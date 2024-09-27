Диаспоры порешали: В России чиновники празднуют День независимости Таджикистана

21:44 28.09.2024

Юлия Банишевская

27 Сентября 2024



Парадоксы нашего времени не перестают изумлять. В Перми русского активиста арестовали за борьбу против мигрантской мечети, а в Орске тем временем отпраздновали … День независимости Таджикистана. О том, как диаспоры насаждают в России свои порядки, читайте в материале Царьграда.



Активиста Романа Юшкова арестовали на пять суток за критические публикации о мигрантах "как источнике угрозы коренному населению". В Перми он известен как создатель инициативной группы, которая борется со строительством мечети в микрорайоне Верхняя Курья. И делает это так рьяно, что уже второй раз попадает за решетку. Судья Елена Мухина признала Юшкова виновным в возбуждении ненависти и вражды. Прямо из зала суда его увезли в спецприемник. По иронии судьбы, раньше там был Центр временного содержания иностранных граждан, теперь - изолятор для правдорубов. До этого Юшкова уже арестовывали летом, накануне митинга против строительства мечети. Но первая "ходка" так и не помогла закрыть рот русскому патриоту.



Поддержать Романа Юшкова на суд пришли как верхнекурьинцы, так и жители с других концов Перми



"Путин, останови вторжение!"



"Камнем раздора" в Перми стала мечеть, которую надумала построить азербайджанская диаспора с разрешения местных властей. Земля уже выкуплена, и не где-нибудь, а в микрорайоне, где преобладает христианское население, да еще и по соседству с действующим монастырем. Бок о бок с русскими в Верхней Курье живут и татары (1-2% населения), но никто из них никогда не просил о мечети. В Перми есть действующие мечети и молельные дома, поэтому строительство еще одной в православном микрорайоне - крайне сомнительная затея.



Местные справедливо опасаются, что она станет магнитом для мигрантов и центром формирования этнического анклава. А это означает нарушение многовекового уклада, конфликты и криминал. В июле в Перми прошел многочисленный (согласованный с администрацией) митинг против строительства мечети. Люди скандировали: "Путин, останови вторжение! Мечеть не пройдет!".



Жители Перми против того, чтобы рядом с монастырем появилась гигантская мечеть. Скрин с ТГ-канала "Общество Царьград"



Присоединившийся к протестующим муниципальный депутат заявил, что район испытывает потребность в школах, детских садах и поликлиниках, а мечетей неподалеку и так хватает. Зато нет даже опорного пункта полиции, из-за чего люди чувствуют себя беззащитными. Вот что пишут пермские активисты, называющие исламизацию России "ползучей черной оккупацией":



Мечеть задумана грандиозных размеров: высота ее минаретов - 44 метра, ежедневная пропускная способность - 1000 человек. Ее планируется возвести всего в сотне метров от нашего Богоявленского мужского монастыря. Мы считаем это вызовом и провокацией.



Местные указывают на то, что инициатива по возведению мечети исходит от людей с криминальным прошлым, а на противников строительства оказывается давление. С одной стороны - диаспора, с другой - Центр по противодействию экстремизму и прокуратура, которые заводят дела за возбуждение ненависти и вражды. Но об опасности тотальной исламизации России трубит не только арестованный в Перми Роман Юшков.



Пермяки возмущены тем, что местная власть встала на сторону мигрантов. Скрин с ВК-паблика "Верхняя Курья против мигрантской мечети"



Кто здесь враг?



О мигрантах как об источнике угрозы коренному населению неоднократно говорили Патриарх Кирилл, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, депутат Госдумы Михаил Матвеев, член СПЧ при президенте Кирилл Кабанов и многие другие. Интересно, как скоро их тоже заподозрят в разжигании межнациональной розни за отстаивание интересов государствообразующего народа России?



На радикализацию ислама в России обратил внимание религиовед Роман Силантьев. Он потребовал от Следкома инициировать запрет Совета муфтиев России и Духовного управления мусульман, которые назвал наиболее криминализированными религиозными структурами страны.



Беда в том, что в стране наращивает мощь ваххабитский ислам, с адептами которого договориться не получится. Для радикального мусульманина каждый православный - это "кафир", неверный, которого он готов уничтожить. И свежих примеров, к сожалению, в избытке: от чудовищного теракта в "Крокусе" до кровавых беспорядков в Дагестане, где экстремисты напали на православный храм и убили священника.



То, что значительная часть различных организаций, действующих как исламские, имеют системное иностранное финансирование, в том числе из враждебных стран НАТО, для специалистов давно не секрет,



- говорит Кирилл Кабанов. При этом объемы финансирования радикалов растут, поэтому следует ожидать "накачки" ситуации и новых провокаций.



Власти закрыли комментарии под новостью о праздновании Дня независимости Таджикистана в Орске. Скрин с ВК-паблика администрации города



День независимости. От России



Тем временем мощное влияние диаспор на органы власти в регионах только усиливается. Например, в Орске на днях отметили… День независимости Таджикистана. От России, разумеется. Сообщение о приуроченном к празднику футбольном турнире появилось на официальной странице администрации города. Напутствовал участников турнира руководитель местной таджикской национально-культурной автономии.



С момента трагедии в "Крокусе", где граждане Таджикистана расправились с сотнями людей, прошло всего полгода, а в Орске в угоду таджикской диаспоре закатывают дружбонародный праздник. Разумеется, горожане стали возмущаться, в ответ власти стыдливо закрыли комментарии.



Впрочем, церемониться с людьми в Орске не привыкли. Напомним, именно там после прорыва дамбы губернатор Денис Паслер на встрече с жителями затопленного города надменно заявил вместо приветствия: "Так! Телефоны все убрали!". Тот самый Паслер, сын которого теперь будет играть в американском хоккейном клубе.



Жители Орска назвали таджикский праздник в русском городе позорищем. Скрин с ВК-паблика администрации города



Однако закрыть людям рты на сей раз не вышло. Возмущенные горожане все-таки оставили комментарии под другими новостями. Празднование таджикской независимости в Орске они назвали позорищем, а саму администрацию клоунами. И поинтересовались: когда в Таджикистане намечено празднование Дня России?



Кстати, в некоторых здоровых регионах прогибаться под запросы мигрантов считают излишним. Например, власти Тулы назвали строительство мечети в городе оружейников "нецелесообразным". В областном правительстве сообщили, что, по данным переписи населения, в регионе без учета мигрантов постоянно живут 26 тысяч мусульман, то есть менее двух процентов. Из них лишь около половины "активно верующие", которым хватает существующих молельных площадей. А обслуживать мигрантов в Туле не нанимались.



Тульские власти не намерены обслуживать потребности мигрантов. Скрин с сайта www.tsn24.ru



Что с того?



Иногда происходящее слишком абсурдно, чтобы быть реальным. Но это происходит не в королевстве кривых зеркал, а в России. Писать в объявлениях о сдаче жилья "только для славян" - это экстремизм, а насиловать детей - чуть ли не древний азиатский обычай. Русских активистов объявляют нацистами, а понаехавших нелегалов гладят по головке и оставляют в стране. Для мигрантов проводят дружбонардные фестивали самсы и тратят на их семьи миллиарды бюджетных рублей, а наши истинные соотечественники годами не могут получить гражданство.



Тем временем бизнес этноолигархов развивается, влияние диаспор усиливается. А чтобы никто не мешал, поддерживаются легенды о страшном "русском национализме". Но правда в том, что каждый русский теперь на переднем краю обороны. И эту битву против агрессивных чужеземцев нельзя проиграть.