Госдума хочет проверить любовь мигрантов, - "Къ"

08:40 28.09.2024

Спикер парламента предлагает давать ВНЖ иностранцам только через три года брака

Спикер Госдумы Вячеслав Володин анонсировал ужесточение процедуры получения вида на жительство (ВНЖ) через брак. Если его поправки будут приняты, то иностранцы, вступившие в брак с гражданином РФ, смогут претендовать на ВНЖ только через три года после росписи в загсе. Сейчас для этого требуется лишь восемь месяцев, а заявку на разрешение на временное проживание (РВП) можно подать уже на следующий день после заключения брака. Опрошенные "Ъ" юристы считают поправки обоснованными, поскольку иностранцы действительно часто заключают фиктивные браки для получения ВНЖ.



О внесении поправки на рассмотрение в Госдуму господин Володин сообщил в своем Telegram-канале. Суть изменений сводится к установлению четкого срока проживания в браке с гражданином РФ для получения ВНЖ. Сейчас регламент выдачи вида на жительство описан в приказе МВД от 11 июня 2020 года №417. Там говорится: иностранец может подавать на ВНЖ только через восемь месяцев после получения разрешения на временное проживание (РВП). Спикер Госдумы хочет установить четкий срок - минимум три года с момента оформления супружеских отношений.



"Ъ" не обнаружил инициативы господина Володина в базе законопроектов Госдумы. Но, вероятно, речь идет об ужесточении уже существующих поправок к законам "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и "О правовом положении иностранных граждан в РФ".



Они были внесены группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета СФ по конституционному законодательству Андреем Клишасом и приняты Госдумой в первом чтении в апреле 2024 года. По замыслу авторов, разрешение на временное проживание для мигрантов, заключивших брак с гражданами РФ, следует выдавать через два года. ВНЖ для родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) граждан РФ депутаты предлагают выдавать с важным условием - ребенок должен быть рожден в действующем браке с россиянами. Также предлагается отзывать РВП и ВНЖ в случаях, если брак соискателя гражданства был признан судом недействительным либо если усыновление (или акт установления отцовства) ребенка-гражданина РФ было отменено судом. Согласно пояснительной записке, цель инициативы - борьба с фиктивными браками и фиктивным отцовством для получения миграционного статуса.



Глава коллегии адвокатов "Минушкина и партнеры" Анна Минушкина подтверждает, что сейчас иностранцу довольно легко получить ВНЖ на основании брака с гражданином РФ. "Нет никакого минимального срока для предъявления документов на получение разрешения на РВП - подавать их можно хоть на следующий день после регистрации брака. А спустя год возможно подавать документы и на ВНЖ",- говорит она. Управляющий партнер московской коллегии адвокатов Rubicon Виктория Шевцова называет заключение фиктивных браков с целью получения ВНЖ популярной процедурой у иностранцев: "Привлекают или очень возрастных женщин, с разницей в 20 и более лет с супругом, или очень молодых девушек". По ее словам, имеют место и случаи подделки актов из загса о заключении браков. "Фиктивные браки заключаются чаще всего, когда в отношении иностранного гражданина инициируется процедура выдворения за пределы РФ, в надежде на возвращение в РФ",- добавляет госпожа Шевцова. Анна Минушкина говорит, что в случае принятия поправок господина Володина "иностранцу брак будет невыгоден". "Жениться или выходить замуж, чтобы три года ждать возможности подать заявление на получение разрешительного документа? За три года может много что произойти. Как правило, если брак фиктивный, граждане РФ настроены прекратить его в кратчайшие сроки",- рассуждает она. Госпожа Шевцова также считает предложенную поправку обоснованной, считая, что ее принятие приведет к уменьшению проблем в миграционной сфере.



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Александр Воронов