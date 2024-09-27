Камерун выпустил роскошную серебряную монету в честь "Монгольской Империи" (2000 франков, 2 унции)

10:01 28.09.2024

Монета "Монгольская Империя. Наследие величайших империй" 2024 г., 62,2 г ч. серебра. Камерун



На аверсе монеты изображен императорский трон с надписями: "РЕСПУБЛИКА КАМЕРУН" - страна-эмитент, "2 унции" - вес серебра, "2000 ФРАНКОВ CFA" - номинал, "Ag 999" – проба серебра и "2024" - год выпуска.



На реверсе этой частично раскрашенной монеты изображена Монгольская империя, известная своей огромной мощью и непреклонными завоеваниями, ставшая грозной силой в мировой истории. Его возвышение в 13 веке быстро расширило его владения от Восточной Европы до Азии благодаря дисциплинированному правлению и эффективной военной тактике. В нижней части реверса надписи: "МОНГОЛЬСКАЯ ИМПЕРИЯ 1206-1368" – название и масштабы Монгольской империи.



Эта великолепная серебряная монета весом 2 унции посвящена знаменитой Монгольской империи. Монета имеет высокий рельеф, античное качество отделки, выборочную позолоту и частично окрашена. Поставляется в футляре вместе с сертификатом подлинности. Ограниченный тираж всего 500 экземпляров по всему миру.