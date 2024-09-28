В.Чертинов: Что делать с криминальными диаспорами в России?

07:00 29.09.2024 ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ



САМУЮ "ГЛАВНУЮ ОПАСНОСТЬ" ДЛЯ РОССИИ НАШЛИ В СИБИРИ: ДИАСПОРЫ ЗАХВАТЫВАЮТ СТРАНУ, А СИЛОВИКИ ГРОМЯТ РУССКУЮ МОЛОДЕЖЬ

Из Следственного комитета Красноярска пришла победная весть: по наводке ФСБ местное управление Следственного комитета по расследованию особо важных дел разгромило особо опасное экстремистское сообщество, состоявшее из 8 неонацистов от 16 до 19 лет. На видео СОБР в полной экипировке с закрытыми лицами вламывается в квартиры и кидает на пол щуплых подростков, а потом с гордостью демонстрирует изъятые у задержанных пневматику, перцовые баллончики и бейсбольную биту. Вопрос к Следственному комитету и ФСБ Красноярска: вам не стыдно, не мерзко этим заниматься в 2024 году? Во время войны. И во время разгула в стране и конкретно в Красноярском крае настоящего экстремизма - мигрантского.



Автор этой статьи в 2004-2006 годах плотно занимался темой "борьбы со скинхедами" в Петербурге. И написал о том времени, когда в России царила настоящая вакханалия толерантности, основанный на реальных событиях роман "Дети ветра". Это было время, когда полиция и прокуратура ради отчетности и политической коньюнктуры массово отправляли невиновных подростков за решетку по громким "экстремистским" делам. Когда из страны по западным лекалам делали рай для мигрантов, а у коренного населения отбивали охоту выражать по этому поводу недовольство. Казалось, Россия перевернула и забыла эту страницу своей недавней истории. Но, похоже, что нет. Неприглядные времена возвращаются.



"Причастны к нанесению надписей"

12 сентября бойцы СОБРа, которым, судя по их экипировке и воинственному виду, место где-нибудь на самых опасных участках СВО, врывались в квартиры русских жителей Красноярска и Железногорска, вытаскивали из постелей и бросали на пол подростков.



А потом по этому поводу был выпущен замечательный пресс-релиз о том, что задержанные:



Планировали совершать экстремистские преступления в отношении представителей социальной группы "антифашисты" и лиц, не относящихся к русской национальности.



Первое, что привлекает в этом отрывке, - слово "планировали". То есть первую часть 282-й "экстремистской" статьи (от 6 до 10 лет лишения свободы) "шьют" фактически детям, причем не за то, что они реально сделали. Ну и второе - перл про социальную группу "антифашисты". Нет такой социальной группы населения. Есть люди с антифашистскими взглядами, и есть молодежные группировки "антифа", которые по своим методам мало чем отличаются от скинхедов. В Питере они в свое время ходили с ножами, кастетами и заточенными отвертками.



"Антифа" на Западе устраивают массовые беспорядки и уличные бои с полицией и спонсируются Фондом Сороса.



"Антифа" в России избивали и резали и оппонентов, и случайных прохожих, и полицейских. Нападали с ножами и бейсбольными битами на участников пикетов, протестовавших против событий в Кондопоге, на православных активистов, пикетировавших консульство США, на офис проправительственного движения "Россия молодая", на редакцию "Комсомольской правды"... А сегодня многие "антифа" выступают против СВО, представители этой субкультуры пишут антивоенные лозунги на стенах домов, бьют машины с символикой СВО.



Кстати, процитируем дальше Следственный комитет Красноярска, задержавшего группу подростков:



Участники экстремистского сообщества причастны к нанесению изображений и надписей националистического праворадикального толка на стене жилого дома в Железногорске.



Очень страшное прегрешение.



Раньше "антифа" нападали с ножами на людей с имперскими - черно-желто-белыми - флагами, а полиция и прокуратура, находя эти флаги при обысках, считали их атрибутом "русских фашистов". А сегодня гигантских размеров имперский флаг вместе с флагами России и СССР развевается в одном из статусных мест Петербурга - парке 300-летия города рядом с небоскребом Газпрома.



Времена меняются. Не меняются только принципы некоторых людей в нашей правоохранительной системе. Видимо, им, как и в нулевые годы, трудно понять причины "национализма" подростков. Хотя они лежат на поверхности.



ФОТО: ПЕТЕРБУРГ. ИМПЕРСКИЙ ФЛАГ ЕЩЕ НЕДАВНО СЧИТАЛСЯ СИМВОЛОМ "РУССКОГО ФАШИЗМА". ФОТО АВТОРА



Ненависть как реакция

Исследования нулевых показывали, что ксенофобия является ответом на социальное неравенство в обществе, катастрофически увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными. Подростки видели по ТВ картины беззастенчивой роскоши, сообщения о покупке олигархами яхт и футбольных клубов, репортажи со светских тусовок и понимали, что никогда не смогут вырваться из своих трущоб и приблизиться к этой сладкой жизни. Видели, что дети элиты уезжают на Запад, а в Россию массово завозят мигрантов.



В Петербурге и его окрестностях в 2004-2006 годах как раз начались жуткие преступления мигрантов. В поселке Федоровское, наводненном строителями-мигрантами, в свой день рождения была растерзана 73-летняя жительница, кавалер Ордена трудового Красного знамени, самая заслуженная женщина населенного пункта. Из окна ее квартиры на первом этаже упала москитная сетка, пенсионерка пошла ее искать, нашла, передала обратно в окно мужу-инвалиду. Но домой уже не вернулась. Ее нашли изнасилованной, задушенной и избитой недалеко от дома.



