Какие гадости пишут о России в учебниках стран пост-СССР

15:33 28.09.2024 Ученые РАН описали "негативные образы" России в учебниках стран СНГ



Ученые ИНИОН проанализировали образы России в учебниках истории стран СНГ и государств Ближнего Востока. Они пришли к выводу, что в основном в учебниках постсоветских стран Россия представлена как колониальное государство



Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН) подготовил исследование под редакцией заведующего отделом Ближнего и постсоветского Востока доктора наук Владимира Аваткова, как Россия представлена в учебниках истории стран Ближнего и постсоветского Востока, а также Китая.



В основном в учебниках стран постсоветского пространства Россия представлена как колониальное государство, которое угнетало народы на присоединенных территориях, что нанесло урон их культуре, заявил РБК один из соавторов исследования, младший научный сотрудник отдела Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Разиль Гузаеров. При этом, отметил он, зачастую намного меньшее внимание уделяется тому, какой вклад Россия внесла в развитие этих стран.



По мнению авторов исследования, "продвижение в учебниках истории ложных и искаженных событий формирует негатив по отношению к России, а в будущем может стать базой для развития ксенофобии и русофобии.



"Колониальная политика" в Казахстане



Согласно анализу ИНИОН, авторы казахских учебников для 8-х классов рассматривают Российскую империю в качестве страны, которая стремилась использовать Казахстан как платформу для своих военных и экономических интересов. Они отмечают, что политика "военно-колониальной экспансии Российской империи" была ключевым элементом взаимодействия с приграничными областями, направленным на установление контроля над новыми территориями, эксплуатацию их ресурсов и управление населением.



В учебнике для высших учебных заведений авторы критикуют политику советской власти. Особое внимание уделяют голоду 1921 года в Казахстане из-за неурожая и засухи. Авторы отмечают, что продразверстку, которая к концу 1920 года распространилась на все сельхозпродукты, местное население воспринимало как грабеж, что приводило к росту недовольства. Голод, указывают авторы учебника, серьезно повлиял на население Казахстана, приведя к массовым голодным бунтам и гибели людей. По их данным, население региона сократилось более чем на 2 млн человек по сравнению с 1914 годом.



В учебнике истории для 10-х классов политика Российской империи в отношении Казахстана охарактеризована автором как "территориальная экспансия", "протекторат" и "колониальная политика". В учебнике политика Российской империи в Казахстане характеризуется как "агрессивная и неэффективная", в качестве примера приводится переселенческая политика премьера Петра Столыпина, которая, по мнению авторов, привела к социальным конфликтам и народным восстаниям.



"Вторжение" в Азербайджан с помощью "предательских сил"



Установление советской власти в Азербайджане в учебниках называют "военным вторжением", которое было осуществлено при поддержке "предательских сил". Подробно описываются восстания против советской власти и ее "эксплуатационной политики". Особо отмечается, что Азербайджанская ССР была создана не азербайджанским народом, а советской Россией и вся советская система была "направлена на удовлетворение интересов России и обеспечение ее гегемонии".



"В учебниках истории для общеобразовательных учреждений Азербайджана представлен образ России как колониальной империи. Вся история России освещается как захваты и оккупации земель с дальнейшей эксплуатацией местного населения. При этом важно отметить, что подобный антиколониальный дискурс особо усиливается в новых учебниках, - пишут авторы сборника. - Современный период отношений России и Азербайджана преподносится в более нейтральных тонах, изредка выдвигая обвинения Москве в ее поддержке Армении и создании карабахского вопроса".



В учебниках Россия называется причиной карабахского конфликта и негативных событий XIX–XX веков. Так, в учебнике для 9-го класса "История победы" описывается приход к власти "проармянского" генсека Михаила Горбачева, при котором произошла "активизация деятельности сепаратистов". Успех "армянских сепаратистов" авторы учебника объясняют активной поддержкой Москвы.



Кроме того, отмечают ученые ИНИОН, в некоторых учебниках авторы стремятся ввести водораздел между центральной и местной властью в СССР. Так, в учебниках жизнь Азербайджанской ССР идет своим чередом, центральная власть создает беды республике, а местная проводит индустриализацию, поднимает уровень жизни.



Авторы исследования увидели тренд на усиление антиколониального дискурса по отношению к Российской империи и СССР, негативизирование всего исторического периода, что "будет в итоге вызывать у азербайджанской молодежи неприятие общего прошлого наших государств".



"Вред идентичности" Узбекистана и деспотия



В базовом пособии по изучению истории для обучающихся в Академии МВД Узбекистана авторы, описывая период присоединения Средней Азии, говорят о том, что это было насильственное завоевание. Также они "опровергают мнение историков, что политика царской России в колонизированном Туркестане имела прогрессивные последствия". Авторы оспаривают аргументы о постройке в Средней Азии железной дороги, телеграфа, некоторых промышленных предприятий.



В учебнике утверждается, что любое империалистическое государство "пытается оправдать свои захватнические войны различными пропагандистскими мифами наподобие того, что оно несет завоеванным народам прогресс и цивилизацию, освобождает от деспотии, а также о добровольном присоединении к метрополии". Российская империя в этом контексте представляется именно таким государством.



В учебнике дается резко негативная характеристика периоду, когда Средняя Азия была в составе Российской империи и Советского Союза. За редким исключением образования, в основном говорится о том, что Россия нанесла вред как национальной идентичности, так и экономическому положению Узбекистана.



