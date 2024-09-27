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|РосЧиновники презентуют в Бишкеке программу переселения соотечественников в Курганскую область
07:46 28.09.2024
В Бишкеке презентуют программу переселения в Курганскую область
БИШКЕК, 28 сен - Sputnik. В Русском доме в Бишкеке пройдет презентация программы содействия добровольному переселению в Курганскую область РФ.
Как сообщили в организации, мероприятие состоится 3 октября в 16:00 по адресу: проспект Эркиндик, 2/1.
"О программе переселения в регион и возможностях трудоустройства расскажут заместитель директора Департамента социальной политики Курганской области Александр Кондратов, а также представители МВД России в Кыргызстане. Присутствующие узнают о государственных гарантиях и социальной поддержке участников программы переселения", - рассказали в Русском доме.
Желающих посетить презентацию просят зарегистрироваться по ссылке.