РосЧиновники презентуют в Бишкеке программу переселения соотечественников в Курганскую область

07:46 28.09.2024

В Бишкеке презентуют программу переселения в Курганскую область



БИШКЕК, 28 сен - Sputnik. В Русском доме в Бишкеке пройдет презентация программы содействия добровольному переселению в Курганскую область РФ.

Как сообщили в организации, мероприятие состоится 3 октября в 16:00 по адресу: проспект Эркиндик, 2/1.

"О программе переселения в регион и возможностях трудоустройства расскажут заместитель директора Департамента социальной политики Курганской области Александр Кондратов, а также представители МВД России в Кыргызстане. Присутствующие узнают о государственных гарантиях и социальной поддержке участников программы переселения", - рассказали в Русском доме.



Желающих посетить презентацию просят зарегистрироваться по ссылке.