В другом поселке группа мигрантов повадилась по вечерам ходить в один из домов и под угрозой смерти насиловать живущих там мать и дочь. На третий раз мать не выдержала и убила одного из насильников, ударив его топором по голове. Женщины чудом избежали расправы - на их крики прибежал сосед с бойцовой собакой.



В поселке Дубровка 17-летняя узбечка с подругой на протяжении 20 минут беспрерывно хохотали в маршрутке. Русский парень сделал им замечание и услышал в ответ: "Мои братья тебя на шаверму порежут". И девушка тут же стала этим братьям звонить. На конечной остановке маршрутку поджидали трое узбеков с бейсбольными битами. Они гнали убегающего парня по его родному поселку, как зверя, до самого дома. А на следующий день вызвали на "стрелку" по телефону, сказав, что если не придет, они изнасилуют его девушку, его мать и его самого. На разборку узбеки пришли все с теми же битами в сопровождении двух самбистов-азербайджанцев. Оказалось, представители этих двух "братских народов" контролируют поселок, а их дети, засветившиеся в описываемых событиях, учатся на юристов, таможенников, собираются поступать в Университет МВД.



Тогда, в нулевые полиция искала в любой межнациональной стычке признаки "модной" 282-й статьи, ее охотно вменяли петербуржцам, а все инциденты, в которых виновниками выступали приезжие, объявлялись "бытовыми конфликтами". И в это же время в стране активно обсуждалось принятие закона о легализации нелегальных мигрантов.



Красноярск как символ толерантности

Сегодня ситуация в городе намного хуже, чем в нулевых. Миллионы мигрантов легализованы и без особого закона. В Красноярском крае в последнее время наблюдается их наплыв - тольков 2023-м прибыло 108 тысяч.



В июне того года в день празднования мусульманского праздника Курбан-Байрама мигрант принес в православную церковь Рождества Христова в Красноярске голову барана, бросил ее на пол и включил исламскую музыку.



В августе в городе Шарыпово несколько пьяных азербайджанцев стали домогаться женщины прямо при муже - участнике СВО. На помощь паре пришел их знакомый. На словах конфликт вроде бы шел к мирной развязке, а на деле один из азербайджанцев позвонил знакомому, и тот привез на машине арматуру и молотки. В результате ветеран СВО и его жена были жестоко избиты, а их знакомый погиб.



В марте этого года красноярские родители начали публиковать обращения о том, что на протяжении полугода на их детей нападают старшие дети мигрантов - избивают, вымогают деньги, отбирают телефоны, а все обращения в полицию бесполезны.



В июле в одном из дворов Красноярска девять детей нелегалов поставили на колени двух младших русских мальчишек 7 и 8 лет, унижали их и снимали это на видео.



В августе толпа мигрантов в Красноярске на глазах у детей и взрослых устроила самосуд - избивала какого-то парня, потом его посадили в машину и увезли. Якобы за то, что он наркодилер.



И, видимо ,не от хорошей жизни с 1 января 2025 года в Красноярском крае мигрантам запретили работать в такси и торговле алкоголем.



Стоит ли удивляться, что живя в такой атмосфере, красноярские подростки имеют что-то против "нерусских"? Пытаются как-то объединяться, что-то пишут на стенах? В подростковом возрасте людям свойственно искать справедливости, "сбиваться в стаи" и пытаться разделить людей на своих и чужих. Это неизбежно, и каждый взрослый человек проходил через это, в том числе люди в погонах. Но почему же мы воспринимаем это как преступление? Почему нет попыток для начала просто поговорить с этими подростками? Почему нужно сразу присылать к ним СОБР, пугать и унижать, наказывая за излишний патриотизм? Или у нас нет других аргументов, кроме дубинки и автомата, чтобы объяснить подросткам ситуацию в стране?



Такие вопросы хочется задать главе УФСБ по Красноярскому краю генерал-майору Андрею Патракову и главе Главного следственного управления СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексею Еремину.



Уважаемые силовики! Труд ваш опасен и труден, граничит с ежедневным риском для жизни. Но и другой молодежи у нас нет. Берегите ее, и ее юношескую любовь к Родине тоже стоит поберечь. И свою суровость тоже поберегите - для других, более подходящих случаев, за которыми далеко ходить не надо.



Что с того?

Еще несколько лет назад наше ТВ со злорадством рассказывало, как мигранты жгли машины и магазины во Франции, как массово по приколу щупали немок и австриек под Новый год, как шведская полиция призывала женщин не выходить на улицу в одиночку, чтобы не стать жертвами "сексуальных атак". Сюжеты об этом делались с самодовольным подтекстом: ну у нас-то подобное невозможно.



Прошло всего несколько лет, и мы по сравнению с Западом "ушли далеко вперед". Женщин и даже несовершеннолетних детей не щупают, а насилуют. Машины не жгут, но зато расстреливают людей в концертных залах, захватывают и убивают заложников.



...Если каленым железом с детства выжигать в людях патриотизм, то его и не будет. А у государства не будет воли к победе как на внешних фронтах, так и на внутренних. Источник - tsargrad.tv

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1727582400





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- О встречах главы МИД Казахстана на полях Генеральной Ассамблеи ООН

- В Костанайской области внедряют проекты по глубокой переработке молока и зерна

- Тамара Дуйсенова провела онлайн-прием граждан

- "Нерушимое братство-2024": национальные контингенты государств – участников ОДКБ прибывают в Казахстан

- Верховный Суд не отменял запрет на ношение платков в школах

- Спикер Сената обсудил вопрос строительства АЭС с общественностью области Абай

- Олжас Бектенов проверил исполнение поручений Президента по развитию Жанаозена и ознакомился со строительством ГПЗ

- Государственный советник провел ряд встреч с общественниками Западно-Казахстанской области

