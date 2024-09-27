В Пакистане разбился пилотируемый россиянами пассажирский вертолет - есть жертвы

21:35 28.09.2024

Предварительно, причиной ЧП стал отказ двигателя

В Пакистане вертолет, на борту которого находились 14 человек, в том числе 3 россиянина, потерпел крушение. Об этом со ссылкой на источники сообщили агентство Reuters и телеканал Aaj.



По информации СМИ, воздушное судно разбилось в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва, неподалеку от границы с Афганистаном. В результате произошедшего 6 человек погибли, 8 – получили травмы различной степени тяжести.



Уточняется, что двое россиян были пилотами, третий находился на борту в качестве пассажира. Информации о том, погибли они или нет, не поступало. По данным газеты The Washington Post, причиной крушения судна мог стать отказ двигателя. В настоящее время все пострадавшие доставлены в ближайшее медучреждение. Начато расследование инцидента.



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В Пакистане разбился вертолет Ми-8 с российскими пилотами, погибли 6 человек

Вертолет Ми-8, на борту которого было 14 человек, потерпел крушение в округе Северный Вазиристан в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва. В результате погибли шесть человек, восемь получили ранения, сообщает местное издание Geo. По данным его источников, трое пилотов судна - граждане России.



Вертолет принадлежит пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited. Он разбился недалеко от нефтяного месторождения, заявил представитель компании. Он заверил, что инцидент произошел по техническим причинам и "не имеет никакого отношения к ситуации с безопасностью". Раненые доставлены в объединенный военный госпиталь Таль.



Были ли пилоты в числе погибших, не уточняется. Источники издания рассказали, что у вертолета возникли технические неполадки сразу после взлета. Крушение произошло из-за того, что его хвостовой винт ударился о землю во время аварийной посадки. По факту ЧП начато расследование, помощь на месте крушения оказывает в том числе пакистанская армия.



Лаура Кеффер

https://www.kommersant.ru/doc/7195973?from=top_main_5