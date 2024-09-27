Владимир Павленко: "Карибский" пик в отношениях России с Западом еще впереди

12:32 28.09.2024 Напряжение нарастает, но "карибский" пик все еще впереди



Владимир Павленко: "Карибский" пик в отношениях России с Западом еще впереди

Киевский "план победы" ставит в тупик и раскалывает западные элиты



Владимир Павленко

27 сентября 2024



В вашингтонском Белом доме прошла встреча президента и вице-президента США – Джо Байдена и Камалы Харрис, баллотирующейся от демократов на выборах 5 ноября, с "просроченным" главой киевского нацистского режима Владимиром Зеленским. Сразу скажем, что решение по наиболее волнующему нас в России вопросу – о разрешении наносить западным вооружением удары вглубь российской территории – не принято. Хотя ряд комментаторов посчитал приезд Зеленского в США оптимальным временем для такого объявления, учитывая фактор выборов, Белый дом слегка придушил интригу, расставив промежуточные "запятые" над "i", еще до встречи. Финансовая помощь – да; договорились об очередных 8 млрд долларах. Военная помощь – да. Разрешение на ракеты – нет. По крайней мере, пока. Так называемый украинский "план победы", который Зеленский привез в США, станет предметом консультаций, которые пройдут в течение двух недель и завершатся к 12 октября, когда в Германии пройдет еще одна встреча Байдена с Зеленским. На ней обещают то ли обсудить, то ли подвести итоги этих консультаций.



С одной стороны, эксперты оценивают план Зеленского скептически, отмечая, что он лишен стратегического контекста и зацикливается на получении от США разрешения ударить по России западным "дальнобоем". Особо подчеркивается – об этом пишет Wall-Street Journal (WSJ), что решение об ударах Киев просит себе, а выполнение его ляжет на плечи военных США и НАТО, и в этом усматривается главная угроза. С другой стороны, в большой политике, особенно в таких вопросах, никто не отменял фактора дезинформации. И нельзя исключить, что США будут тянуть с объявлением уже по факту принятого решения бить по России до последнего, рассчитывая на скоротечную предвыборную развязку. Чтобы она поставила в тупик Москву и этим обеспечила бы победу демократов. Или вообще ничего не скажут до момента ударов, и мы все узнаем по факту. Грубо говоря, возможны любые повороты судьбы, а также обстоятельства. Понятны здесь две вещи. Первая: США очень, не просто, а именно очень, хотят ударить по России, подняв градус эскалации не только перед голосованием, но и в стратегическом контексте попыток нанести нам поражение. И вторая: США очень, не просто, а именно очень, опасаются, что Зеленский и проукраинские эксперты в самом Вашингтоне, уговаривающие Байдена "попробовать", трагически ошибаются в оценке российской реакции, думая, что предупреждения российского лидера Владимира Путина – это "блеф", а потом выяснится, что это правда, но станет уже поздно. Или даже не ошибаются, а сознательно втягивают США в прямой военный конфликт против России, усматривая в этом свой последний шанс удержаться на плаву.



Поддержка Украины это стратегический интерес США. Некоторые в Штатах хотят заставить Украину отдать свои территории. Также есть требование, чтобы Украина лишилась своих связей по безопасности с другими странами (то есть отказалась от членства в НАТО, согласившись с нейтралитетом – В.П.). Это не предложения мира - это предложения капитуляции. Это опасно и неприемлемо.



Это заявление Харрис после встречи с Зеленским – прямое свидетельство того, что в Вашингтоне идет беспрецедентная подковерная борьба. В ней мы имеем дело с набором разнообразных и противоречивых утечек, ни одной из которых доверять нельзя, но иметь их в виду нужно. Когда в Рамштайне глава Пентагона Ллойд Остин говорит Зеленскому "Нет", а два американо-британских "междусобойчика" - глав разведок и внешнеполитических ведомств по сути заявляют "Да", а третий такой "междусобойчик" - уже лидеров – Байдена и Кира Стармера - берет паузу, это не "видимое", а настоящее подтверждение раскола.



На днях мировую Сеть обошел SOS от сотрудника американских спецслужб Скотта Риттера (не употребляем слово "бывшего", ибо бывших в этом амплуа не бывает). По его версии, Байден и Стармер уже согласовали разрешение Киеву на "дальнобой" и даже утрясли список целей в России (REX об этом написал не в единственном числе, но в ряду очень немногих). То есть, что имеем? "Тормоз" нажат на американо-британской встрече 14 сентября. Этот "тормоз" не отпущен 26 сентября на американо-украинской встрече; пауза пролонгирована до 12 октября. При том, что и Лондон, и Киев едины в своем авантюризме и хотят "ударной" эскалации, Вашингтон поводья придерживает. Даже между союзниками по НАТО идет война нервов. Байден предлагает англичанам бить, но, как мы понимаем, на свой страх и риск, ибо американцы бить пока не собираются, а намерены посмотреть, во что это станет Лондону. Но дураков нет и в Лондоне, им, чтобы действительно ударить, нужна американская крыша вместе с уверенностью, что под нее получится спрятаться.



