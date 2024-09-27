ВС РФ заняли Калиновку севернее Часова Яра

12:16 28.09.2024

– итоговая сводка Readovka за 27 сентября



Михаил Пшеничников



СВО

Редакция Readovka собрала важные события за 27 сентября в разрезе СВО. ВС РФ заняли село Калиновка севернее Часова Яра, созданы предпосылки к началу операции по охвату города с севера. Мировая пресса сегодня пестрит плохими новостями для Зеленского, разрешения на удары дальнобойным оружием по России Украине не видать, да и экономические прогнозы не добавят киевскому режиму оптимизма перед зимой.



Предпосылки для охвата



