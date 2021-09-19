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Арестован депутат Госдумы РФ Шилкин ("Новые люди"). Особо крупная растрата (2 млрд руб)
20:06 28.09.2024

Арестовали знатного "новолюдя", который еще 2 месяца назад депутатствовал в Госдуме РФ
Алексей Иванов

О задержании члена сконструированной в недрах АП праволиберальной партии "Новые люди" Григория Шилкина стало известно 26 сентября, во второй половине дня. Наручники надели в Архангельске, после чего доставили в столицу.

Делом занимается центральный аппарат СКР. По месту жительства и в офисе экс-депутата проведены обыски.

Вскоре Басманный районный суд Москвы удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и заключил "эксперта в области энергетики" под стражу на срок 1 месяц 30 суток. Он подозревается в растрате, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Свою вину признал, решительно настроен сотрудничать со следствием.

Григорий Владимирович Шилкин родился 20.10.1976 в Архангельске. Получил профессиональное образование по специальности "младший инженер-энергетик" в Архангельском лесотехническом колледже. Работал на Краснофлотском машиностроительном заводе, потом трудился инженером в РАО "Энергосбыт". С 2004 года по 2021 год являлся генеральным директором ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" (одна из крупнейших электросетевых компаний региона, обслуживала электрические сети в Архангельске, Северодвинске и др., ныне признана банкротом); в 2011-м окончил Всероссийский заочный финансово-экономический институт. 19.09.2021 избран депутатом Государственной Думы VIII созыва от партии "Новые люди", баллотировался под первым номером в региональной группе №7 (Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Мурманская область, Новгородская область, Ненецкий автономный округ). Входил в состав Комитета ГД по энергетике и комиссии Федерального Собрания по обеспечению жилищных прав граждан.

26 июля 2024 года депутатские полномочия были досрочно прекращены "на основании письменного заявления о сложении депутатских полномочий". Мандат Шилкина передали главе московского и костромского отделений "Новых людей", члену правления Национального совета по парфюмерии, косметике и бытовой химии Ярославу Самылину.

Сам г-н Шилкин тогда объявил, что желает "вернуться к работе в сфере предпринимательства" (пресс-служба НЛ: "Продолжим с ним работу по всем нашим ключевым направлениям. И особенно по мониторингу качества законов для предпринимателей. Принимать законы - это важно. Но куда важнее, как в реальности они работают на земле"). Вернулся. Ненадолго. Ровно на два месяца.

"Нам неизвестны детали обвинения, предъявленного Григорию Шилкину. В партию, а затем в Госдуму он пришел, уже будучи предпринимателем. Правильно, что Григорий не стал прятаться от возможных обвинений за депутатской неприкосновенностью и добровольно сложил мандат", - пояснили ТАСС сегодня в пресс-службе "Новых людей".

Уголовное дело в отношении экс-депутата связано с его деятельностью на посту гендиректора ООО "Архангельское специализированное энергетическое предприятие" (АСЭП). По данным источников РЕН ТВ и РБК, близких к Следственному комитету, речь идет о хищении около 2 млрд рублей.

Источник - zavtra.ru
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