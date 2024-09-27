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Кулинарный поединок: Германия и Турция поссорились из-за донер-кебабов
12:14 28.09.2024

Еврокомиссия дала странам полгода на поиск компромисса

Ксения Логинова

Анкара и Берлин спорят из-за рецепта и способа подачи донер-кебаба. Турция стремится защитить свой традиционный вариант приготовления, в Германии его усовершенствовали турецкие гастарбайтеры, приехавшие в страну в 60-е. Немецкий президент называет донер национальным блюдом ФРГ. Еврокомиссия дала сторонам полгода на разрешение конфликта. В противном случае решение будет принимать Брюссель. Подробности - в материале "Известий".

Со своим рецептом пожаловали

Еврокомиссия (ЕК) дала Турции и Германии полгода на то, чтобы разрешить спор о правильном рецепте приготовления донер-кебаба и определиться, чье это национальное блюдо. Об этом сообщает The Economist.

Два года назад Анкара обратилась в ЕК с просьбой защитить донер в рамках схемы "гарантированная традиционная специализация". Несмотря на то что Турция не является членом ЕС, она может запрашивать у сообщества защищенный статус для своих традиционных блюд. Такой статус уже получила турецкая пахлава. Однако в ситуации с донером Берлин выдвинул возражения.

В 1961 году Турция и ФРГ подписали официальное соглашение о вербовке турецкой рабочей силы для немецкого рынка труда. После этого в Германию стали массово приезжать турецкие гастарбайтеры. Для Анкары это было выгодно по двум причинам.

Мужчины могли заработать хорошие деньги и тем самым оказать финансовую помощь своим семьям, оставшимся в Турции. К тому же в Германии турецким рабочим предоставлялась возможность повысить свою квалификацию и вернуться на родину с новыми профессиональными знаниями и зарубежным опытом.

Изначально пребывание турецких рабочих в Германии планировалось ограничить по времени. Предполагалось, что, отработав пару лет, мигранты вернутся на родину. Таким образом, власти ФРГ хотели не допустить переезда турецких граждан в Германию на постоянное место жительства.

Однако через три года, в 1964-м, по просьбам самих немецких работодателей в текст договора между Германией и Турцией были внесены существенные правки: увеличивались сроки пребывания в стране турецких гастарбайтеров - слишком высокими оказались расходы на доставку в страну новых рабочих и обучение их профессиональным навыкам, гораздо выгоднее было продолжать работать с теми, кто уже получил необходимый опыт. Серьезным препятствием для турок был запрет на воссоединение с семьями. Но уже через некоторое время немецкие власти вновь пошли навстречу турецким рабочим, разрешив их женам и детям приезжать в Германию и оставаться в этой стране.

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Вместе с турецкими рабочими в ФРГ появился и донер-кебаб. Однако постепенно традиционный турецкий рецепт претерпел изменения - гастарбайтеры из Турецкой Республики его усовершенствовали.

Разница в донерах

Теперь донер-кебабы, которые едят в ФРГ, сильно отличаются от традиционной версии. Согласно немецкому рецепту, блюдо заворачивают в питу - традиционную ближневосточную пресную лепешку, сверху кладут капусту или салат, после добавляют соус, включая чесночный. В Турции его подают, как правило, на подложке из риса или заворачивают в лаваш вместе с помидорами, острым перцем и картофелем фри. Иногда добавляют плавленый сыр.

При этом, как отмечает The Economist, "турецкие повара скорее бросятся на ножи, чем добавят чесночный соус". Помимо этого, в стране регламентировали приготовление мяса, способ его нарезки и маринования. Например, можно использовать говядину, баранину и курицу, но нельзя телятину и индейку.

В Европейской комиссии предупредили, что, если страны в течение шести месяцев не придут к компромиссу, она сама определит статус донера. В случае если победит Турция и сможет добиться от ЕС права на защиту наименования традиционного блюда, популярное блюдо придется готовить в Европе по турецким правилам, в том числе в вопросе выбора мяса, маринада и способа нарезки. А традиционный для ЕС донер тогда придется продавать под другим названием.

Для Турции это принципиальный вопрос

Сейчас объемы продаж донер-кебабов в Европе составляют порядка €3,5 млрд в год, при этом €2,3 млрд приходится на ФРГ. Немецкие политики тоже любят донер-кебабы. Во время визита в Турцию в апреле президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал донеры национальным немецким блюдом.

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Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина в беседе с "Известиями" отметила, что "порой тотальная регламентация всего не доводит до добра".

- В рамках продовольственной и пищевой безопасности рассматриваются вопросы, связанные с ингредиентами и рецептурой. Это помогает выяснить, что то или иное блюдо - оригинальное, и менять какие-либо ингредиенты в нем не стоит, поскольку тогда изменится рецепт, а вместе с ним и само блюдо. Сейчас заметна тенденция, связанная с продвижением национальных блюд с точки зрения мягкой силы, которая позволяет пропагандировать культурные традиции, - считает политолог.

По ее словам, речь идет о влиянии Турции, которая уже давно действует в рамках этого тренда. Специалист полагает, что Анкаре "важно перетянуть это одеяло на себя".

- Не думаю, что данный вопрос, связанный с рецептурой и оригинальным происхождением, настолько принципиален для ФРГ. Европейская комиссия, вероятно, сделает акцент на пищевую безопасность и влияние блюда на здоровье, для Турции же это - вопрос культурного влияния, - подытожила аналитик.

Не обидеть ни Турцию, ни ЕС

Научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Алина Сбитнева в беседе с "Известиями" отметила, что турецкая диаспора - одна из самых многочисленных в Германии.

- Виной тому миграционные волны, которые начались в конце 50-х - начале 60-х годов прошлого века. Многие из прибывших мигрантов, которые осели на европейской земле, хотели улучшения уровня жизни и стремились выйти из числа работников по найму и перейти в класс предпринимателей и работодателей, - пояснила тюрколог.

Эксперт добавила, что мелкое и среднее предпринимательство со временем уверенно выбилось в лидеры.

- Ввиду культурных особенностей Турецкой Республики, развитой гастродипломатии особые успехи начала делать именно индустрия фастфуда, связанная с организацией точек по продаже донер-кебаба. Первые буфеты открыли иммигрировавшие в ФРГ турки, и сегодня там есть турецкие производственные фабрики, организованы целые фастфудные сети, которые торгуют этой едой, - рассказала политолог.

События на Ближнем Востоке и не совсем удачная миграционная политика европейских властей поставили остро миграционный вопрос. По словам аналитика, турецкие предприниматели, в том числе и некоторые владельцы турецкого фастфуда, сейчас не редко сталкиваются с дискриминационной политикой немецких властей, которые стремятся ограничить их деятельность.

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Некоторые страны, видя популярность турецких, а с ними и арабских блюд, пытаются защитить свою национальную кухню и своих предпринимателей. Это происходит не только в Германии, но и во Франции, в Италии. При этом в европейских странах встречаются случаи дискриминации по религиозному признаку. После терактов в Париже донеры вообще стали называть мусульманской едой, отметила эксперт.

Политолог рассказала, что порой эти торговые точки переименовывают с турецких на более европеизированные.

- Это делается для того, чтобы не связывать их с Турцией или арабскими странами. Анкаре это не нравится. В республике очень развит принцип "свой - чужой", она бережно относится к своим соотечественникам за рубежом, считая своими даже тех, кто уехал уже более 50 лет назад и давно осел в Европе. Анкара пытается отстоять свою идентичность, в том числе культурную, - пояснила специалист.

Источник - Известия
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