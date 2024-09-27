 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.09.2024
08:40  Госдума хочет проверить любовь мигрантов, - "Къ"
07:46  РосЧиновники презентуют в Бишкеке программу переселения соотечественников в Курганскую область
07:18  Главой правящей партии Японии избран 67-летний либерал Сигэру Исиба. Он станет новым премьером страны
07:10  Харрис - Третья мировая, Трамп - гражданская война. Что выберут американцы, - СП
07:05  Новейшая атомная подлодка ВМС Китая затонула в середине года в районе Уханя. Тайное становится явным
07:03  Стало известно, кого Зеленские сделали директором семейного офшора на Кипре
06:59  Второй фронт новой мировой войны открыт, - Александр Дугин

01:29  Байден подтвердил Зеленскому курс на уничтожение Украины. Решено продолжать доить конфликт
01:27  "Моссад" открыл ящик Пандоры
01:08  В Таджикистане возобновляют авиарейсы из Душанбе в Хорог
01:04  В Усть-Каменогорске вышел новый сборник стихотворений Марии Волковой
00:58  Израиль утверждает, что убил ракетой лидера "Хезболла" Хасана Насраллу
00:50  Индия доплатила России за нефть миллиарды
00:48  В Кыргызстане создана государственная Торговая компания
00:32  Кенгирское водохранилище заберут у казахстанских олигархов в госсобственность до конца года
00:30  В ответ на просьбу не лезть не в свое дело Узбекистану напомнили об Украине
00:18  В афганском Парване эпидемия неизвестной болезни - есть жертвы
00:13  Запад пляшет адский гопак, - Николай Сорокин
Пятница, 27.09.2024
20:10  Нетаньяху заявил, что уничтожил 23 из 24 батальонов ХАМАС в Газе
18:51  Хуситы уверяют, что поразили 23 крылатыми и баллистическими ракетами 3 эсминца ВМС США
17:05  Глава ГКНБ Кыргызстана призвал подчиненных не выполнять просьбы его близких
16:48  История создания современных контейнеровозов
15:05  Правительство Мишустина исправляет кривое зеркало официальной статистики, - Михаил Делягин
14:54  Разочаровывающая политическая осень. Казбек Бейсебаев о ренессансе Старого Казахстана
14:47  Поляки. Белы и пушисты? Такие же нацисты!, - Ю.Борисов
14:44  Кто и как убивал Украину. Украинские политико-экономические кланы и их западные хозяева, - М.Рожнецкий
14:42  Иранская угроза дошла до Нью-Йорка. Тегеран жаждет сближения с Западом, - С.Строкань
14:41  Европа переходит на рубли, евро и доллар отступают
14:37  Washington Post: противники должны быть уверены, что Россия готова применить ядерное оружие
13:26  Политолог Рустам Бурнашев о проблеме раскола и консолидации KZобщества
13:25  ВС РФ осталось 2 километра до Курахово
13:19  В.Скачко: Панды и суицид. Ради войны на Украине Запад обнищал до позора
13:17  Не допустить Армагеддона. Что означают изменения в ядерной доктрине России, - Геворг Мирзаян
13:14  Развод Бакальчуков и чечено-ингушская гражданская война. Есть ли в Москве власть?
13:12  Дуг Бэндоу: Запад пытается свалить правительство Грузии. Тбилиси отчаянно защищается
13:08  Убить Трампа. Предвыборная компания в президенты США превратилась в охоту ..., - "Завтра"
08:03  Охамевшая Польша - главный иждивенец на шее Евросоюза, - Илья Титов
07:59  Нетаньяху. Число зверя, - Александр Проханов
07:43  Секретное оружие Украины, - Ростислав Ищенко
07:21  Персидский код: президент Ирана сделал неожиданное заявление по Украине, - К.Логинова
07:16  Станислав Тарасов: Вместо "Великой Армении" может появиться "Большой Азербайджан"
07:13  Как могут быть реформированы ООН, ВТО и МВФ и их структуры, - РБК
07:07  Записавшегося в укрспецназ чемпиона Украины по ММА Назара Гаврильца ликвидировали в Курской области
07:04  Танковый "Леопардовый корпус" на Украине - разгром в разгаре
06:59  Сайт комитета госдоходов Казахстана взломали хакеры
02:15  Фуад Сафаров: Россия вполне может первой применить ядерное оружие. Это не блеф!
01:51  Граждане Туркменистана возглавили ТОП-10 обладателей турецкого вида на жительство
00:42  Петр Акопов: Судьба чайлдфри в России решена
00:39  От Ирана ждут второго предательства России, - Дмитрий Бавырин
00:17  В новом штамме коронавируса обнаружили мутации
00:06  Китай решит созданную американцами проблему "ДНК-дискриминации"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   КАДРЫ   | 
Главой правящей партии Японии избран 67-летний либерал Сигэру Исиба. Он станет новым премьером страны
07:18 28.09.2024