[В британской столице] ждали, пока г-н Байден займет позицию по этому вопросу, прежде чем разрешить удары, поскольку потенциальный ответ России может иметь последствия для безопасности коалиции в целом.



В этой формулировке New-York Times (NYT) – верх британского дипломатического иезуитства. Главные англосаксонские столицы играют друг с другом в "чур меня" и, пряча за спину руки, как футбольные защитники в своей штрафной площади, пытаются подтолкнуть на авантюру с ударами, подставив под российский ответ, друг друга. "Умри ты сегодня, а я завтра", - такова логика этого поведения.



Возвращаясь к ролику Риттера, напомним: "тормоз" был нажат в момент некоего "звонка из-за кулис, по линии разведки", после чего Байден устроил истерику журналистам, приглашенным на его встречу со Стармером, выразив, скажем так, крайнее недовольство российским лидером. Версия Риттера: в ходе звонка ему разъяснили, что последует ответный удар по Западу. Байден испугался, сдал назад, а когда получил вопрос о Путине, сорвался и обрушился на него с оскорблениями. Так это было или нет, история умалчивает, но фактом остается по сути невменяемое поведение американского президента на встрече с британским премьером. Такое обычно бывает под воздействием психотропных средств или после сильнейшего потрясения, которое Байден, похоже, пережил.



Разведка, как известно, - далеко не последняя составляющая "глубинного государства". И вопрос об его внутреннем расколе, вставший еще тогда, сегодня получил дополнительное подтверждение в виде статьи, опубликованной в NYT, фрагмент которой мы выше привели. Статья написана как раз по мотивам данных разведки. В ней утверждается, что разведсообщество США как минимум не исключает российского "силового возмездия" на дальнобойные удары западным ракетным оружием, и при этом риске такое применение, по заключениям специалистов, не окажет кардинального воздействия на ход военных действий. "Овчинка выделки не стоит!". Россия, по их мнению, просто перебросит потенциальные объекты атак за пределы досягаемости. Или уже это сделала. Из статьи следует, что данными разведки с NYT поделились американские официальные лица. То есть это заведомо никакой не фейк.



Особого внимания заслуживают два фрагмента:



Чиновники США, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить вопросы разведки и внутренние обсуждения, заявили, что остается неясным, что г-н Байден решит сделать.



Критики г-на Байдена и его советников говорят, что их слишком легко запугать враждебной риторикой г-на Путина, и они говорят, что постепенный подход администрации к вооружению украинцев поставил их в невыгодное положение на поле боя. Сторонники их подхода говорят, что он в значительной степени был успешным в предотвращении насильственного ответа России, хотя это может быть уже не так.



Вмешиваясь в раскол в вашингтонских верхах, спецслужбы предполагают, что варианты российского ответа могут разниться. От диверсионных актов в странах НАТО, загримированных под местный саботаж, до уничтожающих ударов по военным базам в Европе и США. Авторами особо отмечается, что представители как Белого дома, так и Управления директора национальной разведки от комментариев на эту тему отказались. Ну, и "на закуску" авторы - Адам Энтоус и Джулиан Барнс, опытные журналисты, не одно десятилетие занятые освещением вопросов национальной безопасности и разведки, а также международной безопасности – выдают известное признание, что ракет ATACMS у вооруженных сил США ограниченное количество. И их бесконтрольное расходование против России не входит в планы Пентагона.



Что в сухом остатке? Мир продолжает балансировать на грани Карибского кризиса. Россия свое слово сказала, и оно очень сильно не понравилось Западу. Не случайно, вслед за Байденом, в истерику сорвался и госсек Энтони Блинкен, обвинивший Россию в "безответственности" за пересмотр ядерной доктрины – Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. Своей безответственности и своего авантюризма, ставящего мир "на грань", Бликен не видит. Лидеры Запада сейчас заняты тем, что пугая друг друга неясностью последствий следующего, "ракетного" витка эскалации, пытаются уже не убедить себя в "безопасности" своих авантюр – не получается убедить. Запад, его "глубинные" правящие круги настойчиво ищут лазейку – хоть малейшую, в которую можно было бы пролезть. И ударить по России, и не подавиться насмерть этой "ударной" косточкой. Противостояние идет "от ножа", "острием против острия". Одновременно включаются оппоненты зашедших в "карибский" тупик правящих кругов. Дональд Трамп, первоначально отклонивший предложение Зеленского о встрече, уступил отчаянным просьбам из Киева. И сегодня, возможно в эти самые минуты, когда дописывается эта статья, они встречаются. Более напряженной международной ситуации с тех самых "карибских" времен еще не было, и не следует забывать, что тогда решающую роль сыграли посредники – личные посланники, родственники советского и американского лидеров. Как будет на этот раз, увидим. Но уже ясно, что уступать и отступать, делая шаг назад, придется Западу, который эту кашу и заварил. Игра на обострение всегда чревата фальстартом и потерей стратегической инициативы. Источник - iarex.ru

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