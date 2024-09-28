В прицеле "Великого Израиля": вслед за Ливаном на очереди Сирия? - Дм.Нефедов

00:24 29.09.2024 28.09.2024 | Дмитрий НЕФЕДОВ



В случае развития событий по неблагоприятному сценарию Дамаск может оказаться под угрозой



24 сентября средства противовоздушной обороны Сирийской Арабской Республики отражали очередную массированную атаку ВВС Израиля на объекты в окрестностях портового Тартуса в 250 км от Дамаска. По информации радиостанции Sham FM, удары наносились со стороны Средиземного моря, а ранее телеканал Al Hadath сообщал о раскатах сильных взрывов в районе города. Напомним, именно в Тартусе расположен 720-й пункт материально-технического обеспечения ВМФ России, значение которого сложно переоценить как с точки зрения логистики и снабжения российской группировки на Ближнем Востоке, так и для торгово-экономических связей России с Сирией и не только.



Тем временем на ливано-израильской границе продолжается операция ЦАХАЛ, получившая наименование "Стрелы севера". Несмотря на появление сообщений о снижении количества ударов ВВС Армии обороны Израиля, интенсивность обстрелов остается прежней. Помимо приграничных районов южного Ливана, целями израильтян остаются Бейрут и другие поселения всей территории страны – только 25 сентября с воздуха было атаковано 75 объектов.



Таким образом, агрессивные действия режима Нетаньяху могут постепенно сместиться в сторону ливано-сирийской границы. Ракетно-бомбовым и артиллерийским ударам (в том числе со стороны оккупированных Голанских высот) регулярно подвергаются самые разные районы арабской республики, включая крупные города Хама, Хомс, а также "Большой Дамаск" (заметим, речь идет отнюдь не только о приграничных территориях).



Такая ситуация вполне может означать, что сверхзадачей нынешних действий Тель-Авива в Ливане является не в последнюю очередь провоцирование войны с Сирией, в чем стратегически заинтересованы в США и коллективный Запад, отнюдь не забывший о планах свержения "режима Асада" руками оппозиционных группировок, в том числе и самого радикального свойства. К слову, филиал запрещенного в России "ИГ" в районе оккупированных Голан долгие годы чувствовал себя, с явного благословения израильских спецслужб, весьма вольготно. Вероятный же хаос в Ливане, усугубляемый израильским нападением, не может не беспокоить Дамаск хотя бы вследствие уязвимого географического расположения сирийской столицы (в полукольце между горами Антиливан, южная оконечность которых упирается в господствующие над юго-западом Сирии Голанскими высоты). Небольшой исторический экскурс: в 1982 г., когда израильские войска в ходе "первой ливанской войны" вознамерились захватить почти весь Ливан с Бейрутом, этому воспротивилась сирийская армия, ибо в Дамаске явно беспокоились не только за безопасность столичного региона, начинающегося буквально в получасе езды от ливанской границы, но и по поводу потоков беженцев из соседней страны. Однако под давлением НАТО сирийские войска вскоре были выведены из Ливана (в обмен на заверения Тель-Авива в отсутствии планов по захвату Страны Кедра)…



Гибель в результате очередной серии ударов по Бейруту лидера "Хизбаллы" шейха Хасана Насраллы со свей остротой и неизбежностью ставит вопрос о том, кто может оказаться следующим. Очевидно, данное обстоятельство хорошо понимают в Дамаске: глава сирийской дипломатии заявлял о готовности оказать помощь Ливану, дабы остановить Израиль от расширения войны в регионе; вопрос только в том, насколько эффективной она окажется, учитывая текущее состояние сирийской арабской армии. Примечательно, что в канун недавней операции с подрывами пейджеров ВВС Израиля нанесли очередной ракетный удар по Сирии: атаке на сей раз подвергся район Масьяф в провинции Хама на севере страны, поблизости от границы с Ливаном. Налет, унесший жизни 16 сирийцев, обосновывался израильтянами функционированием в подвергшемся атаке районе некоего центра по производству химического оружия, что, конечно же, является полным абсурдом. Напомним, вопрос о наличии в распоряжении "режима Асада" мифических химических боезарядов активно муссировался администрацией Обамы, и российская дипломатия в 2013 г. прикладывала значительные усилия, чтобы предотвратить очередной акт агрессии против подвергшегося террористической атаке суверенного государства. Согласно официальному пресс-релизу Дамаска, противник атаковал "гражданские объекты, повредил шоссе в провинции Хама, нанес урон объектам электро- и водоснабжения".



А по утверждению издания Middle East Eye, спецназовцы ЦАХАЛ уничтожили завод Корпуса стражей исламской революции по производству ракет в 6 километрах к юго-западу от сирийского города Масьяф: там якобы производились баллистические ракеты и беспилотники для ливанского движения "Хизбалла". Предприятие функционировало более десяти лет, и в 2023 году Израиль уже наносил по нему авиаудары. Если верить источникам специализирующегося на региональной проблематике издания с британской пропиской, операция носила комплексный характер, включая не только воздушную, но и наземную составляющую. МИД САР назвал события у Масьяфа "очередным актом непрекращающейся, вопиющей агрессии Тель-Авива", аналогичную оценку высказали в Тегеране, отрицая наличие в районе каких-либо подведомственных военных объектов. Официальные же комментарии от израильской стороны, как и в прочих подобных случаях, ответствуют.



