 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 28.09.2024
12:32  Владимир Павленко: "Карибский" пик в отношениях России с Западом еще впереди
12:20  КырЧиновники придумали разбить парк на горном плато Сусамыр
12:18  Десятки погибших, миллионы без электричества: как ураган "Хелен" прошелся по юго-востоку США
12:16  ВС РФ заняли Калиновку севернее Часова Яра
12:14  Кулинарный поединок: Германия и Турция поссорились из-за донер-кебабов
12:09  Евромайдан угрожает Молдавии. До выборов сталось 20 дней, - И.Шорников
12:05  Омбудсмен Кыргызстана сочла штрафы за оскорбления в интернете и СМИ слишком высокими

12:00  Угледар в плотном "кольце", уцелевшие бандеровцы перед выбором: сдаться или умереть, - Р.Маркуш
10:28  Новый Ташкент: Ошибка или успех? Видеоинтервью с главным архитектором
10:27  По следам Екатерины II. Пять условий для переселения иностранцев в Россию
10:24  Израиль пытался убить главу "Хезболлы" Хасана Насраллу в Бейруте
10:01  Камерун выпустил роскошную серебряную монету в честь "Монгольской Империи" (2000 франков, 2 унции)
10:00  В Казахстане растут объемы биржевых торгов рублем и юанем
09:56  Почему охрана колоний в РФ не справляется с исламистами?
08:40  Госдума хочет проверить любовь мигрантов, - "Къ"
07:46  РосЧиновники презентуют в Бишкеке программу переселения соотечественников в Курганскую область
07:18  Главой правящей партии Японии избран 67-летний либерал Сигэру Исиба. Он станет новым премьером страны
07:10  Харрис - Третья мировая, Трамп - гражданская война. Что выберут американцы, - СП
07:05  Новейшая атомная подлодка ВМС Китая затонула в середине года в районе Уханя. Тайное становится явным
07:03  Стало известно, кого Зеленские сделали директором семейного офшора на Кипре
06:59  Второй фронт новой мировой войны открыт, - Александр Дугин
01:29  Байден подтвердил Зеленскому курс на уничтожение Украины. Решено продолжать доить конфликт
01:27  "Моссад" открыл ящик Пандоры
01:08  В Таджикистане возобновляют авиарейсы из Душанбе в Хорог
01:04  В Усть-Каменогорске вышел новый сборник стихотворений Марии Волковой
00:58  Израиль утверждает, что убил ракетой лидера "Хезболла" Хасана Насраллу
00:50  Индия доплатила России за нефть миллиарды
00:48  В Кыргызстане создана государственная Торговая компания
00:32  Кенгирское водохранилище заберут у казахстанских олигархов в госсобственность до конца года
00:30  В ответ на просьбу не лезть не в свое дело Узбекистану напомнили об Украине
00:18  В афганском Парване эпидемия неизвестной болезни - есть жертвы
00:13  Запад пляшет адский гопак, - Николай Сорокин
Пятница, 27.09.2024
20:10  Нетаньяху заявил, что уничтожил 23 из 24 батальонов ХАМАС в Газе
18:51  Хуситы уверяют, что поразили 23 крылатыми и баллистическими ракетами 3 эсминца ВМС США
17:05  Глава ГКНБ Кыргызстана призвал подчиненных не выполнять просьбы его близких
16:48  История создания современных контейнеровозов
15:05  Правительство Мишустина исправляет кривое зеркало официальной статистики, - Михаил Делягин
14:54  Разочаровывающая политическая осень. Казбек Бейсебаев о ренессансе Старого Казахстана
14:47  Поляки. Белы и пушисты? Такие же нацисты!, - Ю.Борисов
14:44  Кто и как убивал Украину. Украинские политико-экономические кланы и их западные хозяева, - М.Рожнецкий
14:42  Иранская угроза дошла до Нью-Йорка. Тегеран жаждет сближения с Западом, - С.Строкань
14:41  Европа переходит на рубли, евро и доллар отступают
14:37  Washington Post: противники должны быть уверены, что Россия готова применить ядерное оружие
13:26  Политолог Рустам Бурнашев о проблеме раскола и консолидации KZобщества
13:25  ВС РФ осталось 2 километра до Курахово
13:19  В.Скачко: Панды и суицид. Ради войны на Украине Запад обнищал до позора
13:17  Не допустить Армагеддона. Что означают изменения в ядерной доктрине России, - Геворг Мирзаян
13:14  Развод Бакальчуков и чечено-ингушская гражданская война. Есть ли в Москве власть?
13:12  Дуг Бэндоу: Запад пытается свалить правительство Грузии. Тбилиси отчаянно защищается
13:08  Убить Трампа. Предвыборная компания в президенты США превратилась в охоту ..., - "Завтра"
08:03  Охамевшая Польша - главный иждивенец на шее Евросоюза, - Илья Титов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
ВС РФ заняли Калиновку севернее Часова Яра
12:16 28.09.2024

– итоговая сводка Readovka за 27 сентября

Михаил Пшеничников

СВО
Редакция Readovka собрала важные события за 27 сентября в разрезе СВО. ВС РФ заняли село Калиновка севернее Часова Яра, созданы предпосылки к началу операции по охвату города с севера. Мировая пресса сегодня пестрит плохими новостями для Зеленского, разрешения на удары дальнобойным оружием по России Украине не видать, да и экономические прогнозы не добавят киевскому режиму оптимизма перед зимой.

