский Иван-дурак. Говорит, что думает, без оглядки, и порой рвет в клочья этот туман. За это его, главным образом, и любят. Он - точка сборки всего того настоящего, что еще на Западе по недосмотру его нынешних кураторов осталось.



Заявление Трампа об Украине ровно в этом духе. Понятно, что Украина, как она есть, кончилась уже в первый год СВО. У нее нет больше ни экономики, ни народа, частью сбежавшего, частью перетертого СВО, ни своей земли, ни активов, полностью скупленных "Блэкрок" и подобными финансовыми группами. Так, думаю, и надо это понимать. Трамп действительно выдает базу, где все, наконец, становится ясно, и от которой теперь можно отталкиваться.



"СП": Украинская тема внезапно стала одной из основных в ходе этой президентской кампании. Обе стороны ее с удовольствием эксплуатируют. Как так получилось вообще?



- Действительно, Штаты всегда были ментально крайне изоляционистской страной. Американцев всегда интересовали они сами и их деньги - больше ничего. Но нынешняя кампания особая - время такое. И трамписты, и демократы видят - большинство инстинктивно, но кое-кто и с полным сознанием, что прежней Америки больше нет, и что момент наступает по-настоящему решающий, узловой. Если победят демократы - страна растворится в глобалистском проекте, окончательно превратившись в очаг всесмешения, а американцы - в общечеловеков без роду и племени. И срабатывает инстинкт самосохранения. Далеко не все американцы этого хотят. Да, все они по сути своей беженцы и мигранты.



Бежали через океан из старого мира в новый. Как говорили некогда пуритане: из Египта фараона в землю обетованную. Но Америка представлялась им новым Иерусалимом. Теперь же и от этого нового Иерусалима не остается камня на камне. Это страшно. И вот этому громадному американскому молчаливому большинству - конечно, это не жители мегаполисов, где 24 часа в сутки либеральные СМИ полощут всем мозги, а население одноэтажной Америки, близкие к земле, к корням - послан Трамп. Они на него буквально молятся как на спасителя, это почти религиозный экстаз, особенно после покушений, когда Бог отвел от "мессии" пули. И конечно у того кошмара, которому Трамп противостоит, есть свои имена. Одно из них - Украина. Это буквально имя зла, какого-то враждебного демона. Американцы знать не знают, что такое Украина, но в этом имени сконцентрировано для них зло глобализации, пожирающей Америку. Это имя демона демократов, противостоящих спасителю Трампу.



Вот в такой примерно реальности живет обычный американец. Это глубоко мифологическое сознание на самом деле. Но оно при том прекрасно выражает нынешний кризис. На мой взгляд - гораздо точнее и убедительнее, чем сознание нынешних европейцев, лишенных всякой религиозности и с вывернутыми, как куриные ноги, мозгами.



"СП": Поездку Зеленского многие рассматривают как агитацию за демократов. Так ли это? Демократы всерьез ставят на использование этого токсичного образа?



- Да, конечно. Им этот образ вовсе не кажется токсичным. Да другого и нет. Конечно, Зеленский - сие ничтожество с карикатурным лицом антисемитского мема - ничего кроме раздражения вызвать у нормального человека не может. Но где эти нормальные люди? Западным избирателям, как уже было замечено, выкрутили мозги. Думать им запрещено, называть вещи своими именами тоже. Кто сомневается - сразу в бан, в суперпроблемы на работе, в банке, везде. Кто захочет спускать в унитаз собственную жизнь? Так размышляет житель мегаполиса, опутанный кредитами и слежкой за собой. Он боится даже думать о Трампе, как современный немец даже дома под одеялом боится представить себе слово "Гитлер". Попробуй он намекни что-то такое где-то в своих соцсетях, на работе или в кругу друзей - неизвестно, чем это для него кончится.



"СП": А Трамп сможет обыграть тему в свою пользу против демократов?



- Трамп может все, как мы видим. Он свободный человек в предельно несвободном мире. Эту свободу ему дают, прежде всего, его огромные деньги и его принципиальная несистемность. Причем, Трамп всегда таким был, он и в молодости вел себя так же независимо и перпендикулярно всему. А теперь он прожил жизнь, превратился в легенду. Не думаю, что он всерьез чего-то боится. Ну, убьют - и он станет бронзовым памятником. Трампизм же получит святого на свое знамя и новый мощнейший приток энергии.



Трампу уже ничего не страшно. Он может указать на Зеленского и сказать: вот демон из Преисподней, мы должны его сокрушить. Однако, посмотрим.



"СП": Ранее Трамп и его сын серьезно проехалась по Зеленскому. Про Вэнса и говорить нечего - тот его ненавидеть должен. Означает ли их победа конец Зеленскому?



