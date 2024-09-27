|ВС РФ заняли Калиновку севернее Часова Яра
12:16 28.09.2024
– итоговая сводка Readovka за 27 сентября
Михаил Пшеничников
СВО
Редакция Readovka собрала важные события за 27 сентября в разрезе СВО. ВС РФ заняли село Калиновка севернее Часова Яра, созданы предпосылки к началу операции по охвату города с севера. Мировая пресса сегодня пестрит плохими новостями для Зеленского, разрешения на удары дальнобойным оружием по России Украине не видать, да и экономические прогнозы не добавят киевскому режиму оптимизма перед зимой.
Предпосылки для охвата
Русские войска создали условия для того, чтобы предпринять перспективный охват города Часов Яр с севера. Речь идет об овладении Калиновкой, а также Григоровкой, которую освободили ранее. Важно отметить, что хотя бои за Торецк и прилегающую местность еще в самом разгаре, а молниеносного овладения оставшейся частью города не ожидается, тем не менее оперативная картина для русского командования на перспективу уже очевидна. После того как остатки частей ВСУ так или иначе покинут город, с высокой долей вероятности ВС РФ начнут операцию по "поджиманию" южного фланга оборонительного района противника у Часова Яра. Пока преждевременно говорить о том, как именно она будет проводиться и какая концепция действий будет выбрана. Оперативная обстановка изменчива, и именно она диктует необходимость принятия тех или иных решений. Тем не менее "генеральный план" будет подразумевать именно зажимание с фланга часовоярского укрепрайона.
Однако для того чтобы вышеописанные мероприятия возымели максимальный эффект, необходимы аналогичные действия и с севера города. Таким образом, как сказано ранее, контроль над Григоровкой и Калиновкой обеспечил перспективу движения вглубь обороны ВСУ севернее города-крепости. Для понимания потенциальных замыслов дальнейших действий севернее Часова Яра необходимо рассмотреть вопрос обеспечения местного гарнизона. Блокада снабжения этой цитадели с юга в виде перерезания трасс от Константиновки решит вопрос "перекрытия кислорода" обороняющимся в лучшем случае только наполовину. У частей ВСУ в описываемом фронтовом секторе останется резервный вариант обеспечения, а именно по сети сельских трасс от Дружковки и Краматорска. Таким образом, действия уже севернее города посадят украинский гарнизон на "голодный паек". И ответ на вопрос о ближайшей цели ВС РФ на севере Часова Яра становится очевидным. Это село Марково, через которое проходит маршрут от Дружковки с поворотом на юг, где противник уже организовал множество грейдерных дорог. Если ВСУ лишатся асфальтовых трасс, то с наступлением распутицы грейдированные пути снабжения выйдут из системы снабжения гарнизона.
Важным аргументом в пользу реализации именно этого сценария является то, что указанная зона прикрыта куда слабее, чем сам Часов Яр и его южные подступы. Там действуют подразделения 23-й ОМБр, размазанные по фронтовому сектору, при поддержке 56-й моторизованной бригады. Нельзя сказать, что противник пребывает в расцвете, но к обороне готовился он долго и качественно. Именно сложность и грамотность сети полевых укреплений отчасти компенсируют его слабость при обороне. Тем не менее указанные части ВСУ едва ли могут удерживать фронт в текущем положении, при массированном накате малочисленность украинских боевых порядков скажет свое веское слово.
Караван дурных вестей
Сегодняшний день охарактеризовался целой плеядой неутешительных для киевского режима новостей. Первой из них, разумеется, является сообщение Times, согласно которому Зеленский вернется в страну 404, так и не получив разрешения Белого дома на применение ракетного вооружения по объектам во внутренних областях России. Кроме того, британский премьер Стармер отказался от прямого ответа на вопрос, позволит ли Лондон Киеву пускать крылатые ракеты Storm Shadow по глубинной территории РФ. Глава правительства Великобритании подчеркнул, что Соединенное Королевство не ищет конфликта с Россией. В некотором роде подобный ответ является сигналом отказа Киеву в таком разрешении.
Дурные новости для Банковой пришли и из экономического сектора. Источники сообщили Bloomberg, что, даже если страны "семерки" и согласуют Киеву новый кредит в $50 млрд, $35 млрд из них уйдут на латание бюджетных дыр. Соответственно, на все про все незалежной останется $15 млрд. И данный расклад является самым позитивным для Банковой, ведь судьба кредита далеко не ясна, и на это есть ряд причин.
"Надвигающийся денежный кризис среди союзников происходит в опасный для Украины момент и может принудить Киев к переговорам с позиции слабости, говорят источники", – сообщил Bloomberg.
Не стоит забывать и тот факт, что европейский сегмент НАТО после призывов генсека организации Столтенберга нацелен на повышение военных ассигнований, которые установлены по минимальной планке в 2% ВВП стран-участниц. Прямая накачка незалежной деньгами постепенно отходит на второй план по сравнению с предыдущими периодами. Собственная милитаризация – вот новая повестка союзников Киева. При всех вышеуказанных обстоятельствах надвигающаяся зима для Украины будет тяжелой во всех смыслах.
Вчера, 26 сентября, главным событием
дня стал выход русских войск на дистанцию 2 км до Курахово. На аэродроме Староконстантинов уничтожены 2 истребителя F-16, фронтовой бомбардировщик Су-24 и крылатые ракеты производства стран НАТО. Украинский военный юрист Лихачев заявил о массовом дезертирстве из рядов ВСУ.