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|Израиль пытался убить главу "Хезболлы" Хасана Насраллу в Бейруте
10:24 28.09.2024
Axios: в штабе "Хезболлы" во время удара были высокопоставленные члены движения
Глава "Хезболлы" Хасан Насралла был целью удара Израиля по Бейруту, однако генсек движения жив, сообщает портал Axios.
"Израиль нанес авиаудар по центральной штаб-квартире "Хезболлы" в Бейруте, очевидно, пытаясь убить руководство группировки", - говорится в сообщении.
Как утверждается, это был самый сильный удар по Бейруту со времен войны 2006 года.
"Израильские официальные лица говорят, что высокопоставленные должностные лица "Хезболлы" находились в штаб-квартире во время удара", - говорится в сообщении.
27 сентября Армия обороны Израиля заявила о нанесении очередного "точного удара" по Бейруту. Как утверждает пресс-служба ЦАХАЛ, удар наносился по "центральной штаб-квартире" движения "Хезболла", которая расположена "под жилыми домами".
По информации ливанского портала Al Manar, в результате удара разрушено по меньшей мере четыре дома.