Бывший министр обороны Японии Сигэру Исиба избран главой правящей Либерально-демократической партии и станет новым премьер-министром страны. 67-летний политик известен либеральными взглядами, часто спорными для однопартийцев, и пользуется популярностью у общественности.

Бывший министр обороны Сигэру Исиба избран новым председателем правящей Либерально-демократической партии Японии (ЛДП), сообщает Kyodo.

По результатам двух туров голосования Исиба получил 215 голосов из 409. Всего на пост главы партии претендовали девять кандидатов.

Основным соперником Исибы была министр экономической безопасности Японии, 63-летняя Санаэ Такаити - она в итоге набрала 194 голоса.

ЛДП имеет парламентское большинство, поэтому после утверждения парламентом 1 октября Исиба станет премьер-министром страны. Он заменит нынешнего премьера Японии Фумио Кисиду, который решил не баллотироваться на второй срок на фоне череды политических скандалов.

BBC отмечает, что 67-летний Исиба лидировал в большинстве опросов общественного мнения. Это была его пятая попытка, и по словам политика, последняя возглавить ЛДП.

Будущий премьер известен своими либеральными взглядами. Он, в частности, выступает за то, чтобы женщины императорского дома занимали императорский трон. Это очень спорная тема для японского общества, многие члены ЛДП также выступают против этого.

Исиба также поддерживает закон, позволяющий женщинам сохранять девичью фамилию в браке, что вызвало сопротивление со стороны консервативных представителей ЛДП. Уступившая ему Такаити, наоборот, выступала за традиционные семейные ценности.

Помимо этого, Исида публично критиковал Кисиду, что является редкостью в японской политике. Его резкая откровенность вызывали раздражение внутри партии, но нашли отклик среди общественности, пишет BBC. Однажды он сказал, что предпочитает чтение общению с коллегами и читает по три книги в день.

В сфере безопасности Исида предлагает создание азиатской версии НАТО в регионе из-за высокой напряженности между Китаем и Тайванем, пишет Kyodo. Как, однако, он будет управлять экономикой Японии, переживающей не лучшие времена, остается неясным, отмечает издание. Ранее политик выдвигал идею введения более высокого налога на финансовые доходы.

Еще одна важная тема внутренней повестки Японии - вопрос старения и сокращения населения. Это оказывает давление на социальные и медицинские службы и представляет проблему в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Новому главе ЛДП, а также правительству придется переосмыслить политику Японии в управлении рынком труда и отношении к иммиграции, добавляет BBC.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727497080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- О встречах главы МИД Казахстана на полях Генеральной Ассамблеи ООН
- В Костанайской области внедряют проекты по глубокой переработке молока и зерна
- Тамара Дуйсенова провела онлайн-прием граждан
- "Нерушимое братство-2024": национальные контингенты государств – участников ОДКБ прибывают в Казахстан
- Верховный Суд не отменял запрет на ношение платков в школах
- Спикер Сената обсудил вопрос строительства АЭС с общественностью области Абай
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию Жанаозена и ознакомился со строительством ГПЗ
- Государственный советник провел ряд встреч с общественниками Западно-Казахстанской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  