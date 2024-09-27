Кыргызстан. Местный житель подарил семи олимпийским спортсменам по 4 сотки земли на Иссык-Куле

21:59 28.09.2024

А.Тыныбековой, М.Жуманазаровой, М.Сейитбек уулу, А.Махмудову, Ж.Шаршенбекову, Ү.Жусупбекову и А.Медет кызы подарили по 4 сотки земли на берегу Иссык-Куля



Turmush - Спортсмены Айсулуу Тыныбекова, Мээрим Жуманазарова, Мунарбек Сейитбек уулу, Акжол Махмудов, Жоламан Шаршенбеков, Узур Джузупбеков и Айпери Медет кызы прибыли в село Саруу Джети-Огузского района Иссык-Кульской области.







В Саруу спортсменов встретили заместитель полпреда президента в Иссык-Кульской области Данияр Арпачиев, аким Джети-Огузского района Эрмек Бахавадинов и ряд других руководителей.



Местный житель Таалай Таабалдиев по своей инициативе подарил 7 спортсменам по 4 сотки земли на берегу озера Иссык-Куль (на участке Кара-Булуң).



Между тем, со стороны районной госадминистрации спортсменам вручили звание "Эл сыймыгы".



В августе 2024 года Айсулуу Тыныбекова завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Париже, Мээрим Жуманазарова - серебряную медаль, Мунарбек Сейитбек уулу - серебряную медаль, Акжол Махмухов - бронзовую медаль, Жоламан Шаршенбеков - бронзовую медаль, Узур Джузупбеков - бронзовую медаль, а Айпери Медет кызы заняла 5 место.