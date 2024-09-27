Израиль пытался убить главу "Хезболлы" Хасана Насраллу в Бейруте

10:24 28.09.2024

Axios: в штабе "Хезболлы" во время удара были высокопоставленные члены движения



Глава "Хезболлы" Хасан Насралла был целью удара Израиля по Бейруту, однако генсек движения жив, сообщает портал Axios.



