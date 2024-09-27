Угледар в плотном "кольце", уцелевшие бандеровцы перед выбором: сдаться или умереть, - Р.Маркуш

12:00 28.09.2024

Угледар в плотном "кольце", уцелевшие бандеровцы перед выбором: сдаться или умереть

Темпы освобождения города сдерживают не "Черные запорожцы", а оставленные в руинах "сюрпризы"



Радомир Маркуш



На Южно-Донецком фронте российские подразделения продолжают штурм "фортецi" Угледар. Согласно поступающей информации, бои сместились в центральную часть города - именно здесь огрызаются недобитки из некогда лучшей бригады "Черные запорожцы". Жилая застройка со стороны Павловки, как и восточная часть, уже контролируется бойцами группировки "Восток".



Утром наши выбили врага из школы № 2, после чего дела у остатков 72-й ОДШБр совсем плохие. Также российские войска продвинулись к западу от Угледара, выйдя на трассу, которая ведет на Богоявленку. Если до вчерашнего вечера "хероям" драпать нужно было почти 9 км под прицельным огнем, то сегодня "дорога жизни" перерезана.



По данным "Военной хроники", Угледар на 1/3 занят нашими с восточной части. О бегстве ВСУ через поля ничего не сообщается, но, судя по скорости продвижения наших в самом городе, гарнизон там не большой, хотя ранее заявлялось о двух тысячах ВСУшников.



Показательны цифры, которые приводит Минобороны РФ. В очередной сводке сообщается, что противник потерял до 130 человек в зоне ответственности группировки войск "Восток". С учетом боев на других участках, можно сделать осторожный вывод, что текущие темпы продвижения наших бойцов в Угледаре связаны не столько с сопротивлением бандеровцев, сколько - с "сюрпризами", оставленными в руинах.



Оборонное ведомство также сообщило, что были отражены две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ. Значит, "черные запорожцы" пытались с боем пробиться к своим, но безуспешно. Похоже, город и впрямь в "кольце" - все дороги, в том числе грунтовые", контролируются российскими бойцами.



Эту информацию подтверждают с "мест": после занятия северных дач произошел охват города. Снабжение "твердыни" прекращено, разве что продолжается доставка мелких грузов беспилотниками. Во-первых, много не привезешь, во-вторых, здесь плотно работают наши системы РЭБ.



"Цена снабжения Угледара и Павловского мешка очень высокая", - строчит украинская "телега", дескать, весь район до самого Курахова становится "дотационным", что в переводе означает "огромные потери превышают военную ценность". Можно даже не сомневаться: главком Сырский ждет возвращения Зеленского, чтобы дать уже ненужный приказ о выходе "Черных запорожцев" из "твердыни". Также очевидно, что "Квартал 95" покажет фейковое кино о том, как "72-я успешно вышла из окружения, не потеряв никого".



В Сети, к слову, появились кадры, на которых бандеровец пафосно заявляет, что "парни дерутся, бьют орка пачками, Угледар - це Україна". Однако самостийные солдаты раскритиковали эту видеозапись. Отправили актера и оператора на "передок" потребовал админ 79-й ОДШБр "Миколаїв".



Он пишет: "Это откровенная чушь. Какой-то гусь, весь чистенький и красивенький, даже ручки не замарал, утверждает, что он всеми силами держит что-то в Угледаре… У меня есть понимание, для чего делаются подобные видео. Но в то же время меня сильно раздражает, что вот этот человек и тот, кто стоит за роликом, в лицо плюнули личному составу 72-й, которая кладет жизни, чтобы отстоять город, который невозможно спасти. Согласен, есть те, кто бегут с позиций, но неизвестно, как бы повел себя другой на их месте".



На армейском чате миколаївцев прямо говорится, что Угледар потерян, у "побратимов" там осталось только две возможности: сдаться или умереть. Поэтому центр противостояния сместился к Катериновке и Антоновке, которые соседствуют с освобожденной Константиновкой.



Есть смысл привести пару любопытных спичей "хероев" с Южно-Донецкого фронта:



"Кацап подтянул 120-мм минометы со стороны Водяного и Константиновки. Расстояние оттуда позволяет бить по населенным пунктам буквально в яблочко по наводке передовых групп. Мы включаем РЭБ, чтобы ограничить их наблюдение и корректировку с воздуха, но из-за этого сами не можем работать „птичками". Бьем американскими „кассетами" в ту сторону, чтобы покрыть квадраты потенциального использования минометов. Не получается".



"Офицеры уверены, что после падения Угледара они пойдут в сторону Курахова с целью его дальнейшего окружения. Возможно, это объясняет, почему в Максимильяновке они не торопятся".



Укровояки из 79-й ОДШБр уверены, что в Курахове их ждет участь "черных запорожцев", поскольку город будет окружен после падения Угледара. И тот же "гусь" снимется в новом "кино" про "титанов-миколаївцев".



А тем временем на Украине разгорается показательный скандал. Известный в незалежной "черный запорожец" и общественный активист Сергей Гнездилов, который ранее самовольно оставил службу в зоне военной операции, то есть вовремя драпанул, объяснил, почему он "это сделал".



"Мне говорят, что я предал свое подразделение. Кого я предал? У меня в подразделении нет людей, они „кончились", потому что у бригады не было ротаций - в подразделении остался мой командир, я и два человека в подчинении", - заявил Гнездилов. И вообще, даже если солдатам 72-й бригады ВСУ одобрят отход из города, который, очевидно, будет вскоре захвачен, отойти им явно не удастся.