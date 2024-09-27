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Евромайдан угрожает Молдавии. До выборов сталось 20 дней, - И.Шорников
12:09 28.09.2024

Евромайдан 2.0 угрожает еще одной экс-республике СССР. Обозначена дата возможного "взрыва". По мнению Игоря Шорникова, мрачные тучи сгущаются над Молдавией и Приднестровьем.

В Молдавии 20 октября пройдут выборы президента и референдум о вступлении страны в ЕС. И западникам очень важно обеспечить второй срок действующей главе государства Майе Санду, указал директор Института социально-политических исследований и регионального развития, заместитель министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики с 2013 по 2016 год Игорь Шорников в эфире программы "Мы в курсе" на Царьграде.

На самом деле рейтинг нынешнего лидера оставляет желать лучшего, ее шансы на победу не настолько велики, как это принято считать даже среди местных аналитиков.

Да, у Санду есть административный ресурс, за нее все европейские и американские посольства. Но люди ее просто уже на дух не переносят, они очень надеются, что смогут поменять ситуацию в стране после этих выборов. Что же касается референдума о евроинтеграции, речь на самом деле идет о том, чтобы поставить европейское законодательство выше молдавской Конституции и окончательно покончить таким способом с суверенитетом Кишинева,
- пояснил эксперт.



Но если у западников что-то пойдет не по плану, они могут решиться на роковой шаг, на который уже когда-то решились на Украине. Таким образом, евромайдан 2.0 угрожает еще одной экс-республике СССР. Обозначена дата возможного "взрыва" - ближайшие дни после 20 октября, когда станут известны итоги голосования.

Можно предположить, что в случае неуспеха бенефициары евроинтеграции решатся на насильственные действия, чтобы сорвать эти выборы. Если они увидят, что реализуется негативный для них сценарий, они постараются дискредитировать итоги голосования, ввести чрезвычайное положение и продолжить управлять страной в этом режиме,
- подозревает собеседник "Первого русского".

Он добавил, что в прошлом году Киев совместно со своими хозяевами не смог убедить Грузию открыть второй фронт против России, а сейчас они активно работают над вовлечением Румынии:

Естественно, сделать они это хотят за счет Молдавии и Приднестровья. На самом деле приднестровский конфликт - очень удобный способ втянуть Кишинев, а потом и Бухарест в прямое военное столкновение с Москвой. Но британцам нужно сделать это так, чтобы блок НАТО оказался как бы в стороне.

Источник - Царьград
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