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|Верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи спрятали в секретное место (бункер?) от израильских ракет
00:19 29.09.2024
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был перемещен в безопасное место внутри страны, где приняты повышенные меры безопасности, сообщили Reuters источники.
По их данным, Иран находится в постоянном контакте с ливанской "Хезболлой" и другими региональными группами, чтобы определить следующий шаг после того, как Израиль объявил об убийстве лидера "Хезболлы" Хасана Насраллы в результате удара по южному Бейруту в пятницу.