Гибель лидера "Хезболлы" Насраллы подтверждена официально

18:40 28.09.2024

Гибель лидера "Хезболлы" Насраллы подтвердили в организации



Сообщается, что борьба с Израилем будет продолжена

Ливанское шиитское движение "Хезболла" подтвердило информацию о гибели своего лидера Хасана Насраллы при ударе израильских ВВС. Соответствующее заявление было опубликовано в Telegram-канале организации.



"Хасан Насралла, генеральный секретарь "Хезболлы", присоединился к своим товарищам, великим бессмертным мученикам", – говорится в сообщении.



Кроме того, представители движения пообещали, что продолжат вести борьбу с Израилем в целях защиты Ливана и поддержки Палестины.



Ранее о ликвидации Насраллы заявили

в ЦАХАЛ. Сообщалось, что помимо него в результате удара погиб командующий Южным фронтом и другие командиры.