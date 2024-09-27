Новый Ташкент: Ошибка или успех? Видеоинтервью с главным архитектором

10:28 28.09.2024

Строительство Нового Ташкента вызывает много вопросов.



В какую сумму обойдется проект?



Хватит ли воды столице?



Что делается для улучшения экологической ситуации?



Какой будет архитектура города?



Ответы на эти вопросы - в большом видеоинтервью с главным архитектором проекта Саидазимом Шариповым.



