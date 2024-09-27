Десятки погибших, миллионы без электричества: как ураган "Хелен" прошелся по юго-востоку США

12:18 28.09.2024

Обрушившийся на США ураган "Хелен" унес жизни более 40 человек



Максим Макарычев



Ураган "Хелен" унес жизни по меньшей мере 42 человек и оставил без электроэнергии миллионы людей на юго-востоке США, прежде чем ослабеть по пути на север.



Ожидается, что самый масштабный ущерб будет нанесен в районе Биг-Бенд во Флориде. Накануне там ураган обрушился на сушу в категории 4. Это был самый сильный шторм, когда-либо обрушивавшийся на этот район, отмечает NBC News. В пятницу утром жители Флориды проснулись и обнаружили масштабные разрушения, вызванные разрушительным наводнением, сильным ветром и проливным дождем.