Искоренение басмачества и переход к оседлому образу жизни в учебниках Киргизии и Таджикистана



Согласно анализу ИНИОН, в учебниках Киргизии и Таджикистана более положительно описывается влияние России. Так, в учебниках Киргизии указывают, что отношения России и киргизских племен складывались в разное время по-разному: от умеренно враждебного настроя до просьб киргизов принять их в состав Российской империи. Положительно оценивается вхождение Киргизии в состав СССР, благодаря которому у киргизов началось развитие народного хозяйства, системы образования, промышленности, что ознаменовало окончательный переход к оседлому образу жизни.



В целом период СССР не воспринимается и, главное, не преподносится учеными в негативном ключе, указывают исследователи.



В учебниках истории Таджикистана положительно оцениваются действия Советской России в ходе гражданской войны в стране. Указывают, что советские войска были основной силой, защищающей покой местного населения. Также в учебниках отмечают вклад России в развитие науки Таджикистана.



В целом таджикские историки позитивно оценивают приход коммунистов к власти в России, что впоследствии привело к обретению таджикской нацией самостоятельной государственности. При этом Россия в царский период оценивается негативно как империалистическая сила. Советская политика оценивается положительно за "искоренение басмачества", за вклад в сельское хозяйство, индустриализацию Таджикистана, культурно-просветительскую деятельность. В то же время отмечают и "отдельные проблемные точки", но они описываются скорее как неизбежные в сложном историческом процессе.



Что ученые РАН прочитали о России в учебниках Израиля и Ирана



В учебниках Израиля Российская империя и Советский Союз описываются как антисемитские государства, в то же время многие положительные аспекты двусторонних отношений Израиля и СССР, особенно в период образования еврейского государства, игнорируются, считают в ИНИОН.



Российская политика в Иране часто ассоциируется с вмешательством во внутренние дела страны и поддержкой режимов, благоприятных для империи. Иранские историки представляют Россию как агрессора, действующего в интересах политики "экспансии" территорий, ранее принадлежавших Персии. Авторы также обращают внимание на последствия русско-персидских войн для национального самосознания иранского народа. Они видят эти войны как символ колониального подавления и утраты суверенитета.



В учебнике для 11-х классов неоднозначно оценивается создание Народной партии Ирана, целью которой, по мнению авторов, были антиправительственная деятельность, отторжение Южного Азербайджана и северных территорий страны. В учебнике отмечается, что поддерживаемая СССР партия стала фактором дестабилизации иранского общества, вызвав напряженность и угрозу начала гражданской войны.



Участие СССР в поставках вооружений, предоставление Москвой военных специалистов и технического обеспечения иракской армии, включая использование советской военной техники и ракет, рассматривается как фактор, осложнивший ирано-иракский конфликт и причинивший большой ущерб Ирану.



По мнению президента Центра ближневосточных исследований, приглашенного преподавателя НИУ ВШЭ Мурада Садыгзаде, такое описание событий в учебниках истории - это не искажение событий, а их трактовка с позиции проигравших государств.



"По сути, были три граничащие между собой империи: Российская, Персидская и Османская, которые делили территории. Учебники в этих странах описывают происходящие события со своей точки зрения. Конечно, они могут представлять Россию как завоевателя. Но мы можем сказать, что это их позиция как проигравшей стороны. Это не значит, что эти страны резко негативно относятся к России и ее народу", - говорит Садыгзаде.



Он уверен, что русофобия в странах постсоветского пространства и Ближнего Востока через историю не пропагандируется, "есть лишь некоторые деятели, которые пытаются это так преподнести, чтобы вбить клин в отношения стран".



Дипломатические споры из-за учебников



В августе МИД России раскритиковал армянский учебник по истории для 8-го класса, заявив, что "в искаженном виде изложены события на Южном Кавказе конца XVIII - начала XIX века".



МИД увидел попытку пересмотреть итоги Русско-персидской войны 1826–1828 годов. "Туркманчайский мир назван не иначе, как "аннексией" Восточной Армении. Такая подача способна вызвать оторопь у любого историка", - заявили в ведомстве. В МИДе отметили, что Туркманчайский мирный договор, завершивший Русско-персидскую войну 1826–1828 годов, до сих пор оценивался как имеющий "колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности". Москва сочла такую трактовку "очередной беззастенчивой попыткой" переписать общую историю "в лучших традициях западной пропаганды и политического инжиниринга".



В результате авторы пообещали внести изменения в эту главу учебника.



Первый заместитель главы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин 26 сентября выразил обеспокоенность тем, как история России описывается в зарубежных учебниках. "Я, безусловно, озабочен, как и все мы, теми трактовками, которые допускаются везде и всюду за пределами России, когда в национальных версиях истории новых независимых государств она излагается не так, как нам бы хотелось", - сказал он во время обсуждения законопроекта о соглашении по созданию международного образовательного центра для одаренных детей в Таджикистане. По мнению Затулина, Минпросвещения и МИД обязаны реагировать на все "недружественные явления" в жизни соседних государств.



РБК направил запрос в МИД и Россотрудничество с просьбой оценить выводы ИНИОН. Источник - РБК

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727526780





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- О встречах главы МИД Казахстана на полях Генеральной Ассамблеи ООН

- В Костанайской области внедряют проекты по глубокой переработке молока и зерна

- Тамара Дуйсенова провела онлайн-прием граждан

- "Нерушимое братство-2024": национальные контингенты государств – участников ОДКБ прибывают в Казахстан

- Верховный Суд не отменял запрет на ношение платков в школах

- Спикер Сената обсудил вопрос строительства АЭС с общественностью области Абай

- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию Жанаозена и ознакомился со строительством ГПЗ

- Государственный советник провел ряд встреч с общественниками Западно-Казахстанской области

