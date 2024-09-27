КырЧиновники придумали разбить парк на горном плато Сусамыр

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12:20 28.09.2024
В Суусамыре хотят построить парк. Эскизы
Бишкек (АКИpress) – Управление по градостроительству и архитектуре Жайылского района разработало эскизный проект парка Суусамырского айылного аймака в Жайылском районе.
Как сообщает Госстрой, проект представлен местным органам самоуправления.
Примерная площадь предполагаемого парка составляет 0,48 га.