 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.09.2024
08:40  Госдума хочет проверить любовь мигрантов, - "Къ"
07:46  РосЧиновники презентуют в Бишкеке программу переселения соотечественников в Курганскую область
07:18  Главой правящей партии Японии избран 67-летний либерал Сигэру Исиба. Он станет новым премьером страны
07:10  Харрис - Третья мировая, Трамп - гражданская война. Что выберут американцы, - СП
07:05  Новейшая атомная подлодка ВМС Китая затонула в середине года в районе Уханя. Тайное становится явным
07:03  Стало известно, кого Зеленские сделали директором семейного офшора на Кипре
06:59  Второй фронт новой мировой войны открыт, - Александр Дугин

01:29  Байден подтвердил Зеленскому курс на уничтожение Украины. Решено продолжать доить конфликт
01:27  "Моссад" открыл ящик Пандоры
01:08  В Таджикистане возобновляют авиарейсы из Душанбе в Хорог
01:04  В Усть-Каменогорске вышел новый сборник стихотворений Марии Волковой
00:58  Израиль утверждает, что убил ракетой лидера "Хезболла" Хасана Насраллу
00:50  Индия доплатила России за нефть миллиарды
00:48  В Кыргызстане создана государственная Торговая компания
00:32  Кенгирское водохранилище заберут у казахстанских олигархов в госсобственность до конца года
00:30  В ответ на просьбу не лезть не в свое дело Узбекистану напомнили об Украине
00:18  В афганском Парване эпидемия неизвестной болезни - есть жертвы
00:13  Запад пляшет адский гопак, - Николай Сорокин
Пятница, 27.09.2024
20:10  Нетаньяху заявил, что уничтожил 23 из 24 батальонов ХАМАС в Газе
18:51  Хуситы уверяют, что поразили 23 крылатыми и баллистическими ракетами 3 эсминца ВМС США
17:05  Глава ГКНБ Кыргызстана призвал подчиненных не выполнять просьбы его близких
16:48  История создания современных контейнеровозов
15:05  Правительство Мишустина исправляет кривое зеркало официальной статистики, - Михаил Делягин
14:54  Разочаровывающая политическая осень. Казбек Бейсебаев о ренессансе Старого Казахстана
14:47  Поляки. Белы и пушисты? Такие же нацисты!, - Ю.Борисов
14:44  Кто и как убивал Украину. Украинские политико-экономические кланы и их западные хозяева, - М.Рожнецкий
14:42  Иранская угроза дошла до Нью-Йорка. Тегеран жаждет сближения с Западом, - С.Строкань
14:41  Европа переходит на рубли, евро и доллар отступают
14:37  Washington Post: противники должны быть уверены, что Россия готова применить ядерное оружие
13:26  Политолог Рустам Бурнашев о проблеме раскола и консолидации KZобщества
13:25  ВС РФ осталось 2 километра до Курахово
13:19  В.Скачко: Панды и суицид. Ради войны на Украине Запад обнищал до позора
13:17  Не допустить Армагеддона. Что означают изменения в ядерной доктрине России, - Геворг Мирзаян
13:14  Развод Бакальчуков и чечено-ингушская гражданская война. Есть ли в Москве власть?
13:12  Дуг Бэндоу: Запад пытается свалить правительство Грузии. Тбилиси отчаянно защищается
13:08  Убить Трампа. Предвыборная компания в президенты США превратилась в охоту ..., - "Завтра"
08:03  Охамевшая Польша - главный иждивенец на шее Евросоюза, - Илья Титов
07:59  Нетаньяху. Число зверя, - Александр Проханов
07:43  Секретное оружие Украины, - Ростислав Ищенко
07:21  Персидский код: президент Ирана сделал неожиданное заявление по Украине, - К.Логинова
07:16  Станислав Тарасов: Вместо "Великой Армении" может появиться "Большой Азербайджан"
07:13  Как могут быть реформированы ООН, ВТО и МВФ и их структуры, - РБК
07:07  Записавшегося в укрспецназ чемпиона Украины по ММА Назара Гаврильца ликвидировали в Курской области
07:04  Танковый "Леопардовый корпус" на Украине - разгром в разгаре
06:59  Сайт комитета госдоходов Казахстана взломали хакеры
02:15  Фуад Сафаров: Россия вполне может первой применить ядерное оружие. Это не блеф!
01:51  Граждане Туркменистана возглавили ТОП-10 обладателей турецкого вида на жительство
00:42  Петр Акопов: Судьба чайлдфри в России решена
00:39  От Ирана ждут второго предательства России, - Дмитрий Бавырин
00:17  В новом штамме коронавируса обнаружили мутации
00:06  Китай решит созданную американцами проблему "ДНК-дискриминации"
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Госдума хочет проверить любовь мигрантов, - "Къ"
08:40 28.09.2024

