В Астане открыли памятник писателю Мухтару Ауэзову

15:26 28.09.2024

В торжественной церемонии приняли участие государственный советник Ерлан Карин и родственник писателя Диар Конаев, сообщает Zakon.kz.



Ерлан Карин зачитал поздравительный адрес от имени президента Касым-Жомарта Токаева.



"Мухтар Ауэзов – великий писатель, который занимает особое место в духовном бытии нашей нации. В своем творчестве он мастерски отразил мировосприятие и жизненный уклад нашего народа. Его непревзойденные произведения ярко демонстрируют богатство казахского языка и глубокие корни нашей самобытной цивилизации", – говорится в обращении президента.



