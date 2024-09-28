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Мигранты из Киргизии выбирают РФ из-за преференций и исторической общности, - Алина Мамаева
01:01 29.09.2024

28 сентября 2024
- Алина Мамаева

Недавно Национальный банк Кыргызстана обновил статистику международных переводов. По данным регулятора, в страну за семь месяцев перевели $1,67 млрд. Причем $1,55 млрд в республику отправили кыргызстанцы, работающие в России.

Новостью о мигрантских переводах сегодня вряд ли кого-то удивишь - все и так прекрасно понимают, что их влияние на экономику республики остается существенным, ведь на родину наши трудяги ежегодно переводят миллиарды, которые помогают поддерживать спрос в потребительском секторе, способствует росту жилищного строительства и многое другое. Для понимания всего этого необязательно быть финансистом или экономистом, достаточно быть просто жителем Кыргызстана - в семье или в окружении обязательно найдется кто-то, кто уехал на заработки за границу.

О том, насколько мигрантская тема масштабна для нашей страны, можно судить по данным Национального статистического комитета. Из общей численности населения 1 миллион 94,5 тысячи человек временно отсутствовали (трудовые мигранты) в месте своего постоянного жительства во время переписи. При этом, на момент проведения переписи численность постоянного населения Кыргызстана составляла 6 миллионов 936,2 тысячи человек. Из них в трудоспособном возрасте (мужчины 16-62 года и женщины 16-57 лет) находились 3 миллиона 936 тысяч человек. Это значит, что число трудовых мигрантов составило около 16 процентов общей численности постоянного населения страны и 28 процентов - численности населения в трудоспособном возрасте.

Главной страной назначения для трудовых мигрантов из Кыргызстана была и остается Россия. По данным из открытых источников, в 2022 году в РФ их было зарегистрировано 1,2 млн, в Турции и Казахстане - около 30 тысяч, в странах Запада и того меньше.

Выбор в пользу РФ определяется целым рядом факторов. В их числе - исторические связи Кыргызстана и России, отсутствие языкового барьера, возможность работать без визы и разрешения на работу, а также многочисленная кыргызская диаспора, которая за все эти годы сформировалась в РФ. По сути люди идут по уже проторенной дорожке, которая была открыта их родственниками. Им есть где жить, они знают, кто им будет помогать на первых порах.

К этим преимуществам добавляются и преференции, связанные с участием страны в Евразийском экономическом союзе. Граждане Кыргызстана пользуются дополнительными возможностями для мигрантов, такими как доступ к социальным выплатам, пенсионному обеспечению и возможностям для профессионального роста.

Так, кыргызстанцы могут не оформлять патент или разрешение на трудовую деятельность. Ее можно осуществлять на основании договора или контракта с работодателем. Гражданам КР гарантирована реализация прав в сфере пенсионного обеспечения в рамках соответствующего соглашения, вступившего в силу в начале 2021 года.

Соглашение позволяет жителям России, Кыргызстана, Армении, Казахстана и Беларуси получать выплаты независимо от того, в какой стране союза они проживают. За стаж, приобретенный после вступления в силу соглашения, пенсия назначается и выплачивается государством, на территории которого работал человек. Это означает, что трудовые мигранты, являющиеся гражданами Кыргызстана и работающие на легальной основе в России, Казахстане, Беларуси или Армении, делают отчисления в пенсионные фонды этих стран. По возвращении на родину и достижении соответствующего возраста накопления будут экспортироваться и добавляться к местной пенсии.

В числе других преференций - признание в пяти странах документов об образовании. Кыргызстанцы также имеют право на получение медицинской помощи наравне с гражданами государства трудоустройства и пособия по обязательному социальному страхованию в случае временной нетрудоспособности. Налогообложение их доходов осуществляется по той же ставке, что и трудящихся - граждан государства их пребывания.

"Миллион наших трудовых мигрантов находится за рубежом, и 90% из них работают в России. Организовать такое количество рабочих мест у нас в стране крайне сложно. Это не вопрос одного года, а десятилетий, чтобы создать условия для занятости миллиона человек. Поэтому уже 30 лет наши мигранты работают в России. Конечно, Россия предоставляет определенные преференции, но они не могут создать условия для наших мигрантов лучше, чем для своих граждан. Это естественно, ведь каждая страна защищает свои государственные интересы. Несмотря на это, наши мигранты могут найти работу на законных основаниях, если соблюдают требования российского законодательства и работают честно", - говорит эксперт Бакыт Бакетаев.

Он отмечает, что периодически проводимые проверки и "чистки", связаны с тем, что некоторые мигранты не регистрируются или нарушают правила.

"Тем не менее, те, кто соблюдает закон, могут спокойно трудоустроиться и работать. Власти России принимают меры, чтобы граждане страны могли жить согласно своим правам, и если мигранты нарушают их, то меры принимаются в отношении них. В то же время к наши мигранты в России имеют определенные преференции и послабления. Их рассматривают как часть общей политической системы, поскольку Кыргызстан входит в ЕАЭС", - Бакыт Бакетаев.

Нужно подчеркнуть, работа в РФ для наших трудовых мигрантов это не только возможность более высокого заработка. Это платформа для строительства карьеры, для приобретения ценных знаний, навыков и опыта. Многие кыргызстанцы сегодня работают в секторах, требующих технической экспертизы или специализированных знаний, которые они позже могут привезти обратно в Кыргызстан, чтобы внести свой вклад в его экономику. Знакомство с другой рабочей средой и культурой способствует их личностному и профессиональному росту, расширяя их кругозор и перспективы.

Эти связи приносят выгоды и Кыргызстану, и России. Трудящиеся из КР получают возможности для карьерного развития, тем самым внося свой вклад в российскую экономику. В то же время у нашей страны остается стабильный внешний рынок труда и мигрантские переводы, которые помогают развивать экономику республики.

Источник - Вечерний Бишкек
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