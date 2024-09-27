В Казахстане растут объемы биржевых торгов рублем и юанем

10:00 28.09.2024

Это происходит из-за того, что введенные Вашингтоном санкции усложнили проведение таких операций в России, сообщает Bloomberg.



Российские банки и компании все чаще используют Казахстан для проведения валютных операций, чтобы облегчить расчеты с Китаем. Это стало следствием введения Вашингтоном санкций, которые усложнили проведение таких операций в России, сообщает Bloomberg.



В июне администрация Байдена приняла новые меры, направленные на дальнейшую изоляцию России от мировой финансовой системы. Эти ограничения затронули Московскую биржу и повысили риски для иностранных банков, продолжающих вести бизнес с Россией. Данное событие привело к перебоям в платежах между РФ и такими странами, как Китай и Турция.



В результате российские компании проводят все больше торговых сделок через посредников, а в Казахстане резко возросло количество сделок с юанями и рублями, говорится в отчете Bloomberg. По данным ЦБ страны, с июня по август объем торгов тенге против юаня и рубля вырос более чем в два раза, достигнув на казахстанской бирже CNY893 млн ($127 млн) и RUB86 млрд ($925 млн) соответственно.



Увеличение объема валютных торгов во многом связано с прекращением торгов долларом США на Московской бирже. Центральный банк Казахстана также отметил 50-процентный рост объема торгов парой USD/KZT в этом году, что было обусловлено ростом экономической активности и торговли с Китаем и Россией.



Растет спрос на юани и со стороны российских предприятий, при этом многие сделки проводятся казахстанскими банками в частном порядке и поэтому не отражаются в официальной статистике.



Кроме того, банки из других соседних стран обращаются к казахстанским финансовым учреждениям для торговли юанями, что еще больше повышает роль Казахстана как финансового центра, отмечает Bloomberg. Несмотря на усилия США по экономической изоляции России, близость Казахстана к России и его таможенный союз с северным соседом сделали страну ключевым посредником в поддержании торговых связей между Москвой и Пекином.



Объем торгов парой USD/CNY на казахстанской бирже с июня по август 2023 года вырос на 33% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Китай стал главным торговым партнером России, а объем двусторонней торговли в 2023 году достиг 240 млрд долларов: страна продолжает покупать российскую нефть и другие сырьевые товары, а также поставлять потребительскую и высокотехнологичную продукцию.



Подготовлено ProFinance.ru по материалам IntelliNews