- Эта победа будет означать, прежде всего, что с попытками демократов раздуть украинский пожар в мировой покончено. Надо понимать настоящие ставки сегодняшних американских выборов. Ставки, не побоюсь этого слова, эсхатологические! Победа демократов будет означать мировую войну в перспективе ближайших четырех лет с вероятностью процентов в 90. Это - программа глобалистов, которым Третья мировая нужна (как и предыдущие две) для окончательного овладения планетарной властью. Победа Трампа и Вэнса будет означать, что планы глобалистов терпят крах. Тогда мы увидим гражданскую войну в Америке, и такую же - против АдГ и других правых - в Европе. Это будет тоже тяжкий сценарий, но не апокалиптический, как в случае прихода к власти Камалы.



"СП": Трамп снова говорит: будь он президентом, сразу усадил бы Зеленского и Путина за стол переговоров. Это предвыборный популизм, или у него есть план?



- То, что у Трампа есть план, в достаточной степени проработанный, что его обсуждали в деталях и с Путиным, нет сомнений. Об этом говорят и дипломатические поездки Орбана и Такера Карлсона как очевидных эмиссаров Трампа в Москву. Но нам об этих деталях ничего неизвестно.



Понято, также, что Трамп - не единственный игрок на поле. Глобалисты готовят команды запасных на случай его прихода. Крайне активна на украинском театре Британия. НАТО и АУКУС не будут полностью подконтрольны Трампу. Не будем забывать и про Ближний Восток, где с приходом Трампа (с его воинственными заявлениями в адрес Ирана) может открыться фронт Третей мировой.



Так что избрание Трампа тоже не будет выходом из эсхатологического сценария. Но в любом случае варианта у нас сегодня только два. Приход демократов означает курс на мировую войну (тогда и у нас поднимут голову глобалисты и "спящие" либералы во власти). Приход Трампа означает курс на войну здоровых национальных сил с глобализмом. Это гораздо менее кровавый сценарий.



- С одной стороны, заявление Трампа об Украине - дежурное предвыборное выступление. С другой стороны, это предупреждение Владимиру Зеленскому, чтобы вел себя корректно в ходе предстоящей встречи в Trump Tower, - уверен политолог, председатель КРОО "Центр политического просвещения" Иван Мезюхо.



"СП": При этом его заявление, как и высказанная ранее оценка Зеленского, весьма резко даже для него. Как это понимать?



- А на мой взгляд, это заявление не более резкое, чем те, которые допускал бывший американский президент в отношении лидера киевского режима. В принципе, Дональд Трамп просто верен себе: он продолжает критиковать Зеленского за его непомерные финансовые аппетиты. Вашингтон выделяет ему огромные порции дармовых денег. Трампа это раздражает. Он не за Россию. Он бы давал Зеленскому деньги в кредит. И как-то уже говорил о том, что Украину следовало бы финансировать под кредитные обязательства, а не просто так.



"СП": Можно ли сказать, что де факто сагитировав за Харрис на заводе в Пенсильвании, Зеленский сжег мосты и подписал себе приговор в случае победы Трампа?



- Действительно, Зеленский де-факто сагитировал за Камалу Харрис, но, скорее всего, данное событие не стало чем-то неожиданным для команды Дональда Трампа. Конечно, Зеленский несколько ухудшил свои переговорные позиции с кандидатом от республиканцев своей пиар-поездкой в пользу демократов. Но в любом случае его бы ожидал тяжелый и сложный разговор с Трампом. Зеленскому еще предстоит оправдываться за старые грехи перед бывшим американским президентом. Я не верю в то, что Трамп прощает старые обиды.



"СП": Нардеп Гончаренко заявил, что визит Зеленского в США можно считать провальным без встречи с Трампом, что без двухпартийной поддержки США Украина проиграет. А лишится ли Киев такой поддержки? Или только лично Зеленский?



- Во-первых, встреча состоится. Во-вторых, действительно, Украина имеет двухпартийную поддержку, потому что в республиканской партии существует очевидный раскол условно на трампистов и на радикальную проукраинскую часть. Да и Дональда Трампа не стоит называть кандидатом, выступающим за мир. Именно он вооружил в свое время киевский режим. Именно Трамп ввел в отношении России беспрецедентные санкции. Конечно, его стратегия по России и Украине во время потенциального второго президентского срока может быть изменена. Но давайте всегда помнить о том, что стратегическая цель США по ослаблению России, даже в случае возвращения Трампа в овальный кабинет, будет продолжена.



"СП": Трамп снова говорит, что, будь он президентом, сразу усадил бы Зеленского и Путина за стол переговоров. Каким образом?



- Конечно, это предвыборный популизм. Думаю, Трамп во многом является сторонником навязывания России аналога 38-й параллели по украинскому кейсу. Для нас это неприемлемо. Но Трамп-кандидат в президенты - это один человек. А Трамп-президент - совершенно другой. Источник - свободная пресса

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