КырЧиновники придумали разбить парк на горном плато Сусамыр

12:20 28.09.2024

В Суусамыре хотят построить парк. Эскизы



Бишкек (АКИpress) – Управление по градостроительству и архитектуре Жайылского района разработало эскизный проект парка Суусамырского айылного аймака в Жайылском районе.



Как сообщает Госстрой, проект представлен местным органам самоуправления.



Примерная площадь предполагаемого парка составляет 0,48 га.



