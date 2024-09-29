 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скандал в Латвии: как новый директор Госканцелярии зарабатывал дополнительные деньги, - ФСК
08:08 29.09.2024

29.09.2024 | РИХАРДС ВИНКЕЛИС

Очередные поиски честного чиновника предсказуемо провалились

Не успел новый глава Госканцелярии (фактически это аппарат премьера) Райвис Кронбергс приступить к своей работе, как латвийское общество и СМИ стали обсуждать его доходы. Оказалось, что в 2023 году Кронбергс, работая госсекретарем министерства земледелия, еще числился и членом правления муниципального рижского предприятия Rīgas siltums. Получив за номинальную должность в 2023 году 31 775 евро.

Как работа госсекретарем в министерстве земледелия могла совмещаться с синекурой в рижском самоуправлении, Кронбергсу еще предстоит объяснить. А тем временем в кулуарах Рижской думы уже шутят, что в Риге у Кронбергса было "теплое местечко". Дело в том, что дословно Rīgas siltums переводится на русский как "Тепло Риги".

На самом деле такие синекуры в латвийской политике – абсолютно привычное дело. Ветеран "Национального объединения" Каспарс Герхардс в свою бытность министром земледелия "трудоустроил" своим номинальным советником с очень хорошей зарплатой однопартийца главу Огрской краевой думы Эгилса Хелманиса. А уж "порадеть родному человечку", пристроив на хлебные места родственников и друзей, в Латвии это само собой разумеющееся явление.

Но какой нюанс в деле Кронбергса. Дело в том, что его-то назначили на место Яниса Цитсковскиса, оскандалившегося печально известными поездками премьера Кришьяниса Кариньша частными дорогущими рейсами. Которые стоили карьеры как Цитсковскису, так и Кариньшу.

И, конечно, предполагалось, что Кронбергс будет идеалом бюрократа европейского типа. Честным и неподкупным. Но не вышло.

Однако в деле Кронбергса есть и второй нюанс. Его кандидатуру предложила премьер Эвика Силиня. У которой самой очень сложные отношения с транспарентностью реальных доходов ее семьи. Не задекларированных, а реальных.

Не зря ведь Эвика Силиня дружит с Инесой Шлесере, женой латвийского олигарха и лидера оппозиционной партии "Латвия на перовом месте" Айнарса Шлессерса. Да и мутные бизнес-схемы мужа премьера Айгарса Силиньша, его косвенное участие в распиле денег, выделенных на обустройство восточной границы, оставляют очень много и много вопросов.

Как воспользуется нюансами декларации о доходах Кронбергса оппозиция, узнаем, судя по всему, позже.

Источник - fondsk.ru
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