Несколькими месяцами ранее, в конце мая, Израиль атаковал провинцию Хомс. По данным Anadolu, "израильская авиация нанесла удар по некоторым военным объектам в районе Кусайр в Хомсе недалеко от сирийско-ливанской границы", причем "с начала гражданской войны в Сирии в 2011 году Израиль периодически атакует военные базы, принадлежащие сирийской армии". В конце марта массированный аналогичный удар наносился по "северной столице" Сирии, ее второму по величине городу Алеппо, когда погибло более 40 человек. Как известно, Алеппо расположен вблизи сирийско-турецкой границы и у Нетаньяху явно не опасались негативной реакции Анкары на данный инцидент в приграничном районе, и тогда, и сейчас в значительной степени контролируемого турецкими войсками.



…Тем временем, как и десятилетия назад, в настоящее время потоки беженцев из Ливана устремляются к границе с Сирией и далее. Пока число вынужденных переселенцев оценивается минимум в 25 тыс. чел., однако в ближайшее время оно может возрасти до 40-50 тыс. Поскольку растущий поток беженцев вполне может по факту парализовать или даже прорвать границу и заполонить близлежащий Дамаск, не исключено и вынужденное вмешательство в ситуацию уже сирийской армии. Напомним, на территории самой Сирии, значительная часть территории которой разрушена и разорена в ходе многолетней террористической интервенции и деятельности радикальных группировок, остаются сотни тысяч собственных беженцев и перемещенных лиц.



Думается, спровоцированные израильской агрессией переселенческие потоки усиливают риски кланово-племенных противоречий, диверсионно-террористических акций и различных провокаций, в том числе в отношении объектов экономической и транспортной инфраструктуры. Так, еще к началу 1940-х гг. к южноливанскому порту Сайда через северную Иорданию и приграничные юго-западные районы Сирии был подведен нефтепровод (из Саудовской Аравии). Контроль над этой важной артерией, равно как и за нефтеэкспортным портом Сайда, отвечает долгосрочным стратегическим целям Израиля, усиливая его позиции в предполагаемом диалоге с аравийскими "нефтяными" монархиями в рамках процессов, запущенных "соглашениями Авраама".



В контексте вышеупомянутых факторов и тенденций, в экспертном сообществе распространено вполне обоснованное мнение, что желание израильских "ястребов" захватить южный Ливан обусловлено намерением охватить Дамаск не только с юго-востока, но также с запада и с юго-запада. В случае гипотетической войны с Сирией подобного рода диспозиция способствовала бы если не захвату столичной агломерации, то, во всяком случае, ее блокированию. Явная и недвусмысленная угроза историческому центру Сирии с высокой вероятностью заставила бы вмешаться Иран, что окончательно развязало бы руки Израилю и его симпатизантам в западном истеблишменте (особенно в случае гипотетической победы на президентских выборах Дональда Трампа).



Экспансионистская политики Израиля в Ливане и на Ближнем Востоке в целом неизменно вдохновляла Запад. И если первичная задача ЦАХАЛ – оккупация Южного Ливана, то сверхзадача режима Нетаньяху и его "друзей", как небезосновательно полагают некоторые наблюдатели, – втянуть Сирию в войну с Израилем, особенно вблизи Дамаска. Заявленная еще Обамой стратегия свержения правительства в Дамаске с использованием местных наймитов и при тотальной поддержке из-за рубежа не удалась – даже Реджеп Эрдоган недвусмысленно намекает на возможность встречи с Башаром Асадом (разумеется, на своих условиях сохранения оккупации ряда районов северной Сирии, что делает перспективы такой встречи весьма туманными). Так что вполне логично, что теперь на авансцену выдвигается Израиль, интенсифицирующий военное давление на Сирию, провоцирующий коллапс на границе и стремящийся разбить портовую инфраструктуру на Средиземном море. Представляется, что для российских позиций в Сирии, силовые структуры которой находятся далеко не в лучшем состоянии, интенсификация вооруженного конфликта в регионе с неизбежной активизацией террористических группировок, новыми вызовами.



P.S. По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Вершинина, "сбываются худшие прогнозы". В Москве осуждают масштабные военные провокации против дружественного Ливана и напоминают Израилю, действия которого толкают регион к большой войне, что добиться безопасности исключительно военными методами невозможно: действия Израиля уменьшают вероятность освобождения израильтян, удерживаемых в заложниках "Хизбаллой". Необходимо прекратить обстрелы, угрозы (в частности – со стороны Израиля) и перейти к двустороннему диалогу. Источник - fondsk.ru

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