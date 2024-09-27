Омбудсмен Кыргызстана сочла штрафы за оскорбления в интернете и СМИ слишком высокими

12:05 28.09.2024

Омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева обратилась к авторам инициативы, предусматривающей штрафы за клевету и оскорбления в СМИ и интернете, с просьбой отозвать законопроект. В частности, ее возмутили слишком высокие денежные взыскания за данные правонарушения.



Круглый стол по обсуждению спорного законопроекта прошел 27 сентября. Выступавшая на мероприятии Джаманбаева уточнила, что штрафы в размере 1000 и 2000 расчетных показателей необоснованно высоки. По ее словам, санкции не соответствуют принципу соразмерности, так как наказание за совершение правонарушения должно быть значительно меньше, чем за совершение преступления. А клевета и оскорбление не относятся к уголовным деяниям.



Омбудсмен также обратила внимание на то, что назначением денежного взыскания следует заниматься судам, а не Министерству культуры, как это прописано в законопроекте.



Аргументируя свое мнение, правозащитница сказала, что в республике действуют статья 18 Гражданского кодекса и постановление пленума Верховного суда №4 от 2015 года, согласно которым гражданин может обратиться в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации.



Вместе с тем Джаманбаева обратила внимание на то, что предполагается ввести аналогичные штрафы за распространение ложной информации в СМИ и интернете, включая соцсети. В данном случае она также попросила инициаторов поправок уменьшить размер взысканий и устранить противоречия с действующим законодательством.



Проект получил неодобрительный отзыв и в парламенте. Депутат Исхак Масалиев попросил отозвать документ, так как он будет работать против независимых средств массовой информации и тех, кто критикует власти в социальных сетях.



"Уникальность законопроекта в том, что предлагается увеличить в десятки раз наказание. […] Не знаю, как юридическое лицо может оскорбить кого-то, всегда отвечают физические лица - журналист, редактор", - пояснил народный избранник.



Он добавил, что за клевету и оскорбления нужно отвечать, но каждое действие должно получать адекватную оценку, и штрафы должны быть соразмерными.



Инициированный правительством Кыргызстана законопроект "О внесении изменений в Кодекс о правонарушениях" поступил в Жогорку Кенеш (парламент) в конце августа. Согласно документу, предлагается ввести штраф в размере 100 тысяч сомов для граждан и 200 тысяч сомов для юридических лиц за клевету и оскорбления в СМИ, на интернет-ресурсах и в соцсетях.