Предпосылки для охвата



Русские войска создали условия для того, чтобы предпринять перспективный охват города Часов Яр с севера. Речь идет об овладении Калиновкой, а также Григоровкой, которую освободили ранее. Важно отметить, что хотя бои за Торецк и прилегающую местность еще в самом разгаре, а молниеносного овладения оставшейся частью города не ожидается, тем не менее оперативная картина для русского командования на перспективу уже очевидна. После того как остатки частей ВСУ так или иначе покинут город, с высокой долей вероятности ВС РФ начнут операцию по "поджиманию" южного фланга оборонительного района противника у Часова Яра. Пока преждевременно говорить о том, как именно она будет проводиться и какая концепция действий будет выбрана. Оперативная обстановка изменчива, и именно она диктует необходимость принятия тех или иных решений. Тем не менее "генеральный план" будет подразумевать именно зажимание с фланга часовоярского укрепрайона.

Однако для того чтобы вышеописанные мероприятия возымели максимальный эффект, необходимы аналогичные действия и с севера города. Таким образом, как сказано ранее, контроль над Григоровкой и Калиновкой обеспечил перспективу движения вглубь обороны ВСУ севернее города-крепости. Для понимания потенциальных замыслов дальнейших действий севернее Часова Яра необходимо рассмотреть вопрос обеспечения местного гарнизона. Блокада снабжения этой цитадели с юга в виде перерезания трасс от Константиновки решит вопрос "перекрытия кислорода" обороняющимся в лучшем случае только наполовину. У частей ВСУ в описываемом фронтовом секторе останется резервный вариант обеспечения, а именно по сети сельских трасс от Дружковки и Краматорска. Таким образом, действия уже севернее города посадят украинский гарнизон на "голодный паек". И ответ на вопрос о ближайшей цели ВС РФ на севере Часова Яра становится очевидным. Это село Марково, через которое проходит маршрут от Дружковки с поворотом на юг, где противник уже организовал множество грейдерных дорог. Если ВСУ лишатся асфальтовых трасс, то с наступлением распутицы грейдированные пути снабжения выйдут из системы снабжения гарнизона.

Важным аргументом в пользу реализации именно этого сценария является то, что указанная зона прикрыта куда слабее, чем сам Часов Яр и его южные подступы. Там действуют подразделения 23-й ОМБр, размазанные по фронтовому сектору, при поддержке 56-й моторизованной бригады. Нельзя сказать, что противник пребывает в расцвете, но к обороне готовился он долго и качественно. Именно сложность и грамотность сети полевых укреплений отчасти компенсируют его слабость при обороне. Тем не менее указанные части ВСУ едва ли могут удерживать фронт в текущем положении, при массированном накате малочисленность украинских боевых порядков скажет свое веское слово.

Караван дурных вестей

Сегодняшний день охарактеризовался целой плеядой неутешительных для киевского режима новостей. Первой из них, разумеется, является сообщение Times, согласно которому Зеленский вернется в страну 404, так и не получив разрешения Белого дома на применение ракетного вооружения по объектам во внутренних областях России. Кроме того, британский премьер Стармер отказался от прямого ответа на вопрос, позволит ли Лондон Киеву пускать крылатые ракеты Storm Shadow по глубинной территории РФ. Глава правительства Великобритании подчеркнул, что Соединенное Королевство не ищет конфликта с Россией. В некотором роде подобный ответ является сигналом отказа Киеву в таком разрешении.

Дурные новости для Банковой пришли и из экономического сектора. Источники сообщили Bloomberg, что, даже если страны "семерки" и согласуют Киеву новый кредит в $50 млрд, $35 млрд из них уйдут на латание бюджетных дыр. Соответственно, на все про все незалежной останется $15 млрд. И данный расклад является самым позитивным для Банковой, ведь судьба кредита далеко не ясна, и на это есть ряд причин.

"Надвигающийся денежный кризис среди союзников происходит в опасный для Украины момент и может принудить Киев к переговорам с позиции слабости, говорят источники", – сообщил Bloomberg.

Не стоит забывать и тот факт, что европейский сегмент НАТО после призывов генсека организации Столтенберга нацелен на повышение военных ассигнований, которые установлены по минимальной планке в 2% ВВП стран-участниц. Прямая накачка незалежной деньгами постепенно отходит на второй план по сравнению с предыдущими периодами. Собственная милитаризация – вот новая повестка союзников Киева. При всех вышеуказанных обстоятельствах надвигающаяся зима для Украины будет тяжелой во всех смыслах.

Вчера, 26 сентября, главным событием
дня стал выход русских войск на дистанцию 2 км до Курахово. На аэродроме Староконстантинов уничтожены 2 истребителя F-16, фронтовой бомбардировщик Су-24 и крылатые ракеты производства стран НАТО. Украинский военный юрист Лихачев заявил о массовом дезертирстве из рядов ВСУ.

Источник - Readovka
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727514960


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- О встречах главы МИД Казахстана на полях Генеральной Ассамблеи ООН
- В Костанайской области внедряют проекты по глубокой переработке молока и зерна
- Тамара Дуйсенова провела онлайн-прием граждан
- "Нерушимое братство-2024": национальные контингенты государств – участников ОДКБ прибывают в Казахстан
- Верховный Суд не отменял запрет на ношение платков в школах
- Спикер Сената обсудил вопрос строительства АЭС с общественностью области Абай
- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию Жанаозена и ознакомился со строительством ГПЗ
- Государственный советник провел ряд встреч с общественниками Западно-Казахстанской области
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  