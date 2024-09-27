Главой правящей партии Японии избран 67-летний либерал Сигэру Исиба. Он станет новым премьером страны

07:18 28.09.2024

Бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба избран главой правящей Либерально-демократической партии и станет новым премьер-министром страны. 67-летний политик известен либеральными взглядами, часто спорными для однопартийцев, и пользуется популярностью у общественности.



Бывший министр обороны Сигэру Исиба избран новым председателем правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП), сообщает Kyodo.



По результатам двух туров голосования Исиба получил 215 голосов из 409. Всего на пост главы партии претендовали девять кандидатов.



Основным соперником Исибы была министр экономической безопасности Японии, 63-летняя Санаэ Такаити - она в итоге набрала 194 голоса.



ЛДП имеет парламентское большинство, поэтому после утверждения парламентом 1 октября Исиба станет премьер-министром страны. Он заменит нынешнего премьера Японии Фумио Кисиду, который решил не баллотироваться на второй срок на фоне череды политических скандалов.



BBC отмечает, что 67-летний Исиба лидировал в большинстве опросов общественного мнения. Это была его пятая попытка, и по словам политика, последняя возглавить ЛДП.



Будущий премьер известен своими либеральными взглядами. Он, в частности, выступает за то, чтобы женщины императорского дома занимали императорский трон. Это очень спорная тема для японского общества, многие члены ЛДП также выступают против этого.



Исиба также поддерживает закон, позволяющий женщинам сохранять девичью фамилию в браке, что вызвало сопротивление со стороны консервативных представителей ЛДП. Уступившая ему Такаити, наоборот, выступала за традиционные семейные ценности.



Помимо этого, Исида публично критиковал Кисиду, что является редкостью в японской политике. Его резкая откровенность вызывали раздражение внутри партии, но нашли отклик среди общественности, пишет BBC. Однажды он сказал, что предпочитает чтение общению с коллегами и читает по три книги в день.



В сфере безопасности Исида предлагает создание азиатской версии НАТО в регионе из-за высокой напряженности между Китаем и Тайванем, пишет Kyodo. Как, однако, он будет управлять экономикой Японии, переживающей не лучшие времена, остается неясным, отмечает издание. Ранее политик выдвигал идею введения более высокого налога на финансовые доходы.



Еще одна важная тема внутренней повестки Японии - вопрос старения и сокращения населения. Это оказывает давление на социальные и медицинские службы и представляет проблему в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Новому главе ЛДП, а также правительству придется переосмыслить политику Японии в управлении рынком труда и отношении к иммиграции, добавляет BBC.