Спикер парламента предлагает давать ВНЖ иностранцам только через три года брака
Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал ужесточение процедуры получения вида на жительство (ВНЖ) через брак. Если его поправки будут приняты, то иностранцы, вступившие в брак с гражданином РФ, смогут претендовать на ВНЖ только через три года после росписи в загсе. Сейчас для этого требуется лишь восемь месяцев, а заявку на разрешение на временное проживание (РВП) можно подать уже на следующий день после заключения брака. Опрошенные "Ъ" юристы считают поправки обоснованными, поскольку иностранцы действительно часто заключают фиктивные браки для получения ВНЖ.

О внесении поправки на рассмотрение в Госдуму господин Володин сообщил в своем Telegram-канале. Суть изменений сводится к установлению четкого срока проживания в браке с гражданином РФ для получения ВНЖ. Сейчас регламент выдачи вида на жительство описан в приказе МВД от 11 июня 2020 года №417. Там говорится: иностранец может подавать на ВНЖ только через восемь месяцев после получения разрешения на временное проживание (РВП). Спикер Госдумы хочет установить четкий срок - минимум три года с момента оформления супружеских отношений.

"Ъ" не обнаружил инициативы господина Володина в базе законопроектов Госдумы. Но, вероятно, речь идет об ужесточении уже существующих поправок к законам "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Они были внесены группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета СФ по конституционному законодательству Андреем Клишасом и приняты Госдумой в первом чтении в апреле 2024 года. По замыслу авторов, разрешение на временное проживание для мигрантов, заключивших брак с гражданами РФ, следует выдавать через два года. ВНЖ для родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) граждан РФ депутаты предлагают выдавать с важным условием - ребенок должен быть рожден в действующем браке с россиянами. Также предлагается отзывать РВП и ВНЖ в случаях, если брак соискателя гражданства был признан судом недействительным либо если усыновление (или акт установления отцовства) ребенка-гражданина РФ было отменено судом. Согласно пояснительной записке, цель инициативы - борьба с фиктивными браками и фиктивным отцовством для получения миграционного статуса.

Глава коллегии адвокатов "Минушкина и партнеры" Анна Минушкина подтверждает, что сейчас иностранцу довольно легко получить ВНЖ на основании брака с гражданином РФ. "Нет никакого минимального срока для предъявления документов на получение разрешения на РВП - подавать их можно хоть на следующий день после регистрации брака. А спустя год возможно подавать документы и на ВНЖ",- говорит она. Управляющий партнер московской коллегии адвокатов Rubicon Виктория Шевцова называет заключение фиктивных браков с целью получения ВНЖ популярной процедурой у иностранцев: "Привлекают или очень возрастных женщин, с разницей в 20 и более лет с супругом, или очень молодых девушек". По ее словам, имеют место и случаи подделки актов из загса о заключении браков. "Фиктивные браки заключаются чаще всего, когда в отношении иностранного гражданина инициируется процедура выдворения за пределы РФ, в надежде на возвращение в РФ",- добавляет госпожа Шевцова. Анна Минушкина говорит, что в случае принятия поправок господина Володина "иностранцу брак будет невыгоден". "Жениться или выходить замуж, чтобы три года ждать возможности подать заявление на получение разрешительного документа? За три года может много что произойти. Как правило, если брак фиктивный, граждане РФ настроены прекратить его в кратчайшие сроки",- рассуждает она. Госпожа Шевцова также считает предложенную поправку обоснованной, считая, что ее принятие приведет к уменьшению проблем в миграционной сфере.

Как менялись правила получения гражданства по браку

Александр Воронов

Источник - Коммерсантъ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727502000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- О встречах главы МИД Казахстана на полях Генеральной Ассамблеи ООН
- В Костанайской области внедряют проекты по глубокой переработке молока и зерна
- Тамара Дуйсенова провела онлайн-прием граждан
- "Нерушимое братство-2024": национальные контингенты государств – участников ОДКБ прибывают в Казахстан
- Верховный Суд не отменял запрет на ношение платков в школах
- Спикер Сената обсудил вопрос строительства АЭС с общественностью области Абай
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию Жанаозена и ознакомился со строительством ГПЗ
- Государственный советник провел ряд встреч с общественниками Западно-Казахстанской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  