Убийство Насраллы - урок для России, который она не усвоила, - "Царьград"

07:07 29.09.2024

ВЛАДЛЕН ЧЕРТИНОВ

28 СЕНТЯБРЯ 2024



УБИЙСТВО НАСРАЛЛЫ: "СВОИХ НЕ БРОСАЕМ" ПО-ИЗРАИЛЬСКИ. УРОК ДЛЯ РОССИИ, КОТОРЫЙ ОНА НЕ УСВОИЛА

Израиль убил лидера "Хезболлы" шейха Хасана Насраллу и еще 17 членов руководства военизированной организации из 18, входящих в ее состав. Как бы ни относиться к людоедам, стоящим во главе Израиля, похоже, войну с "Хезболлой" они выиграли. Благодаря террористической атаке с помощью заминированных пейджеров и ударам по центрам принятия решений. Для руководства России это даже не хороший урок, а почти издевательский. Надо не кичиться наличием тех или иных видов вооружений, а иметь волю их применять. Без оглядки на мнение мирового сообщества. Но с оглядкой на сбережение жизней своих сограждан – как солдат, так и мирных жителей.



Жестокая эффективность

Чтобы убить лидера "Хезболлы", Израиль сбросил 83 тонны авиабомб! Сбросил на Бейрут –столицу Ливана. Это один из древнейших городов мира. Гораздо древнее Киева. Бейрут существует с XV века до нашей эры. Он входит в официальный список мировых городов наряду с Москвой, Петербургом, Лондоном, Нью-Йорком и т.д.



Бейрут называют ближневосточным Парижем, в городе живет 2 миллиона человек. Но все это не остановило Израиль от его жесточайших бомбардировок, в которых гибли не только члены "Хезболлы", но многие мирные жители, в том числе дети.



КОЛЬЦО ХАСАНА НАСРАЛЛЫ, ПО КОТОРОМУ ОПОЗНАЛИ ЕГО ТЕЛО. СКРИН С ТГ-КАНАЛА МИЛИТАРИСТ.



Можно как угодно относиться к такому методу ведения войны, но нельзя не признать его эффективность. Благодаря массовому теракту с пейджерами и ударам по центрам принятия решений Израиль буквально обезглавил "Хезболлу" и вывел из строя значительную часть ее живой силы. Война выиграна, даже не начавшись, – спасено множество жизней израильских солдат и мирных евреев, и плевать в Тель-Авиве хотели на мнение мирового сообщества. Победителей не судят.



Так выглядят на практике, а не на плакатах лозунг "Своих не бросаем!" и политика "сбережения народа".



"Проклятые вопросы"

Почему мы так не сделали в феврале 2022 года или в любой другой день длящейся третий год СВО, имея для этого даже больше технических возможностей, чем Израиль? Вопрос риторический. Его можно было бы назвать даже анекдотическим, если бы за эту беззубую, нерешительную политику не расплачивались кровью наши сограждане. Это один из тех "проклятых вопросов", на которые нет и, видимо, никогда не будет ответа.



Почему Россия не пришла на помощь Новороссии в 2014 году, когда победу на Украине можно было одержать малой кровью? Почему мы не бомбили и не бомбим мосты через Днепр, позволяющие Украине перебрасывать войска и грузы для ведения войны в Донбассе?



Одно время нам говорили, что удары по мостам бесполезны, потому что неэффективны: дескать, мосты выдержат любые удары. Но Украина доказала обратное. Критически повредив два таких моста – Антоновский у Херсона и дамбу Каховской ГЭС, заставила русскую армию оставить обширные территории правобережья Днепра. Почему мы не можем сделать то же самое и отсечь от снабжения украинское левобережье – Днепропетровск, Запорожье, сильно усложнив логистику врага и облегчив задачу нашим войскам?



Почему не выводятся из строя железные дороги Украины? Почему после успешных атак на наши аэродромы упорно не строились капониры для самолетов? Почему опоздали с мобилизацией и объявили ее только осенью 2022 года, хотя русская армия уже весной испытывала нехватку бойцов, о чем говорили многие? Нужно было обязательно дождаться поражения в Харьковской области?



И почему на фоне этих вопросов мы все время слышим о каких-то попытках договорняков, заканчивающихся одним и тем же – нас в результате этих договорняков все время обманывают?



Обман как оружие

Обманули с "минскими соглашениями", выиграв время для вооружения Украины и перепрошивки мозгов ее граждан.



Обманули со Стамбульскими договоренностями. Россия объявила о "жесте доброй воли" – выводе русских войск из Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей "в связи с тем, что переговоры с Украиной переходят в практическую плоскость". Переговоры в "практическую плоскость" так и не перешли, но Россия свою добрую волю выполнила неукоснительно.



Обманули с пленными командирами "Азова"* – выпустили их из Турции раньше времени.



Обманули с зерновой сделкой – украинскому зерну открыли доступ по морю на мировые рынки, что стало вторым по значимости после западной финансовой помощи источником наполнения военного бюджета Украины. А нашему зерну так и не открыли.



Аммиакопровод по территории Украины так и не запустили. Обманули с "энергетической сделкой" – оказывается, замышлялась и такая, о чем недавно сказал бывший министр обороны России Сергей Шойгу. При посредничестве Катара велись переговоры о взаимном ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. А в итоге, пока там в Катаре слово за слово, враг вторгся в Курскую область.



СЕРГЕЙ ШОЙГУ "РАССЕКРЕТИЛ" НЕ СОСТОЯВШУЮСЯ "ЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ СДЕЛКУ" С УКРАИНОЙ. ФОТО ALEKSEI DRUZHININ/SPUTNIK/KREMLIN POOL PHOTO VIA AP



Не война, а какой-то нескончаемый торг. Причем неудачный. Победы так не одерживаются. Побеждают иначе. Как именно – показал Израиль.



Победа – это удар по психике

В 1944-1945 годах англо-американские бомбардировки убили 600 тысяч мирных жителей Германии и миллионы оставили без крова. Разрушили крупнейшие города, примерно треть всего жилого фонда, множество культурных памятников. Немецкий пропагандист Йозеф Геббельс писал в своих дневниках о том, что воздушный террор не только привел к параличу транспортного сообщения, но и сломал психику германской нации, лишил ее воли к борьбе.



То же самое произошло и с японцами. Американцы бомбардировками убили до 500 тысяч мирных жителей этой страны, сбросили на них две атомные бомбы. И совершенно по этому поводу не комплексуют. Даже не извиняются. Победа все списала. И даже больше: заставила немцев и японцев ментально эволюционировать и в итоге полюбить тех, кто их бомбил!



Так устроен реальный мир, в котором "избраннные народы" – англосаксы, евреи – живут сами, а не вегетарианский и псевдогуманный мир, который они навязывают другим для того, чтобы было удобнее их побеждать и ими управлять.



Что с того?

Главное отличие СВО от войн, которые вели и ведут США и Израиль в том, что Россия все время воюет по чужим правилам. Не с развязанными, а со скованными руками. Враг не скован моральными ограничениями, он все время что-то придумывает, креативит, а мы заняты тем, что ему отвечаем. Воюем с оглядками и с оговорками. То и дело оправдываемся, что те или иные жесткие шаги предприняты в ответ на действия врага. Даже наступая, мы как бы все время обороняемся. Но война не футбольный матч, ее нельзя выиграть, действуя "от обороны".



* Националистический батальон "Азов" – запрещенная на территории России террористическая организация.