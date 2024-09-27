Новый Ташкент: Ошибка или успех? Видеоинтервью с главным архитектором

|20:10 Нетаньяху заявил, что уничтожил 23 из 24 батальонов ХАМАС в Газе
18:51 Хуситы уверяют, что поразили 23 крылатыми и баллистическими ракетами 3 эсминца ВМС США
17:05 Глава ГКНБ Кыргызстана призвал подчиненных не выполнять просьбы его близких
16:48 История создания современных контейнеровозов
15:05 Правительство Мишустина исправляет кривое зеркало официальной статистики, - Михаил Делягин
14:54 Разочаровывающая политическая осень. Казбек Бейсебаев о ренессансе Старого Казахстана
14:47 Поляки. Белы и пушисты? Такие же нацисты!, - Ю.Борисов
14:44 Кто и как убивал Украину. Украинские политико-экономические кланы и их западные хозяева, - М.Рожнецкий
14:42 Иранская угроза дошла до Нью-Йорка. Тегеран жаждет сближения с Западом, - С.Строкань
14:41 Европа переходит на рубли, евро и доллар отступают
14:37 Washington Post: противники должны быть уверены, что Россия готова применить ядерное оружие
13:26 Политолог Рустам Бурнашев о проблеме раскола и консолидации KZобщества
13:25 ВС РФ осталось 2 километра до Курахово
13:19 В.Скачко: Панды и суицид. Ради войны на Украине Запад обнищал до позора
13:17 Не допустить Армагеддона. Что означают изменения в ядерной доктрине России, - Геворг Мирзаян
13:14 Развод Бакальчуков и чечено-ингушская гражданская война. Есть ли в Москве власть?
13:12 Дуг Бэндоу: Запад пытается свалить правительство Грузии. Тбилиси отчаянно защищается
13:08 Убить Трампа. Предвыборная компания в президенты США превратилась в охоту ..., - "Завтра"
08:03 Охамевшая Польша - главный иждивенец на шее Евросоюза, - Илья Титов
07:59 Нетаньяху. Число зверя, - Александр Проханов
07:43 Секретное оружие Украины, - Ростислав Ищенко
07:21 Персидский код: президент Ирана сделал неожиданное заявление по Украине, - К.Логинова
07:16 Станислав Тарасов: Вместо "Великой Армении" может появиться "Большой Азербайджан"
07:13 Как могут быть реформированы ООН, ВТО и МВФ и их структуры, - РБК
07:07 Записавшегося в укрспецназ чемпиона Украины по ММА Назара Гаврильца ликвидировали в Курской области
07:04 Танковый "Леопардовый корпус" на Украине - разгром в разгаре
06:59 Сайт комитета госдоходов Казахстана взломали хакеры
|Новый Ташкент: Ошибка или успех? Видеоинтервью с главным архитектором
10:28 28.09.2024
Строительство Нового Ташкента вызывает много вопросов.
В какую сумму обойдется проект?
Хватит ли воды столице?
Что делается для улучшения экологической ситуации?
Какой будет архитектура города?
Ответы на эти вопросы - в большом видеоинтервью с главным архитектором проекта Саидазимом Шариповым.