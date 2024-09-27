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Десятки погибших, миллионы без электричества: как ураган "Хелен" прошелся по юго-востоку США
12:18 28.09.2024

Обрушившийся на США ураган "Хелен" унес жизни более 40 человек

Максим Макарычев

Ураган "Хелен" унес жизни по меньшей мере 42 человек и оставил без электроэнергии миллионы людей на юго-востоке США, прежде чем ослабеть по пути на север.

Ожидается, что самый масштабный ущерб будет нанесен в районе Биг-Бенд во Флориде. Накануне там ураган обрушился на сушу в категории 4. Это был самый сильный шторм, когда-либо обрушивавшийся на этот район, отмечает NBC News. В пятницу утром жители Флориды проснулись и обнаружили масштабные разрушения, вызванные разрушительным наводнением, сильным ветром и проливным дождем.



Шторм стал причиной гибели по меньшей мере 15 человек в Джорджии, включая спасателя, заявил на пресс-конференции губернатор штата Брайан Кемп. По словам чиновников, во Флориде погибли не менее семи человек, в том числе пять за ночь в округе Пинеллас. Офис шерифа заявил, что две из этих смертей, по всей видимости, были вызваны утоплением. Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил журналистам, что один человек погиб в округе Дикси после того, как дерево рухнуло на дом. Еще один смертельный случай произошел после того, как дорожный знак упал на автомобиль.

В Северной Каролине губернатор Рой Купер сообщил, что из-за шторма погибли два человека. Четырехлетний ребенок погиб в автокатастрофе во время сильного дождя в округе Катоба. Еще один человек скончался в Шарлотте после того, как на дом упало дерево. По словам чиновников, шторм унес жизни по меньшей мере 13 человек в Южной Каролине. Поваленные ураганом деревья стали причиной двух из этих смертей в округе Андерсон, сообщили чиновники. В Вирджинии есть, по меньшей мере, один погибший.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, уровень воды в некоторых частях региона превысил 4,5 метра из-за штормовых нагонов. Чиновники в Клируотере, расположенном южнее побережья Мексиканского залива во Флориде, также опасались худшего, увидев ночью кадры, на которых поисковые бригады спасают пожилых местных жителей, оказавшихся по колено в воде. "Некоторые дома на острове полностью уничтожены. К некоторым людям мы просто не смогли добраться из-за высокой воды, чтобы спасти их", - сказал мэр Брюс Ректор.

Между тем, по данным сайта poweroutage.us, отслеживающего данные коммунальных служб, более 4,3 миллиона человек столкнулись с перебоями в подаче электроэнергии в Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Северной Каролине и Вирджинии.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами, "Хелен", как ожидается, принесет разрушительные порывы ветра и катастрофические наводнения, двигаясь на север США через юго-восток. Президент Джо Байден одобрил запросы на объявление чрезвычайного положения, что позволило оказать федеральную помощь Джорджии, Флориде, Алабаме, Северной Каролине и Южной Каролине, а также направить на юго-восток более 1500 федеральных служащих. Ожидается, что федеральный администратор по чрезвычайным ситуациям Динн Крисвелл отправится во Флориду, чтобы оценить ущерб и встретиться с государственными и местными должностными лицами.

Источник - РГ
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