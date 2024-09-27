|Гибель лидера "Хезболлы" Насраллы подтверждена официально
18:40 28.09.2024
Гибель лидера "Хезболлы" Насраллы подтвердили в организации
Сообщается, что борьба с Израилем будет продолжена
Ливанское шиитское движение "Хезболла" подтвердило информацию о гибели своего лидера Хасана Насраллы при ударе израильских ВВС. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале организации.
"Хасан Насралла, генеральный секретарь "Хезболлы", присоединился к своим товарищам, великим бессмертным мученикам", – говорится в сообщении.
Кроме того, представители движения пообещали, что продолжат вести борьбу с Израилем в целях защиты Ливана и поддержки Палестины.
Ранее о ликвидации Насраллы заявили
в ЦАХАЛ. Сообщалось, что помимо него в результате удара погиб командующий Южным фронтом и другие командиры.